„Alles eine Lüge“: Russischer Fallschirmjäger verurteilt Ukraine-Krieg

Von: Ares Abasi

Russland soll im Ukraine-Krieg immer größere Schwierigkeiten haben, Soldaten zu rekrutieren. (Archivbild) © Anton Vergun/dpa

Ein russischer Fallschirmjäger packt aus: Russische Soldaten werden vor der Invasion in der Ukraine nicht aufgeklärt und blind in einen Krieg geschickt.

Moskau – Ein russischer Fallschirmjäger hat den Ukraine-Krieg verurteilt. Gegenüber dem Nachrichtensender CNN sagte er, die Rechtfertigung des Kremls für den Einmarsch in die Ukraine „ist eine Lüge“. Vor zwei Wochen sprach sich Pawel Filatjew in einer 141 Seiten langen Stellungnahme auf seiner Social-Media-Seite VKontakte gegen den Konflikt aus und floh dann aus Russland. Er ist der erste Angehörige des russischen Militärs, der die Invasion in der Ukraine öffentlich kritisiert und das Land verlassen hat.

Jetzt erzählt er CNN, dass seine Kameraden müde, hungrig und desillusioniert sind - und dass die Kriegsanstrengungen des Kremls „das friedliche Leben zerstören“. „Wir haben verstanden, dass wir in einen ernsten Konflikt hineingezogen wurden, in dem wir einfach nur Städte zerstören und niemanden wirklich befreien“, sagte Filatyev gegenüber Matthew Chance von CNN.

Ukraine-Krieg: „Korruption und Unterdrückung“ sind in Russland weit verbreitet

„Viele haben verstanden, dass wir den Grund nicht sehen, den unsere Regierung uns zu erklären versucht – dass das alles eine Lüge ist“, sagte er. „Wir zerstören nur das friedliche Leben. Diese Tatsache hat unsere Moral immens beeinflusst. Das Gefühl, dass wir nichts Gutes tun.“

Der 33-Jährige sagte, dass „Korruption“ und Unterdrückung in seinem Heimatland weit verbreitet seien. Gleichzeitig war seine Einheit - die auf der Krim stationiert war und zu Beginn des Konflikts in die Ukraine geschickt wurde, um in Cherson einzumarschieren, schlecht ausgerüstet. Erklärungen für den Einmarsch Russlands erhielten sie kaum.

Ukraine-Krieg: Russische Soldaten wussten nicht, was sie in der Ukraine machen

Laut Filatyev wussten die Soldaten und ihre Befehlshaber nicht, was sie in der Ukraine tun sollten. Er fügte hinzu, dass sie nach ihrer Ankunft in Cherson, bald von den Argumenten der Regierung für ihren Einmarsch enttäuscht waren. Sie stießen nämlich auf den Widerstand der Bevölkerung, die nicht „befreit“ werden wollte.

Der Fallschirmjäger diente im 56. russischen Luftangriffsregiment und war auch an den Bemühungen beteiligt, die Stadt Mykolaiv einzunehmen. Wegen einer Verletzung wurde er von der Front evakuiert. (Ares Abasi)