Steht AKW-Anschlag bevor? Selenskyj-Berater wütend auf Atombehörden-Chef

Von: Stephanie Munk

Teilen

Die Angst vor einem Anschlag auf das Atomkraftwerk Saporischschja in der Ukraine nimmt zu. Die Emotionen bei einem Berater von Selenskyj kochen hoch.

Saporischschja - Bahnt sich eine weitere potenzielle Tragödie im Ukraine-Krieg an? Sowohl Moskau als auch Kiew beschuldigen sich gegenseitig, in naher Zukunft einen Anschlag auf das ukrainische Atomkraftwerk Saporischschja zu planen. Die Situation am Kernkraftwerk ist für internationale Beobachter aufgrund des Mangels an neutralen Informationen äußerst unübersichtlich. Bisher haben weder die eine noch die andere Seite konkrete Beweise vorgelegt.

Wie hoch ist die Gefahr eines Anschlags auf das AKW Saporischschja? © IMAGO/Ukrainian Presidential Office

Ukrainischer Beamter wütend auf Grossi: Bemühungen ohne Wirkung

In der Ukraine herrscht zweifellos eine große Nervosität: Mychajlo Podoljak, ein bedeutender Berater von Präsident Wolodymyr Selenskyj, äußerte kürzlich im ukrainischen Fernsehen seinen Unmut über Rafael Grossi, den Leiter der Internationalen Atomaufsichtsbehörde (IAEA). Podoljak behauptete, dass die Bemühungen von Grossi keinerlei Wirkung gezeigt hätten.

Podoljak kritisierte, dass Grossi „herumgealbert“ habe, anstatt von Anfang an die klare Position der IAEA zu vertreten. Er warf ihm vor: „Und wenn es eine Katastrophe gibt, dann wird er sagen, dass sie nichts damit zu tun hatten und ja vor allen Gefahren gewarnt hatten.“

Grossi: Bisher keine Hinweise auf Minen am AKW Saporischschja

Podoljak wirft der IAEA vor, bei den Bemühungen um die Sicherheit des Atomkraftwerks Saporischschja in der Ukraine eine „Kehrtwendung“ gemacht zu haben. Am Freitag (30. Juni) hatte Rafael Grossi betont, dass die Befürchtungen der Ukraine ernst genommen würden. Er erklärte, dass der IAEA „bekannt“ sei, dass früher Minen in der Nähe des AKW und an bestimmten Stellen innerhalb der Anlage platziert wurden. Genauere Informationen dazu führte er jedoch nicht aus.

Gemäß Grossis Angaben hätten internationale Beobachter, die dauerhaft im AKW Saporischschja stationiert sind, bisher keine Hinweise auf eine Minenplatzierung durch die Besatzer festgestellt. Allerdings habe das Team noch keinen Zugang zu bestimmten Bereichen der Anlage erhalten. Teile der Turbinenhallen und des Kühlsystems müssten noch untersucht werden.

Verdächtige Gegenstände auf Dach des AKW Saporischschja?

Seit einigen Tagen erheben Russland und die Ukraine gegenseitige Vorwürfe über einen angeblich unmittelbar bevorstehenden Angriff auf Europas größtes Atomkraftwerk. In einer Videoansprache am Dienstagabend (4. Juli) teilte Selenskyj mit: „Unser Geheimdienst hat uns Informationen übermittelt, dass das russische Militär auf den Dächern mehrerer Reaktorblöcke des AKW Saporischschja verdächtige Gegenstände platziert hat, die Sprengstoff ähneln.“

Er äußerte seine Kritik: „Leider gab es keine rechtzeitige und umfassende Reaktion auf den Terroranschlag gegen das Wasserkraftwerk Kachowka. Und dies könnte den Kreml zu weiteren bösartigen Handlungen inspirieren.“

Selenskyj äußerte außerdem die Vermutung, dass Russland möglicherweise einen Anschlag auf das Kraftwerk simulieren und die Ukraine als Urheber beschuldigen könnte. Er rief zu internationalem Druck auf Russland auf, um dies zu verhindern.

Bilder des Ukraine-Kriegs: Großes Grauen und kleine Momente des Glücks Fotostrecke ansehen

Russland behauptet: Ukraine plant selbst Anschlag auf AKW Saporischschja

Moskau hingegen behauptet, dass die ukrainische Armee selbst einen Angriff auf das AKW plant, das sich in der Nähe der Frontlinie befindet. Renat Kartschaa, Berater des Leiters der russischen Atomenergiebehörde Rosenergoatom, äußerte am Dienstag (4. Juli) im Staatsfernsehen die Vermutung, dass die Ukraine in der Nacht zum Mittwoch (5. Juli) versuchen würden, das AKW Saporischschja mit Raketen und Drohnen anzugreifen. Er behauptete, dass die Ukraine gleichzeitig eine mit Atomabfällen bestückte Bombe abwerfen wolle. Es wurden keine Beweise für diese Anschuldigungen vorgelegt, weder von Kartschaa noch von der ukrainischen Seite.

Seit März 2022 befindet sich das Atomkraftwerk Saporischschja unter der Besatzung russischer Truppen. Der gewaltige Komplex war mehrfach Angriffen ausgesetzt, was immer wieder die ernsthafte Besorgnis vor einer potenziellen atomaren Katastrophe aufkommen ließ. Aus Gründen der Sicherheit wurde das AKW mittlerweile stillgelegt. Eine Beobachtermission der Internationalen Atomenergiebehörde ist vor Ort, um die Situation zu überwachen. (smu/dpa/Reuters)

Für diesen von der Redaktion geschriebenen Artikel wurde maschinelle Unterstützung genutzt. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung von Redakteurin Stephanie Munk sorgfältig überprüft.