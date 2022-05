Kurz nach Amoklauf: Donald Trump spricht auf Waffen-Veranstaltung

Von: Marvin Ziegele

Donald Trump während einer Rede auf einer Veranstaltung der National Rifle Association. (Archivfoto) © Saul Loeb/AFP

Bei einem Amoklauf in den USA werden 21 Menschen getötet. Nur wenige Tage später will Donald Trump seine „Liebe“ für Waffen erklären.

Houston – Nur wenige Tage nach dem Amoklauf in einer Schule in den USA in Uvalde, Texas, wird der ehemalige Präsident Donald Trump auf einer Veranstaltung der National Rifle Association (NRA) in Houston sprechen. Houston liegt rund 450 Kilometer von Uvalde entfernt. Bei dem Massaker in Uvalde hat ein junger Mann mindestens 19 Schulkinder und zwei Lehrer getötet. Vorher schoss er auf seine eigene Großmutter. Über den Täter, der von der Polizei erschossen wurde, ist bisher nur wenig bekannt.

Der texanische Gouverneur Greg Abbott identifizierte den Angreifer als den 18-jährigen Salvador Ramos, der selbst in der Kleinstadt Uvalde westlich von San Antonio lebte. Ein Foto, das US-Medien verbreiteten, zeigt einen jungen Mann mit braunen Haaren, der ausdruckslos in die Kamera blickt.

Kurz nach Amoklauf: Donald Trump spricht auf NRA-Veranstaltung

Vor dem Blutbad in der Schule schoss Ramos nach Angaben des texanischen Ministeriums für öffentliche Sicherheit auf seine Oma. Anschließend floh er aus deren Wohnung und flüchtete mit einem Auto. In der Nähe der Robb Elementary School fuhr er in einen Graben. Er stieg aus und ging zu der Schule. Polizisten versuchten vergeblich, ihn am Betreten des Gebäudes zu hindern.

Gegen 11.30 Uhr Ortszeit (18.30 Uhr MESZ) drang Ramos in die Schule ein und eröffnete in mehreren Klassenzimmern das Feuer, bevor er von Polizisten erschossen wurde. Gouverneur Abbott sprach von einer schrecklichen und „unbegreiflichen“ Tat.

NRA hält Veranstaltung nach Amoklauf ab: „Freiheit und Feuerwaffen“

Am kommenden Freitag (27. Mai) wird der frühere Präsident Donald Trump nun zum sechsten Mal auf der Jahreshauptversammlung der NRA sprechen. Dabei wird er wohl wieder seine „Liebe“ für die Organisation erklären – wie er es schon früher getan hat. Die NRA betonte, dass die Ausstellungshalle „über 14 Hektar der neuesten Waffen und Ausrüstungen von den beliebtesten Unternehmen der Branche präsentieren wird“.

„Von Unterhaltungsangeboten bis hin zu besonderen Veranstaltungen wird in Houston am Memorial Day Wochenende alles geboten. Machen Sie jetzt Pläne, um mit anderen Patrioten des Zweiten Verfassungszusatzes ein Wochenende voller Freiheit für die ganze Familie zu erleben, während wir Freiheit, Feuerwaffen und den Zweiten Verfassungszusatz feiern“, so die NRA. (marv)