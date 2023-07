Plant Russland „Unfall“ in AKW? Ukraine warnt: Anschlag käme „Einsatz von Atomwaffen“ gleich

Von: Momir Takac

Plant Russland einen Anschlag auf das AKW Saporischschja? Die Ukraine ist davon überzeugt. Das Atomkraftwerk befinde sich „in den Händen von Terroristen“.

Update vom 1. Juli, 11.32 Uhr: Die Ukraine wirft Russland vor, einen Anschlag auf das Atomkraftwerk Saporischschja zu planen. Die Ukraine unternehme derzeit zwar „alles Mögliche und Unmögliche“, um diesen Terroranschlag zu verhindern, erklärte Olexij Danilow in einem Interview mit Radio Svoboda, das Atomkraftwerk befinde sich aber „in den Händen von Terroristen“. Der Sekretär des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates der Ukraine deutete zudem an, dass der Westen auf Russland einzuwirken versuche, da die Folgen einer solchen Aktion „absolut katastrophal für Russland“ wären. In der zivilisierten Welt würde ein Anschlag als „Einsatz von Atomwaffen gegen die Zivilbevölkerung“ angesehen werden.

Wie wahrscheinlich ein solches Unterfangen tatsächlich sei, vermochte Danilow nicht zu sagen. Dies sei nicht vorhersehbar, da die dafür Verantwortlichen „außerhalb der Grenzen jeglicher Normen und Regeln der Weltgemeinschaft“ handelten. Die US-Denkfabrik „Institute for the Study of War“ (ISW) hält einen vorsätzlichen „Unfall“ in ihrem aktuellen Bericht zur Lage im Ukraine-Krieg für unwahrscheinlich. Das Team der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) haben nach eigenen Angaben im Atomkraftwerk Saporischschja bisher keine Anzeichen für eine Verminung gesichtet.

Droht tatsächlich eine Sprengung? Mitarbeiter sollen AKW Saporischschja verlassen haben. (Archivfoto) © IMAGO/Alexander Polegenko

Droht eine Sprengung des AKW Saporischschja im Ukraine-Krieg? Personal verlässt Werk

Enerhodar/München - Das AKW Saporischschja in Enerhodar ist mit seinen sechs Reaktoren das größte Kernkraftwerk Europas. Die Sorge vor einer Katastrophe ist seit Beginn des Ukraine-Kriegs allgegenwärtig, jetzt erst recht. Schließlich befindet sich Saporischschja mitten in der Kampfzone der ukrainischen Gegenoffensive. Dazu kommt die Gefahr durch den zerstörten Kachowka-Staudamm.

Vor gut einem Jahr hatten russische Truppen das AKW besetzt. In der Folge verschärfte sich die Lage durch einen Brand auf dem Kraftwerkgelände oder durch Beschuss. Die Ukraine warnte stets vor einem Nuklearunfall in Saporischschja, ebenso die Internationale Atomenergie-Organisation IAEA, welche die Lage in Enerhodar beobachtet. Zuletzt sind die Sorgen auf einem Höhepunkt angelangt.

Der ukrainische Geheimdienst behauptete, dass Russland die Sprengung des Atomkraftwerks Saporischschja vorbereitet. Militärgeheimdienst-Chef Kyrylo Budanow zufolge sollen die Pläne sogar abgeschlossen sein. Der politischen britischen Wochenzeitung New Statesman hatte er erklärt, dass vier Kraftwerksblöcke des AKW mit Sprengstoff vermint seien. Beweise für seine Behauptung lieferte er nicht.

Ukraine-Krieg: Russland soll Evakuierung von AKW Saporischschja vorbereiten

Doch neueste Erkenntnisse könnten - wenn sie denn stimmen - den Verdacht weiter erhärten. Wieder ist es der ukrainische Geheimdienst, der offenbar einen brisanten Bericht vorlegt. Darüber berichtet das Medium Nexta, das hauptsächlich über die politische Lage in Belarus schreibt. Demzufolge reduzieren die russischen Besatzer ihre Präsenz in Saporischschja.

Ist das womöglich Teil des Plans zur Sprengung des Atomkraftwerks? Weiter heißt es, dass zunächst drei Mitarbeiter von Rosatom das Werk verließen. Rosatom ist nach der Annexion des Gebiets durch Kremlchef Wladimir Putin der russische Betreiber. Zudem soll auch ukrainischen Mitarbeitern, die bei Rosatom angestellt sind, die Evakuierung empfohlen worden sein. (mt)