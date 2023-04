Allenfalls im Streit vereint

Von: Thomas Roser

Die EU drängt Serbien und den Kosovo zum Ausgleich - vergeblich. Zu viel scheint für die jeweiligen Regierungen an Eigeninteressen auf dem Spiel zu stehen.

Versöhnungswille unter Ex-Feinden geht anders: Serbiens Außenminister Ivica Dacic wettert, die albanische Mehrheit des Kosovo habe „uns und die ganze Welt betrogen“, und zwar durch deren jahrelange Weigerung, den 2013 zugesicherten serbischen Kommunalverband zu verwirklichen. Die in dieser Woche von der EU beschlossene Aufhebung der Visapflicht für Menschen aus dem Kosovo sei daher eine fragwürdige Belohnung und „schlechte Entscheidung“.

Als „Satellit Russlands“ bleibe Serbien für die Sicherheit des Kosovo „die ernsthafteste Bedrohung“, warnt umgekehrt die kosovarische Präsidentin Vjosa Osmani. Belgrad versuche vor den am Sonntag angesetzten Kommunalwahlen im überwiegend serbisch besiedelten Nordkosovo, „die lokalen Serben von der Wahrnehmung ihrer demokratischen Rechte abzuschrecken“, erregt sich ihr Kabinettschef Blerim Vela.

„Furcht vor einer neuen Eskalation der Gewalt im Nordkosovo“, titelt die Belgrader Zeitung „Blic“ angesichts der „Hochspannungswahl“. Doch nicht nur wegen des von der von der serbischen Minderheit in Abstimmung mit Belgrad weitgehend boykottierten Urnengangs knistert es wieder auf dem Balkan. Auch die Umsetzung der ihnen vor Monatsfrist von der EU aufgenötigten Einigung sorgt bei den Ex-Kriegsparteien mal wieder für Streit.

Gewohnte Konfrontation

Zwar hatten sich die Dauerstreithähne auf starken Druck des Westens auf die Annahme des EU-Kosovo-Plans für normale gegenseitige Beziehungen verständigt, diesen allerdings nicht unterzeichnet. Und bei der Umsetzung der Details des Plans hapert es auch mächtig: der von Pristina versprochene serbische Kommunalverband, die gegenseitige Anerkennung von Pässen und Zollstempeln, das von Belgrad zugesicherte Ende diplomatischer Störmanöver gegen Kosovos Zutritt zu internationalen Organisationen …

Serbiens Präsident Aleksandar Vucic versucht, seine Blockade mit dem Gegenüber zu erklären: Eine Normalisierung der Beziehungen sei mit Kosovos derzeitiger Regierung „nicht realistisch“. Seine Unterschrift unter die Einigung auf europäisches Betreiben hin will er vier Jahre lang verweigern.

Und Pristina bleibt auf Konfrontationskurs mit dem serbischen Nordkosovo; das Misstrauen der Minderheit wächst also eher denn dass es kleiner wird. Brüssel versichert zwar, dass mit der Aufnahme der Vereinbarungen von Ohrid – die Vucic verweigert – in den EU-Integrationsprozess eine „neue Dynamik“ in den lange festgefahrenen „Nachbarschaftsdialog“ gekommen sei. Doch die vergangenen Wochen haben – neben den fehlenden Unterschriften – bereits weitere Webfehler der Vereinbarung offenbart.

Bis auf die eher schwammige Vorgabe, dass sich der Kosovo „sofort“ um den serbischen Verband bemühen soll, fehlt es an klaren Fristen. Zudem scheinen mögliche Anreize nicht verlockend genug und etwaige Sanktionen nicht zu beängstigend, um vor allem Belgrad zur Verständigung zu bewegen. Die EU-Möhren seien „nicht besonders schmackhaft und die Knüppel nicht hart genug“, zitiert „Radio Free Europe“ einen anonymen Diplomaten.

Einige Fachleute argwöhnen, dass dem autoritären Vucic ohnehin eher am Erhalt des Status quo denn am EU-Beitritt gelegen sei. Es mangele der EU aber auch an effektiven Druckmitteln, da Brüssel den zwischen Ost und West pendelnden Beitrittskandidaten Serbien nicht noch mehr in die Arme Moskaus treiben will. Eine echte Bereitschaft Belgrads zur Umsetzung der Vereinbarungen vermag der Grazer Politologe Florian Bieber nicht erkennen: „Vucic macht immer nur so viel, wie unbedingt nötig ist.“