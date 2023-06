Ukraine berichtet von schweren russischen Verlusten – und nennt Details

Von: Lukas Rogalla, Stephanie Munk, Nail Akkoyun, Franziska Schwarz

Die Gegenoffensive im Ukraine-Krieg hat begonnen. Besonders der Region Donezk kommt es zu schweren Kämpfen. Alle News im Ukraine-Ticker.

Update vom 14. Juni, 5.30 Uhr: Im Süden Russlands nahe der Grenze zur Ukraine ist ein Brand in einem Wärmekraftwerk ausgebrochen. Rund 150 Mitarbeiter des Kraftwerks in Nowotscherkassk wurden Angaben des russischen Zivilschutzes zufolge am Mittwoch evakuiert. Der Betrieb wurde vorübergehend eingestellt. Der Gouverneur der Region Rostow, Wassili Golubew, berichtete auf Telegram von drei verletzten Arbeitern. Im Internet veröffentlichte Videos vom Ort des Geschehens zeigten schwarze Rauchschwaden, die vom Dach des Kraftwerks aufstiegen.

Der Zivilschutz sprach auf Telegram von einem Gasleck als Ursache des Brandes und schloss „Außeneinwirkung“ aus. Zuletzt waren mehrfach Industrieanlagen nach Drohnenangriffen in Flammen aufgegangen.

Ukraine-Krieg: Angeblich hohe Verluste der Russen

Update vom 14. Juni, 22.00 Uhr: Das ukrainische Militär hat nach Regierungsangaben bei seiner Offensive den russischen Besatzungstruppen hohe Verluste zugefügt. „Die ukrainische Armee hat, trotz gegenteiliger russischer Falschnachrichten, während ihrer Offensive im Vergleich zu den Okkupanten nur einen Bruchteil von deren Verlusten erlitten“, schrieb die ukrainische Vizeverteidigungsministerin Hanna Maljar am Mittwoch auf Telegram. Ihren Angaben nach liegt das Verhältnis im Raum Bachmut bei fast 1:9, im Süden der Ukraine immerhin bei mehr als 1:5. Unabhängig sind diese Angaben nicht zu überprüfen.

Russische Soldaten an einem Kontrollpunkt in der ukrainischen Region Cherson. Ein streunender Hund läuft vorbei. (Archivfoto) © IMAGO/Andrei Rubtsov

In den vergangenen Tagen hatte das russische Verteidigungsministerium mehrfach erklärt, die Offensive der Ukrainer vereitelt und den angreifenden Truppen große Verluste zugefügt zu haben. Kremlchef Wladimir Putin sprach – offenbar unter Bezug auf die Zahlen des Ministeriums – von „katastrophalen Verlusten“ für Kiew. Maljar dementierte diese Angaben als Desinformationskampagne mit dem Ziel der Demoralisierung.

Ukraine-Krieg: Russischer Luftangriff in der Oblast Tschernihiw

Update vom 14. Juni, 20.00 Uhr: Bei der Ortschaft Semeniwka ist es offenbar zu einem russischen Luftangriff gekommen, bei dem mindestens eine Zivilperson getötet wurde. Dies berichtet das Operative Kommando Pivnich auf Telegram. Demnach seien „13 Einschläge im Dorf Janschuliwka“ verzeichnet worden – das Dorf liegt nahe der Kleinstadt Semeniwka in der Oblast Tschernihiw. Der Angriff habe mehrere Wohnhäuser stark beschädigt. Über weitere Opfer ist bislang noch nichts bekannt.

Nato-Generalsekretär äußert sich zum Ukraine-Krieg: Gegenoffensive als „Wendepunkt“?

Update vom 14. Juni, 17.00 Uhr: Der Ausgang der aktuellen ukrainischen Offensive gegen die russischen Invasionstruppen ist nach Einschätzung von Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg noch völlig offen. „Es ist noch früh und wir wissen nicht, ob das ein Wendepunkt im Krieg sein wird“, sagte der Norweger am Mittwoch in Brüssel. Man sehe aber, dass die Armee Fortschritte machten und mehr Land befreiten.

