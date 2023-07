„Algen können die Welt retten“

Von: David Zauner

Algen, der Rohstoff der Zukunft? Davon ist Experte Smetacek überzeugt. Auf dem Bild: eine Farm in Tansania. © imago images/UIG

Gigantischen Algenplantagen können unsere Welt retten, davon ist Meeresforscher Victor Smetacek überzeugt. Aus den Algen lässt sich nach der Ernte ein plastikähnlicher Stoff herstellen oder man versenkt sie auf dem Meeresgrund. Im Interview spricht er über das Potenzial und die Gefahren seiner Idee.

Herr Smetacek, können Algen den Klimawandel aufhalten?

Algen können die Welt retten. Davon bin ich überzeugt. Wir brauchen riesige Algen-Plantagen im offenen Ozean. Anders lässt sich unsere Zivilisation, wie wir sie heute kennen, nicht erhalten.

Selbst wenn alle Anstrengungen hochgefahren werden, das 1,5-Grad-Ziel lässt sich Ihrer Ansicht nach über die altbekannten Klimaschutz-Vorkehrungen – Energiewende, Effizienz, Suffizienz – nicht erreichen?

1,5 Grad Erderwärmung ist schon zu viel. Es geht in erster Linie darum, die Kipppunkte der großen Eisschilde zu vermeiden. Denn wenn die mal richtig anfangen zu schmelzen – daran kann sich die Menschheit nicht anpassen. Das ist ausgeschlossen.

Um das aufzuhalten, müssen wir also nicht nur unsere Emissionen auf null senken, sondern – so argumentieren Sie – auch die CO2-Konzentration der Atmosphäre drastisch reduzieren.

Seit der Industrialisierung haben wir 650 Milliarden Tonnen Kohlenstoff in Form von CO2 in die Atmosphäre gepustet. Davon müssten wir mindestens 500 Milliarden Tonnen wieder aus der Atmosphäre entfernen, um zu dem sicheren Klima des Holozäns zurückzukehren.

Also das Zeitalter, in dem die gesamte menschliche Zivilisationsgeschichte stattfand und das nun möglicherweise vom sogenannten Anthropozän abgelöst wird.

Was wir dafür brauchen, ist jede Menge Platz. Ich will Ihnen die Größe mal verständlich machen. Biomasse, ob Alge, Kartoffel oder Mensch, besteht aus etwa zehn Prozent Kohlenstoff. 500 Milliarden Tonnen Kohlenstoff aus der Atmosphäre zu entfernen und in Biomasse zu lagern, entspricht einem Volumen von 5000 Kubikkilometern. Stellen Sie sich also eine Wand vor, die ein Kilometer hoch, ein Kilometer breit und 5000 Kilometer lang ist, bestehend aus komprimierter Biomasse. So viel Platz gibt es nur in den Ozeanen.

Bevor irgendwas auf dem Meeresboden gelagert werden kann, muss es angebaut werden. Wie stellen Sie sich die Realisierung dieser gigantischen Algen-Plantagen vor?

50 Prozent der Erdoberfläche liegen in den großen Meereswirbeln. Das sind ozeanische Wüsten. Da ist kaum Leben. Nun könnte man diese Flächen mit Nährstoffen versorgen, und zwar ziemlich einfach. Man müsste Rohre – zwischen 300 und 500 Meter lang – vertikal im Meer aufstellen. Durch die Dichteunterschiede würde es automatisch zu einem Wasseraustausch zwischen warmem, salzreichem Oberflächen- und kaltem, salzarmem und nährstoffreichem Tiefenwasser kommen. Durch diese Nährstoffflüsse würden schwimmende Makroalgen anfangen dort zu wachsen. Es ist ähnlich wie am Anfang der Zivilisationsgeschichte in Mesopotamien, Indien oder China. Damals wurde Wasser von Flüssen abgezweigt und in trockene Gebiete geleitet, um dort etwas anzubauen. Dasselbe machen wir nun im Meer, nur mit Nährstoffen anstelle von Wasser.

Ein interessanter Vergleich. Nährstoffflüsse, um den Ozean nutzbar zu machen. Wie groß sollen diese Plantagen denn sein?

Das Potenzial ist beinahe unbegrenzt. Es hängt allein davon ab, wie viele Rohre wir versenken. Das Einzige, was Algen davon abhält zu wachsen, sind fehlende Nährstoffe.

Was soll dann mit diesen riesigen Mengen an Algen passieren?

Aus Algen lässt sich ein plastikähnlicher Stoff herstellen. Anstatt aus Erdöl könnte also alles aus Algen hergestellt werden. Auch die gesamte Infrastruktur, die für die Algen-Farmen gebraucht werden würde, könnte aus Algen hergestellt und mit Solarenergie betrieben werden. Sonne gibt es schließlich genug auf der Hochsee. Und der Rest der Algenmasse wird auf den Tiefseeboden gelagert. Das sind riesige Flächen, von denen nur ein kleiner Teil gebraucht werden würde.

Besteht nicht die Gefahr, dass der Kohlenstoff wieder in Form von Methan oder CO2 in die Atmosphäre gelangt?

Wenn man die Algen in Gelee verwandeln, indem man die Alginate freisetzt, dann nicht. Diese komprimierten, verdichteten Algen-Geleeblöcke sind absolut undurchlässig und können damit auch nicht verrotten. Der Kohlenstoff wäre damit dem Kohlenstoffkreislauf Millionen von Jahren entzogen.

Bleiben wir bei den möglichen Gefahren Ihrer Idee. Dass Algen die Strudel verlassen und Ökosysteme gefährden oder es doch unabschätzbare Folgen für die Tiefsee gibt, das sind alles unbegründete Sorgen?

Nein. Das sind sehr ernstzunehmende Sorgen. Ich glaube nur, dass es für all diese Sorgen Lösungen gibt. Es können Segelschiffe um die Plantagen kreisen und Algen, die aus dem Strudel entkommen, wieder einsammeln. Und man hätte das Algenwachstum total unter Kontrolle. Sobald man mit der Düngung aufhört, also die Rohre entfernt, stoppt das Algenwachstum beinahe sofort. Das geht innerhalb von einem Jahr.

Algen könnten also den Klimawandel im Alleingang aufhalten?

Es ist denkbar. Natürlich müssen gleichzeitig auch die Emissionen auf null reduziert werden und so weiter und so fort. Aber das allein wird nicht reichen. Und ich kenne keine bessere Lösung als diese Algen-Farmen.

Gibt es denn eigentlich schon Pilotprojekte?

Seafields ist eine Firma, die diese Idee von mir ausführen will. Sie macht bereits einige Pilotprojekte mit Sargassum-Algen und sammelt Geld via Crowdfunding. Es steht noch ganz am Anfang, aber ich bin überzeugt, es ist die beste Lösung, die wir haben. Ich hoffe, dass es noch zu einer weltweiten Bewegung wird.

