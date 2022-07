Alpen: Schmelzender Gletscher verschiebt Grenze zwischen Schweiz und Italien

Die Grenze zwischen Italien und der Schweiz verschwimmt. © Luca Bruno/dpa

Die Grenze zwischen Italien und der Schweiz ist nicht mehr ganz klar zu definieren, nachdem ein schmelzender Gletscher sie verschiebt.

Lago Maggiore - Ein schmelzender Gletscher in den Alpen hat die Grenze zwischen der Schweiz und Italien verschoben. Der Standort einer italienischen Berghütte wird nun in Frage gestellt wird. Die Grenzlinie verläuft entlang einer Wasserscheide - dem Punkt, an dem das Schmelzwasser auf beiden Seiten des Berges in das eine oder andere Land fließt.

Der Rückzug des Theodulgletschers bedeutet jedoch, dass sich die Wasserscheide auf das „Rifugio Guide del Cervino“, eine Schutzhütte für Besucher in der Nähe des 3.480 Meter hohen Gipfels Testa Grigia, zubewegt hat und allmählich unter das Gebäude schwappt. Bei einem kürzlichen Besuch im Restaurant der Schutzhütte fragte Frederic, ein 59-jähriger Tourist: „Also - sind wir in der Schweiz?“

Schweiz und Italien: Gletscher verschiebt Grenze

Die Antwort war Gegenstand diplomatischer Verhandlungen, die 2018 begannen und letztes Jahr mit einem Kompromiss abgeschlossen wurden. Die Details bleiben jedoch geheim, das berichtet The Guardian. Als die Hütte 1984 auf einem Felsvorsprung gebaut wurde, befanden sich die 40 Betten und langen Holztische vollständig auf italienischem Gebiet. Doch nun liegen zwei Drittel der Hütte, einschließlich der meisten Betten und des Restaurants, technisch gesehen in der Südschweiz.

Das Problem ist aufgetaucht, weil das Gebiet, das vom Tourismus lebt, an der Spitze eines der größten Skigebiete der Welt liegt und nur wenige Meter entfernt ein großes Neubaugebiet mit einer Seilbahnstation entsteht. Eine Vereinbarung wurde im November 2021 in Florenz ausgehandelt, aber das Ergebnis wird erst nach der Genehmigung durch die Schweizer Regierung bekannt gegeben, die nicht vor 2023 erfolgen wird, so The Guardian.

Schweiz und Italien: Differenz soll aufgeteilt werden

„Wir haben uns darauf geeinigt, die Differenz aufzuteilen“, sagte Alain Wicht, der leitende Grenzbeamte der nationalen Vermessungsbehörde der Schweiz Swisstopo. Zu seinen Aufgaben gehört es, die 7.000 Grenzsteine entlang der 1.935 km langen Grenze der Schweiz zu Österreich, Frankreich, Deutschland, Italien und Liechtenstein zu überwachen.

Wicht nahm an den Verhandlungen teil, bei denen beide Parteien Zugeständnisse machten, um eine Lösung zu finden. „Auch wenn keine der beiden Seiten als Sieger hervorging, hat zumindest niemand verloren“, sagte er. Wo die italienisch-schweizerische Grenze die Alpengletscher durchquert, folgt die Grenze der Wasserscheide. Doch der Theodulgletscher hat zwischen 1973 und 2010 fast ein Viertel seiner Masse verloren. Dadurch wurde das darunter liegende Gestein dem Eis ausgesetzt, wodurch sich die Wasserscheide veränderte und die beiden Nachbarn gezwungen waren, ihre Grenze auf einer Länge von etwa 100 Metern neu zu ziehen. (Ares Abasi)