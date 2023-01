Schützenpanzer Stryker inklusive Minenrollen – Ukraine erhält neue Waffenlieferung aus USA

Von: Caspar Felix Hoffmann

Die Fahrzeuge wiegen etwa 20 Tonnen. Sie bewegen sich schnell, transportieren Soldaten und können mit einer Vielzahl von Waffen ausgerüstet werden.

Washington, D.C. – Das Pentagon habe angekündigt, dass es 90 gepanzerte Kampffahrzeuge vom Typ Stryker an die Ukraine liefern werde. Dies sei die erste Lieferung dieser achträdrigen, 20 Tonnen schweren Fahrzeuge aus US-Militärbeständen an ein anderes Land, wie die New York Times am Freitag (20. Januar) berichtete.

Eine Militärübung in Colorado Springs, USA: Soldaten schützen sich vor einer Explosion, nachdem ein Stryker-Panzer zum Einsatz kam. © U.S. Army / Imago Images

Zu den Strykern kämen 59 Bradley-Schützenpanzer und andere Waffen im Rahmen eines 2,5 Milliarden Dollar schweren Militärhilfepakets für Kiew hinzu. Zusammen mit den 50 Bradleys, die am 6. Januar für die Ukraine angekündigt worden seien, werde das Paket Kiew das Äquivalent von Fahrzeugen für zwei gepanzerte Brigaden liefern, heiße es in einer Erklärung, die Journalisten am Donnerstagabend (19. Januar) per E-Mail zugesandt worden sei.

Neue Waffen für die Ukraine: Was der Schützenpanzer Stryker kann

Wie die US-Armee laut der New York Times mitteilte, gibt es 18 verschiedene Varianten des Stryker. Einige seien in erster Linie dafür ausgelegt, Infanteriesoldaten in den Kampf hinein und wieder heraus zu befördern, während andere Waffen wie 120-Millimeter-Mörser zur Feuerunterstützung tragen könnten. Andere trügen mittel- und großkalibrige Waffen für den direkten Beschuss feindlicher Truppen mit 30-Millimeter-Kanonen oder noch größeren 105-Millimeter-Kanonen. Welche Versionen der Ukraine zur Verfügung gestellt werden, sei noch unklar.

In der Ankündigung des Pentagons vom Donnerstag (19. Januar) heiße es, die 90 Stryker würden auch mit 20 Minenrollen ausgerüstet. Dies seien Schlitten auf Rädern, die schwer genug seien, um Antifahrzeugminen auszulösen. Sie würden vor gepanzerte Fahrzeuge geschoben, um sichere Wege durch Minenfelder zu bahnen.

Der Ukraine-Krieg habe sich inzwischen zu einem eher statischen Kampf zwischen verschanzten Soldaten entwickelt, die durch Gürtel von Panzerabwehrminen geschützt seien. Die Kombination von Strykers mit Minenwalzen und zusätzlicher Sprengausrüstung für das, was das Pentagon als „Hindernisräumung“ bezeichnet habe, deute darauf hin, dass die USA die Ukraine mit Waffen ausstatte, um die russischen Verteidigungslinien zu durchbrechen. (cas)