Was man jedoch wisse: „Je mehr Gewinne die Ukraine macht, desto stärker wird ihre Position am Verhandlungstisch sein“, so Stoltenberg. Wahrscheinlicher werde es dann auch, dass Russlands Präsident Wladimir Putin begreife, dass er auf dem Schlachtfeld nicht gewinnen könne, sondern einen gerechten Frieden aushandeln müsse. „Die Fortschritte, die wir sehen, sind ein Beweis für den Mut und das Engagement der ukrainischen Streitkräfte“, sagte Stoltenberg weiter. Sie zeigten zudem, dass die Unterstützung der Nato-Staaten derzeit auf dem Schlachtfeld einen echten Unterschied mache.

Gegenoffensive zeigt Wirkung im Ukraine-Krieg: Heftige Gefechte in der Region Donezk

Update vom 14. Juni, 15.15 Uhr: Die ukrainischen Streitkräfte haben eigenen Angaben zufolge ihre Offensive im Süden und Osten des Landes fortgesetzt. Die ukrainische Vize-Verteidigungsministerin Hanna Maljar berichtete am Mittwoch auf Telegram über heftige Gefechte bei gleichzeitiger Luft- und Artillerieüberlegenheit des Gegners. Das Dorf Makariwka südwestlich von Donezk sei besonders schwer umkämpft. Auch das russische Verteidigungsministerium meldete Angriffe der ukrainischen Streitkräfte in den Regionen um Saporischschja im Süden und Donezk im Osten des Landes.

Am Vortag hatte Maljar von einer befreiten Fläche von drei Quadratkilometern im Süden der Ukraine berichtet. Kiew sprach jüngst von sechs Dörfern im Gebiet Donezk und einem Ort im Gebiet Saporischschja. Am Mittwoch rückte die ukrainische Armee nach Angaben der Vize-Verteidigungsministerin um weitere 200 bis 500 Meter vor.

Bizarrer Fund im Ukraine-Krieg: Skelette nach Überschwemmungen entdeckt

Update vom 14. Juni, 13.20 Uhr: Die Staudamm-Katastrophe im Ukraine-Krieg hat noch eine weitere, skurrile Folge: Auf dem Grund des Gewässers sind nun sterbliche Überreste gefunden worden – laut Spekulationen sind es Nazi-Skelette im Kachowka-Stausee.

Nach Beschuss von Belgorod: Putin will im Ukraine-Krieg eine „Sanitärzone“ schaffen

Update vom 14. Juni, 12.36 Uhr: Wladimir Putin hat nach dem Drohnenangriff auf Moskau einen besseren Schutz durch die Flugabwehr in Aussicht gestellt. Bei einem Treffen mit Militärkorrespondenten in Moskau am Dienstag (13. Juni) äußerte sich der russische Präsident das erste Mal seit langem ausführlich vor Medienvertretern zum Ukraine-Krieg und dessen Folgen.

Putin drohte dabei der Ukraine mit noch schwereren Angriffen, sollte der Beschuss russischen Territoriums nicht aufhören. Russland könne eine so weit entfernte „Sanitärzone“ schaffen, dass sein Territorium von der Ukraine nicht mehr erreichbar sei. Was genau er damit meinte, sagte Putin nicht. Gleichzeitig gestand Putin Fehler bei der Verteidigung von Belgorod ein.

Wagner-Chef wettert im Ukraine-Krieg weiter gegen Putins Verteidigungsminister

Update vom 14. Juni, 12.12 Uhr: Der Streit zwischen Jewgeni Prigoschin, Chef der Wagner-Gruppe, und dem russischen Verteidigungsministerium geht in die nächste Runde: Prigoschin behauptete nun, es habe bereits zwei Mal versucht, seine paramilitärische Söldnertruppe „zu zerstören“ – die Details zu Prigoschins Anschuldigungen an den Kreml hier.

