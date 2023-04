Am Ende war das Ghetto zerstört

Von: Michael Hesse

Bewacht von einem deutschen Soldaten stehen Bewohner des Warschauer Ghettos mit erhobenen Armen in einem Innenhof. © dpa

Der Aufstand im Warschauer Ghetto im Spiegel von Geschichtsschreibung, Literatur und NS-Lageberichten

Nah an den Mauern zum Warschauer Ghetto befand sich auf dem Krasinski-Platz ein Karussell. Es war im Frühjahr 1943 kurz vor dem Aufstand aufgebaut worden. Während hinter der Mauer die Kämpfe im Ghetto stattfanden und die Häuser in Flammen aufgingen, „drehte sich das Karussell weiter, und fröhliche Menschenmassen umlagerten es tagein, tagaus, während auf der anderen Seite der Mauern die Juden starben“, schreibt der Historiker Saul Friedländer in seinem zweibändigen Werk „Das Dritte Reich und die Juden“. Der Dichter Czeslaw Milosz dichtete in seinem bekanntesten Gedicht „Campo di Fiori“: „Der Wind von den brennenden Häusern/Blies in die Kleider der Mädchen“, heißt es darin.

Transporte nach Treblinka

Am Tag vor dem Passahfest, am 19. April 1943, waren die Straßen im Ghetto leer, die deutschen Einheiten rückten ein, die ersten Schüsse fielen. Das Leben der Jüdinnen und Juden im Ghetto ging zu Ende. Mehrere zehntausende Menschen lebten zu diesem Zeitpunkt dort. Die Jüdische Kampforganisation hatte beschlossen, nun bewaffneten Widerstand gegen die Deutschen zu wagen. Viele hatten sich ihnen angeschlossen. Im Jahr 1940, als die Deutschen das Ghetto einrichteten, lebten dort 450 000 Jüdinnen und Juden. Doch schon 1942 setzten die Deportationen ein, welche die Menschen ins Konzentrationslager nach Treblinka brachten.

Heinrich Himmler war bereits im Januar 1943 bei einem Besuch erbost darüber gewesen, dass das Ghetto noch existierte, berichtet Historiker Christian Gerlach. Die SS benötigte drei Monate, bevor sie einen weiteren Versuch unternahm, das Ghetto zu zerstören.

Die Kämpfe im Freien dauerten mehrere Tage an, schreibt Saul Friedländer, „vorwiegend in der Zeit vom 19. April bis zum 28. April“. „Es spielen sich dort sehr harte Kämpfe ab“, notierte der NS-Chefpropagandist Joseph Goebbels in sein Tagebuch. „Leider besitzen sie auch gute deutsche Waffen, vor allem Maschinengewehre“, schrieb er über die jüdischen Kämpfer, „weiß der Himmel, wie sie daran gekommen sind“. Häuser wurden systematisch zerstört. Nur eine Kirche wurde nicht beschossen, auf dem Kirchturm platzierte sich ein deutscher Scharfschütze. Er schoss aus einer Höhe von 70 Metern auf die Menschen.

Die Jüdinnen und Juden kämpften mit äußerster Verzweiflung, „sie wussten, was sie erwartete“. Helmuth von Moltke berichtet seiner Frau in einem Brief, dass über Warschau eine große Rauchwolke stand, „die ich nach meiner Abfahrt mit dem D-Zug noch gut eine halbe Stunde sehen konnte, also wohl fast 30 Kilometer“.

Verbarrikadiert in Kellern

Erst tobten die Kämpfe in den Straßen. Die jüdischen Kämpfer hätten sich jedoch dann gezwungen gesehen, so Historiker Friedländer, sich in die unterirdischen Bunker zurückzuziehen. Sie hatten Verbindungen zwischen den Kellern hergestellt. Die Deutschen setzten Flammenwerfer, Tränengas und Handgranaten ein, um die verbliebenen Kämpfer wieder auf die Straße zu treiben.

Die Nachricht von dem Aufstand verbreitete sich schnell. „Das Warschauer Ghetto verblutet. Die Warschauer Juden verteidigen sich wie die Helden“, notierte Herman Kruk in Wilna Ende April. Auch in Lodz oder Kowno wusste man von den Kämpfen.

Diese waren von äußerster Brutalität gekennzeichnet. Einige Juden konnten fliehen. Sie hätten durch die Kanalisation das Ghetto verlassen können, einige seien wieder zurückgekehrt, um weitere Menschen zu retten. „Sie fanden niemanden mehr vor“, so Friedländer. Am 8. Mai wurde der Aufstand niedergeschlagen, sporadisch gab es noch Kämpfe. Am 16. Mai sprengten die Deutschen die Große Synagoge in Warschau. Damit wollten sie symbolisch das Ende ihrer Operation ankündigen. Die verzweifelte Revolte war niedergeschlagen und das Ghetto weitestgehend zerstört.

Zahlreiche Jüdinnen und Juden hatten ihr Leben verloren, doch viele wurden anschließend als Arbeitskräfte in SS-Lager deportiert. Adolf Hitler soll 16 Monate später in einer Lagebesprechung gefragt haben: „Das ist also jetzt ziemlich beseitigt?“. Der SS-General Hermann Fegelein erwiderte: „An und für sich schon alles.“ Doch der Aufstand im Warschauer Ghetto wurde zum Vorbild für Juden auch in anderen Ghettos. „Das Leben der Juden im ehemaligen Polen ging jetzt zu Ende“, so Friedländer. Am 31. März wurde das Ghetto in Krakau liquidiert, „und so ging es weiter, Ghetto für Ghetto“. Am Ende stand die völlige Vernichtung, schreibt der Historiker.

Willy Brandt machte seinen berühmten Kniefall vor dem Denkmal der Widerstandskämpfer. Heute kämpft man in Warschau darum, die Aufmerksamkeit für das Ghetto wachzuhalten. Einfach ist es nicht.