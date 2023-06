„Schwächung des Klimaschutzes“: AKW-Entscheid bringt Zweifel auf

Neuer Ärger für die Grünen?

Von Bona Hyun schließen

Die Grünen schreiben sich Klimapolitik auf die Fahne. Das AKW-Aus ist für sie ein Erfolg. Doch für das Klima bringt der Atomausstieg auch Nachteile.

Berlin – Lange musste die Ampel ringen, um das AKW-Aus durchzusetzen. Allen voran Wirtschaftsminister Robert Habeck beharrte auf den Atomausstieg und setzte sich über Widerstände hinweg. Auch nach dem Atomausstieg reißen die Diskussionen nicht ab - und es gibt immer noch Bedenken. Prof. Dr. André Thess für Energiespeicherung der Universität Stuttgart hat nun im Gespräch mit fr.de von IPPEN.MEDIA vor den Folgen durch das AKW-Aus für den Klimaschutz gewarnt.

Nächster Grünen-Ärger? AKW-Aus in Deutschland „verschlechtert die deutsche CO2-Bilanz“

„Der Wegfall von Kernkraftwerken führt entweder zu mehr Kohleverstromung in Deutschland, mit entsprechender Verschlechterung der CO2-Bilanz oder zu mehr Import elektrischer Energie aus dem Ausland“, sagte Thess. „Da es sich bei der importierten Energie neben CO2-freiem Atomstrom aus Frankreich in erheblichem Maße auch um Kohlestrom aus Polen handelt, verschlechtert sich die deutsche CO2-Bilanz in der Regel ebenfalls.“

Nach rund 62 Jahren waren am 15. April 2023 die drei verbliebenen Meiler in Deutschland – Isar 2 in Bayern, Emsland in Niedersachsen und Neckarwestheim 2 in Baden-Württemberg – vom Netz gegangen. Atomkraft sei in Zeiten des Klimawandels nicht mehr zuverlässig zu betreiben, lautete der Tenor der Grünen. Auch nach Angaben des Umweltbundesamts (UBA) ist Strom aus Atomkraftwerken nicht CO2-neutral: Bei der Errichtung der Kraftwerke, dem Transport des radioaktiven Materials oder dem Betrieb von Zwischen- und Endlagern entstünden CO2-Emissionen, hieß es.

AKW-Aus nach hinten losgegangen? „Vorzeitige Abschaltung bedeutet Schwächung des Klimaschutzes“

Energieexperte Thess zufolge sollte Kernenergie jedoch auch Teil der Klimaschutztechnologie sein. „Der Weltklimarat IPCC weist in seinen Berichten stets darauf hin, dass Kernenergie neben Sonne und Wind zu den Klimaschutztechnologien gehört. Vor diesem Hintergrund trägt jedes Kernkraftwerk auf der Welt – ob in Deutschland, Frankreich oder in der Ukraine – zum Klimaschutz bei“, sagte Thess zu fr.de von IPPEN.MEDIA. „Umgekehrt bedeutet die vorzeitige Abschaltung von Kernkraftwerken eine Schwächung des Klimaschutzes – unabhängig davon, wo diese Abschaltung geschieht.“

Debatte um AKW-Aus in Deutschland sorgt für langen Ampel-Zoff

Die Diskussionen um das Ende der Atomkraft stellte die Ampel-Koalition zuletzt vor eine harte Belastungsprobe. Während SPD und Grünen den AKW-Ausstieg feierten, kam von der FDP starker Gegenwind. Kurz vor der Abschaltung hatte die FDP ihre Kritik gegenüber des AKW-Ausstiegs erneuert. FDP-Vize Wolfgang Kubicki betonte, dass der Ausstieg schwere ökologische und ökonomische Folgen haben werde. Die CSU im Bundestag sprach via Twitter hingegen hinsichtlich des AKW-Aus von einem „schwarzen Tag für Bürger, Industrie und Klimaschutz in Deutschland“.

Ein großer Streitpunkt bleibt die Energieversorgung. Wegen des Ukraine-Kriegs und der dadurch ausgelösten Energiekrise stieg die Sorge um Unterversorgung. Wirtschaftsminister Habeck betonte, die Energieversorgung sei sicher. „Die Energieversorgungssicherheit in Deutschland wurde in diesem schwierigen Winter gewährleistet und wird auch weiter gewährleistet sein“, sagte er zuletzt.

Doch der bayerische Ministerpräsident Markus Söder und Wirtschaftsverbände warnten vor Problemen für die Sicherheit der Energieversorgung. Laut dem Präsidenten der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK), Peter Adrian, sei es falsch, in der jetzigen Situation auf einen Energieträger zu verzichten. Beim Thema Versorgungssicherheit sei Deutschland „noch nicht über den Berg“. (bohy)