Laut Lukaschenko wollte Selenskyj im Ukraine-Krieg diplomatischen Kontakt zu Belarus

Update vom 14. Juni, 11.39 Uhr: Wolodymyr Selenskyj hat nach Angaben von Alexander Lukaschenko versucht, diplomatische Beziehungen zu Belarus herzustellen. Das sagte der belarussische Machthaber nun im russischen Staatssender Rossiya-1.

„Er sagt mir: ‚Lass uns reden‘“, sagte Lukaschenko laut der Nachrichtenagentur Tass über den ukrainischen Präsidenten. Lukaschenko zufolge hätten Vertreter der Ukraine und von Belarus Gespräche in Lwiw (Lemberg) geführt. Den Zeitpunkt der Gespräche nannte er nicht.

Laut Lukaschenko seien die Gespräche „gut“ verlaufen, bis die USA „eingegriffen“ hätten. „Die Amerikaner wurden aufmerksam. Es kam zu Spannungen“, zitierte ihn Tass. Lukaschenko sagte auch, die Ukraine habe vorgeschlagen, eine weitere Gesprächsrunde in Istanbul abzuhalten, was er jedoch abgelehnt habe.

Ukraine-Krieg: Russland und Ukraine beanspruchen Erfolge bei Gegenoffensive für sich

Update vom 14. Juni, 10.43 Uhr: Russland und die Ukraine beanspruchen Erfolge bei der Gegenoffensive jeweils für sich. Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg nannte die ukrainische Gegenoffensive indes einen Weg, um Russland an den Verhandlungstisch zu zwingen. Dem US-Sender CNN sagte Stoltenberg am Dienstag (13. Juni), dass Kremlchef Wladimir Putin angesichts der Gewinne der Ukrainer „verstehen wird, dass er sich an den Verhandlungstisch setzten muss“.

Ukraine-Krieg: Russland steigert wegen Gegenoffensive Einsatzflüge

Update vom 14. Juni, 10.10 Uhr: Russland setzt im Ukraine-Krieg zunehmend Kampfflugzeuge ein. In den vergangenen drei Wochen verzeichneten britische Geheimdienste vor allem im Süden der Ukraine mehr Einsatzflüge. Das sei beinahe sicher eine Reaktion auf die ukrainische Gegenoffensive, hieß es aus London. Russland wolle so seine Bodentruppen unterstützen.

Das britische Verteidigungsministerium veröffentlicht täglich Informationen zur Lage im Ukraine-Krieg. Es beruft sich dabei auf Geheimdienstinformationen. Zunehmend setzte das russische Militär etwa Gleitbomben ein, die Angriffe aus großer Entfernung möglich machten, hieß es weiter.

Armeechef zur Gegenoffensive im Ukraine-Krieg: „Wir haben gewisse Erfolge“

Update vom 14. Juni, 8.45 Uhr: Neue Angaben zur Gegenoffensive: Der ukrainische Armeechef Walerij Saluschnyj hat am Dienstag (13. Juni) mit US-Generalstabschef Mark Milley telefoniert. Dabei berichtete von schweren Verteidigungs-, aber auch Angriffsgefechten im Osten und Süden der Ukraine.

Er habe Milley versichert, „wir haben gewisse Erfolge, wir setzen unsere Pläne um, wir gehen voran“. Zum Abschluss seines Telegram-Eintrags, den die Ukrainska Pravda aufgriff, schrieb er: „Ich danke General Milley für seine konsequente und unerschütterliche Unterstützung der Ukraine.“

Verluste im Ukraine-Krieg: Tote und Verletzte nach Angriff auf Odessa

Update vom 14. Juni, 8.15 Uhr: Die ukrainische Luftverteidigung hat in der Nacht drei von zehn russischen Marschflugkörpern vom Himmel geholt. Außerdem hat sie nach eigenen Angaben neun von zehn abgefeuerten Kamikaze-Drohnen abgeschossen. Das zitiert der Kyiv Independent aus einer entsprechenden Telegram-Mitteilung der Luftwaffe.

