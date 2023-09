Alternativweg zur Seidenstraße

USA, EU und Partner wollen Chinas Einfluss etwas entgegensetzen

Die Europäische Union, die USA und weitere Partner haben ein riesiges Schienen- und Schifffahrtsprojekt angekündigt. Das Vorhaben soll Europa, den Nahen Osten und Indien besser miteinander verbinden und gilt als eine Antwort auf Chinas Initiative für eine „Neue Seidenstraße“. Die Beteiligten gaben die als „historisch“ bezeichneten Pläne am Wochenende beim G20-Gipfel in Neu Delhi bekannt.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sprach von der bisher direktesten Verbindung zwischen Indien, dem Persischen Golf und Europa – mit einer Eisenbahnverbindung, die den Handel zwischen Indien und Europa um 40 Prozent beschleunigen werde. Die Vereinigten Staaten, Indien, Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate und die Europäische Union verständigten sich zuvor auf eine Absichtserklärung zu dem Projekt. Es soll der US-Regierung zufolge das Wirtschaftswachstum ankurbeln, Anreize für neue Investitionen schaffen und die regionale Integration im gesamten Nahen Osten vorantreiben.

Teil des Vorhabens ist auch der Ausbau von Stromnetzen, Energieprojekten und Hochgeschwindigkeits-Datenkabeln sowie einer Pipeline für sauberen Wasserstoff. Ziel ist es, Hunderte Milliarden Dollar für Infrastruktur-Investitionen zu mobilisieren. Dabei soll auch in neue Eisenbahnlinien in Afrika investiert werden.

Die USA versuchen schon länger, Chinas wachsenden Einfluss einzudämmen. Die Beziehungen beider sind aktuell auf einem Tiefpunkt. Die G7-Gruppe führender demokratischer Industriestaaten hatte bereits vor gut zwei Jahren eine globale Infrastruktur-Initiative ins Leben gerufen, um China Konkurrenz zu machen. Das Projekt geht auf eine Initiative von US-Präsident Joe Biden zurück und gilt als Rahmen für das jetzt verkündete neue Vorhaben.

Details dazu gibt es noch nicht. In der Absichtserklärung hieß es, dass das Projekt aus zwei separaten „Korridoren“ bestehe – einer verbinde Indien mit dem Persischen Golf, der andere den Persischen Golf mit Europa. Es soll ein „grenzüberschreitendes Schiff-Schiene-Transitnetz“ entstehen. Die teilnehmenden Staaten haben nun verabredet, innerhalb von 60 Tagen Zeitpläne zu entwickeln. Die Kosten des Projekts sind noch völlig offen. Finanziert werden soll das Vorhaben unter anderem über die EU-Initiative Global Gateway, mit der in den nächsten Jahren bis zu 300 Milliarden Euro in die Infrastruktur von Schwellen- und Entwicklungsländern investiert werden sollen. dpa