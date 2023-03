Russische Raketenangriffe: Notbetrieb im AKW Saporischschja – IAEA-Chef drängt zur Eile

Von: Marcus Giebel

In der Ukraine steht das größte Kernkraftwerk Europas. Dieses geht in Kriegszeiten zum wiederholten Male in den Notbetrieb. News-Ticker.

AKW Saporischschja im Notbetrieb : Nach russischen Angriffen ist Anlage von Stromversorgung abgeschnitten

im : Nach russischen Angriffen ist Anlage von Stromversorgung abgeschnitten IAEA-Chef fordert Sicherheitszone : Grossi warnt vor der Gefahr infolge des Notbetriebs

fordert : Grossi warnt vor der Gefahr infolge des Notbetriebs Hier lesen Sie aktuelle Entwicklungen aus dem Ukraine-Konflikt im Newsticker. Die verarbeiteten Informationen zum Ukraine-Krieg stammen teils von den Kriegsparteien aus Russland und der Ukraine. Sie lassen sich deshalb in Teilen nicht unabhängig überprüfen.

Update vom 9. März, 11.45 Uhr: Rafael Grossi zeigt sich besorgt wegen des erneuten Ausfalls der regulären Stromversorgung im Atomkraftwerk Saporischschja. Der Chef der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA betonte vor dem IAEA-Gouverneursrat in Wien, es sei bereits das sechste Mal, dass das größte Kernkraftwerk Europas auf Notstromversorgung umstellen müsse: „Jedes Mal würfeln wir. Und wenn wir das immer wieder tun, dann wird uns eines Tages das Glück verlassen.“ Laut dem Argentinier darf es so nicht weitergehen. Es sei höchste Zeit, eine Sicherheitszone um die Anlage zu errichten. Grossi versprach, seine entsprechenden Bemühungen fortzusetzen.

Derweil rufen zahlreiche Staaten des IAEA-Gouverneursrats in einer gemeinsamen Erklärung Russland dazu auf, das Atomkraftwerk zu verlassen. In einer unter Federführung Kanadas entstandenen Erklärung, die auch von Deutschland unterstützt wird, heißt es: „Die Risiken am Kraftwerk bleiben gefährlich hoch, solange sich russisches militärisches Personal und Rosatom-Personal dort aufhält.“ Bei Rosatom handelt es sich um Russlands Atomenergie-Agentur.

Saporischschja: Kraftwerk vom Strom abgeschnitten

Erstmeldung vom 9. März: Saporischschja – Mit Sorge blickt die Welt seit Beginn des Ukraine-Kriegs nach Saporischschja, wo sich Europas größtes Kernkraftwerk befindet. Nun wieder in besonderem Maße. Denn nach dem jüngsten großflächigen Raketenangriff Russlands auf die Infrastruktur der Ukraine ist das Kraftwerk mit seinen sechs Reaktoren von der regulären Stromversorgung abgeschnitten, wie der ukrainische Betreiber mitteilte.

Muss im Ukraine-Krieg immer wieder in den Notbetrieb schalten: Das Kernkraftwerk Saporischschja ist das größte seiner Art in Europa. © IMAGO / SNA

Energoatom erklärte weiter, die Anlage in der Stadt Enerhodar werde derzeit über Dieselgeneratoren notversorgt. Der Kraftstoff reiche für zehn Tage. Es sei das sechste Mal seit Beginn der Invasion, dass das Atomkraftwerk in Notbetrieb gehen müsse.

Atomkraftwerk Saporischschja im Notbetrieb: Auch Russland bestätigt Abtrennung vom regulären Stromnetz

Ein Sprecher des russischen Atomkraftwerkbetreibers Rosenergoatom bestätigte der Agentur Interfax, dass die Anlage vom regulären Stromnetz abgetrennt worden sei. Allerdings warf er den Ukrainern vor, die Versorgung ohne erkennbaren Grund gekappt zu haben.

Die Anlage im Südosten des Landes ist bereits seit rund einem Jahr von russischen Einheiten besetzt, immer wieder war von Explosionen berichtet worden. Viele Arbeiter sollen geflohen sein, immer wieder nahm die Internationale Atomenergiebehörde IAEA mögliche Schäden in Augenschein. (mg/dpa)