Bei einem nächtlichen russischen Luftangriff auf die Hafenstadt Odessa sind nach Behördenangaben mindestens drei Menschen getötet worden. 13 weitere Menschen wurden verletzt

Verluste für Russland im Ukraine-Krieg: Generalstab meldet neue Zahlen

Update vom 14. Juni, 7.30 Uhr: Der ukrainische Generalstab hat neue Zahlen zu Russlands Verlusten im Ukraine-Krieg veröffentlicht. Demnach wurden fast 700 russische Kämpfer getötet oder verletzt. Unabhängig verifizieren ließen sich die Angaben zunächst nicht. Auf Facebook hieß es wie folgt (Gesamtzahl sowie in Klammer die Verluste binnen eines Tages):

Soldaten: 217.330 (+ 680)

217.330 (+ 680) Panzer : 3943 (+8)

: 3943 (+8) Gepanzerte Kampffahrzeuge: 7653 (+11)

7653 (+11) Artilleriesysteme: 3783 (+17)

3783 (+17) Luftabwehrsysteme: 364 (+1)

364 (+1) Fahrzeuge und Treibstofftanks: 6482 (+9)

6482 (+9) Quelle: Generalstab der Ukraine vom 14. Juni 2023

Waffen im Ukraine-Krieg: Putin-Truppen entdecken Lager in Donezk

Update vom 14. Juni, 6.41 Uhr: Fette Beute für Putins Truppen? Soldaten der russischen Nationalgarde haben ein großes Waffen- und Munitionslager in Donezk entdeckt. Ukrainische Streitkräfte hätten es dort zurückgelassen. Das berichtet die staatliche russische Nachrichtenagentur Tass und listet die Waffen auf:

70 Panzerabwehrraketen

vier MLRS-Raketen

drei Panzerabwehrraketenwerfer

200 Granaten und Minen

mehr als 70 Handgranaten

Außerdem hätte die Nationalgarde in verschiedenen Verstecken drei handgeführte Panzerabwehrgranatenwerfer sowie 230 Patronen für sie, einen Flammenwerfer, Sprengstoff und über 23.000 Patronen unterschiedlichen Kalibers gefunden.

Gegenoffensive im Ukraine-Krieg: Putin redet Bemühungen klein

Update vom 14. Juni, 05.30 Uhr: Russlands Präsident Wladimir Putin hat von katastrophalen Verlusten für die Ukraine bei deren Gegenoffensive gesprochen. „Meiner Berechnung nach hat die Ukraine 25 bis 30 Prozent der vom Ausland gelieferten Technik verloren“, sagte er bei einem Treffen mit russischen Militärkorrespondenten. Zudem seien die Verluste der Ukrainer zehnmal höher als auf russischer Seite. Während ihrer Offensive habe die Ukraine über 160 Panzer und mehr als 360 gepanzerte Fahrzeuge verloren, sagte er. Die eigenen Verluste bezifferte er auf 54 Panzer, wobei ein Teil davon wieder repariert werden könne. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Das russische Verteidigungsministerium hatte zuletzt ebenfalls von hohen Verlusten der Ukrainer gesprochen. Allerdings haben sich die Angaben des Ministeriums in der Vergangenheit mehrfach als übertrieben und teilweise falsch herausgestellt. Tatsächlich scheint die Ukraine aber an manchen Stellen in Fallen zu laufen.

News zum Ukraine-Krieg: Lukaschenko droht mit Atomwaffen

Update vom 13. Juni, 22.35 Uhr: Alexander Lukaschenko hat dem Westen im russischen Fernsehen offen mit dem Einsatz von Atomwaffen gedroht. Im Kriegsfall könne er dazu jederzeit Russlands Präsident Wladimir Putin anrufen, betonte der Diktator von Belarus laut der Deutschen Presse-Agentur: „Was soll das für ein Problem sein, so einen Schlag abzustimmen? Das ist überhaupt keine Frage.“ Erst vor einigen Monaten hatte der Kreml-Chef angekündigt, Atomwaffen in das Nachbarland zu entsenden. Laut Lukaschenko sind diese nötig, weil der Westen seit Jahren versuche, das Land auseinander zu reißen. Mit den Atomwaffen sei Belarus nicht mehr angreifbar. „Die Bomben sind dreimal so leistungsstark wie die Bomben in Hiroshima und Nagasaki“, warnte der seit 1994 in Minsk herrschende 68-Jährige. „Etwa eine Million Menschen stirbt sofort. Gott bewahre uns davor, diese Waffe einzusetzen“, sagte der Machthaber.

News zum Ukraine-Krieg: Kiew erhält Militärhilfen aus den USA

Update vom 13. Juni, 22.05 Uhr: Während sie die Großoffensive gegen die russischen Invasoren fährt, erhält die Ukraine weitere Militärhilfen aus den USA. Das neueste Paket hat ein Volumen von 325 Millionen Dollar (rund 302 Millionen Euro). Unter anderem liefert Washington nach Angaben des Außenministeriums Luftabwehrraketen, Panzerabwehrwaffen, Artilleriemunition und Panzerfahrzeuge. Auch mehrere Millionen Schuss Munition für Schusswaffen sowie Granaten sind Teil des Deals.

Außenminister Antony Blinken betonte, dass die USA weiter fest an der Seite der Ukraine stünden. „Russland könnte den Krieg jederzeit beenden, indem es seine Truppen aus der Ukraine abzieht und seine brutalen Angriffe auf die Städte und Menschen der Ukraine beendet“, erklärte er.: „Bis Russland das tut, werden die USA und ihre Verbündeten und Partner vereint an der Seite der Ukraine stehen, so lange es dauert.“

Update vom 13. Juni, 18.20 Uhr: Der russische Präsident Wladimir Putin hat sich zu Berichten über die Zerstörung von Leopard-Panzern durch russische Soldaten geäußert. „Wie erwartet brennen die Leopards und Bradleys wunderbar“, sagte er laut der staatlichen Nachrichtenagentur Tass. Bei den Bradleys handelt es sich um gepanzerte Truppentransporter, die von den USA an das ukrainische Militär geliefert wurden. Mit Blick auf Informationen der Wall Street Journal, dass die USA abgereicherte Panzer-Munition an die Ukraine liefern wollen, sagte Putin, man werde in so einem Fall mit derselben Munition antworten. „Wir haben viel davon, setzen sie aber nicht ein“, so der Kreml-Chef. Westliche Länder würden nun diese Geschosse liefern, da ihnen die restliche Munition allmählich ausgehe.

Ukraine-Krieg: Kiew meldet weitere Fortschritte bei der Gegenoffensive

Update vom 13. Juni, 15.15 Uhr: Die ukrainischen Streitkräfte erzielen in ihrer Gegenoffensive wohl weiter Fortschritte. Laut Generalstabssprecher Andriy Kowalow seien die Kämpfer an der Berdjansk-Front im Süden zwischen 500 und 1000 Metern vorgerückt. Das teilte er über die Nachrichtenagentur Military Media Centre mit. Ein Gebiet mit einer Fläche von bis zu drei Quadratkilometern sei nun wieder unter ukrainischer Kontrolle.

Auch bei Bachmut soll es Fortschritte geben. Die stellvertretende Verteidigungsministerin Hanna Maljar teilte auf Telegram mit, dass die ukrainischen Verteidiger an zwei Fronten im Gebiet der Stadt jeweils 200 und 250 Meter weit vorgerückt seien. Demnach komme es weiter zu schweren Kämpfen. Mit intensivem Artillerie-Beschuss sowie dem Einsatz von Flugzeugen, Kampfdrohnen und Panzerabwehrwaffen versuchen die russischen Streitkräfte, die Gegenoffensive der Ukraine zu bremsen, berichtet das Portal Ukrajinska Prawda unter Berufung auf Maljar. Russland habe die umkämpften Gebiete stark vermint.

Kachowka-Dammbruch: Ukraine erhebt neue Vorwürfe gegen Russland

Update vom 13. Juni, 14.04 Uhr: Die Ukraine erhebt Vorwürfe an Russland im Zusammenhang mit den Überflutungen durch den Staudamm-Bruch des Staudamms Kachowa: „Russland hat es nicht eilig, Menschen zu retten, die in Lebensgefahr geraten“, kritisierte der Chef der Militärverwaltung der Region Cherson, Aleksandr Prokudin. Die Zahl der Toten in dem von Russland besetzten Ostufer des Flusses Dnipro durch die Wassermassen sei unklar. Die Lage sei dort jedoch „weiterhin äußerst kritisch“, da noch 17 Siedlungen überschwemmt seien, fügte Prokudin hinzu.

Update vom 13. Juni, 13.08 Uhr: Russland hat nach eigenen Angaben mehrere deutsche Leopard-Panzer und US-Panzer vom Typ Bradley im Ukraine-Krieg erbeutet. „Das sind unsere Trophäen“, gab das russische Verteidigungsministerium auf Telegram triumphierend bekannt und veröffentlichte dazu ein Video. „Einige Kampffahrzeuge verfügen über funktionierende Motoren“, heißt es weiter. Das deute darauf hin, dass ukrainische Soldaten im Kampf geflüchtet seien und ihre kampfbereiten Fahrzeuge zurückgelassen hätten.

News im Ukraine-Krieg: Gegenoffensive bringt Russland hohe Verluste – aktuelle Zahlen

Erstmeldung vom Dienstag, 13. Juni: Kiew – Russland muss im Ukraine-Krieg weitere schwere Verluste hinnehmen. Die russische Armee hat allein in den vergangenen 24 Stunden 470 russische Soldaten durch Tod oder Verletzung verloren, teilt der ukrainische Generalstab mit. Insgesamt steige die Zahl der getöteten und verwundeten Soldaten damit auf 216.650 an.

News zum Ukraine-Krieg: Herbe Verluste für Russland – 20 Artilleriesysteme zerstört

Auch insgesamt zehn Panzer und gepanzerte Fahrzeuge hat die Armee von Russlands Präsident Wladimir Putin demnach im Laufe des vergangenen Tages verloren. Die Ukraine zerstörte darüber hinaus 20 Artilleriesysteme und ein russisches Luftabwehrsystem. Zwei Drohnen und ein Kampfhubschrauber gehören ebenfalls zu den neuen Verlusten der russischen Truppen. Auch ein ranghoher russischer General wurde offenbar bei einem Angriff der Ukraine im Rahmen ihrer Gegenoffensive getötet.

Unabhängig verifizieren lassen sich die Zahlen des ukrainischen Generalstabs nicht. Die russische Seite macht keinerlei Angaben zu eigenen Verlusten.

News im Ukraine-Krieg: Gegenoffensive läuft – sechs Dörfer befreit

„Die Verluste des Feindes sind genau das, was wir brauchen“, sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj nach einem Treffen mit Generälen zur Lage an der Front. Jetzt stelle sich die Frage, wo an der Front Verstärkung gebraucht werde, um russische Verteidigungsstellungen weiter zu durchbrechen.

Offenbar ist es der Ukraine auch gelungen, bei ihrer lange erwarteten Gegenoffensive mehrere Dörfer von Russland zurückzuerobern. „Die Kämpfe sind hart, aber wir kommen vorwärts, und das ist wichtig“, sagte Selenskyj in einer Videoansprache. Seit Tagen melden die ukrainischen Streitkräfte die Befreiung von Dörfern vor allem im Gebiet Donezk, das Russland annektiert hatte. Insgesamt ist bisher von sieben Orten die Rede.

Verluste auch für Ukraine: Wohnhaus stürzt durch Rakete ein, Tote und Verletzte

Au der anderen Seite musste die Ukraine in der Nacht zum Dienstag (13. Juni) einen schweren Schlag hinnehmen: Russische Luftangriffe trafen die Heimatstadt von Wolodymyr Selenskyj, die südöstliche Großstadt Krywyj Rih, schwer. Eine Rakete schlug in ein fünfstöckiges Wohnhaus ein, mindestens sechs Menschen starben dabei und etliche wurden verletzt. Noch immer werden Überlebende unter den Trümmern gesucht. (smu mit Material von dpa)