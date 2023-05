Türkei-Wahl: Erdoğan oder Kılıçdaroğlu? Aktuelle Umfragen

In der Türkei geht das Rennen um die Präsidentschaft zwischen Erdoğan und Kılıçdaroğlu in die Stichwahl. Hier finden Sie die wichtigsten Umfragen.

Berlin - Das Jahr 2023 steht in der Türkei ganz im Zeichen der Präsidentschafts- und Parlamentswahlen im Mai. Rund 64 Millionen Türkinnen und Türken sind im Mai dazu aufgerufen, ihre Stimme bei der Türkei-Wahl 2023 abzugeben und über die politische Zukunft der Türkei zu entscheiden.

Die Türkei-Wahl gilt vor allem als Bewährungsprobe für den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan, der seit 20 Jahren an der Macht ist. Im ersten Wahlgang der Präsidentschaftswahl am 14. Mai entfielen auf Erdogan 49,51 Prozent der Stimmen, Oppositionsführer Kemal Kılıçdaroğlu kam auf 44,88 Prozent. Auf dem dritten Platz landete Sinan Oğan (5,17 Prozent) von der ultranationalistischen Ata-Allianz. Damit kommt es zur ersten Stichwahl um das Präsidentenamt in der Geschichte der Türkei.

Anhänger des türkischen Präsidenten Erdogan halten eine Flagge seines Porträts vor dem Hauptquartier der AKP in die Höhe. © ADEM ALTAN/afp

Türkei-Wahl 2023: Umfragen vor der Stichwahl zwischen Erdoğan und Kılıçdaroğlu

Wer geht nun als Favorit in die Stichwahl am 28. Mai? Die Umfragen deuten auf ein relativ knappes Rennen hin, allerdings scheint sich Erdoğan allmählich etwas abzusetzen. Hier ein Blick auf die aktuellen Zahlen:

Institut Erdoğan Kılıçdaroğlu Area 49,4 50,6 Özdemir 54,12 45,88 KONDA 52,7 47,3 Areda 52,4 47,6 TAG 51,6 48,4

Türkei-Wahl 2023: Umfragen liegen daneben – Erdoğan mit bestem Ergebnis

Erstmals war Erdoğan nicht als klarer Favorit in die Wahl gegangen. Vielleicht auch deshalb sprach er vorher von einer „Schicksalswahl“. Die Türkei kämpft mit massiver Inflation und hoher Arbeitslosigkeit. Nach den schweren Erdbeben im Februar wurde zudem Kritik am Krisenmanagement der Regierung laut. Umfragen hatten jedenfalls deutlich gemacht, dass das Rennen wohl so spannend werden würde wie schon lange nicht mehr. Tatsächlich deuteten die Umfragen vor der Präsidentschaftswahl sogar auf einen Sieg des Oppositionskandidaten Kemal Kılıçdaroğlu hin. Laut PolitPro lag Erdoğan vor dem ersten Wahlgang im Durchschnitt aller Umfragen zurück. Doch die Umfragen lagen in der Summe daneben.

Umfragen vor der Türkei-Wahl deuteten auf enges Rennen hin

Erdogan trat mit seiner islamisch-konservativen AKP im Wahlbündnis mit der ultranationalistischen MHP, der nationalistisch-religiösen BBP sowie der islamistischen YRP an („Volksallianz“). Ein Teil der Opposition hat sich zu einem Bündnis („Sechser-Tisch“) zusammengeschlossen, zu dem unter anderem die größte Oppositionspartei CHP, die nationalkonservative Iyi-Partei sowie DEVA, GP, DP und SP gehören.

Das Bündnis gegen Erdoğan wäre allerdings an der Frage des Präsidentschaftskandidaten fast zerbrochen. Doch dann legte sich die Opposition Kemal Kılıçdaroğlu als Herausforderer fest. Die pro-kurdische Oppositionspartei HDP verzichtete auf einen eigenen Kandidaten und stärkte damit das Oppositionsbündnis.

Türkei-Wahl: die Bündnisse

„Volksallianz“ : Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP), Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Büyük Birlik Partisi (BBP), Yeniden Refah Partisi (YRP)

: Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP), Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Büyük Birlik Partisi (BBP), Yeniden Refah Partisi (YRP) „Sechser-Tisch“: Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İyi Parti (İyi), Demokrasi ve Atılım Partisi (Deva), Gelecek Partisi (GP), Demokrat Parti (DP), Saadet Partisi (SP)

Türkei-Wahl: Aktuelle Umfragen zur Präsidentenwahl

Hier noch einmal ein Blick auf die Umfragewerte von Erdoğan und Kılıçdaroğlu ohne die weiteren Kandidaten, die sich um das höchste Amt in der Türkei bewerben, zusammen aber nur auf wenige Prozentpunkte kommen. Sollte niemand die absolute Mehrheit erreichen, gehen die beiden Kandidaten mit den meisten Stimmen in eine Stichwahl. Die Angaben erfolgen in Prozent. Anmerkung: Zehn Tage vor der Wahl (4. Mai) tritt ein Verbot für Meinungsumfragen in Kraft. Trotzdem werden nach wie vor Umfragen veröffentlicht.

Institut Erdoğan Kılıçdaroğlu AtlasIntel 44,5 44,6 Özdemir 48,4 45,2 Remres 44,4 53,6 TAG 45,1 52,1 İEA 45,6 50,5 ASAL 50,6 46,3 Aksoy 45,6 47,9 ORC 44,2 51,7 Yöneylem 44,4 49,5 MetroPOLL 46,9 49,1 Area 46,1 49,1 ALF 44,7 51,2 Artıbir 44,6 50,1 ADA 50,6 44,8 İVEM 48,6 46,9 KONDA 43,7 49,3 SAROS 44,5 49,96 MAK 45,4 50,9 AtlasIntel 44,8 44,1 AR-G 46,4 49,1 SER-AR 44,3 52,7 SONAR 48,8 44,1 HBS 47,5 47,0 Sosyo Politik 44,1 51,7 Optimar 48,6 44,1 Gezici 44,6 48,7 TEAM 44,4 47,4 TÜSİAR 48,7 46,6 BULGU 41,5 49,5 Piar 47,1 49,4

Türkei-Wahl: Aktuelle Umfragen zur Parlamentswahl

Die Umfragen zur Parlamentswahl in der Türkei zeigen ein recht gespaltenes Bild. In manchen Erhebungen liegt der „Sechser-Tisch“ vor der „Volksallianz“, in anderen Umfragen ist es genau umgekehrt. Eine absolute Mehrheit erreicht allerdings keines der Bündnisse. Deshalb könnte die HDP zum Zünglein an der Waage werden. Die Angaben erfolgen in Prozent.

Institut Volksallianz Sechser-Tisch Özdemir 46,2 33,8 BETİMA 48,5 34,0 Areda 52,3 33,5 Aksoy 45,3 39,6 TAG 40,6 43,3 HBS 45,1 40,5 ORC 41,8 42,1 Yöneylem 44,4 40,0 MetroPoll 45,5 39,1 Genar 49,4 34,4 Area 46,5 38,6 ALF 43,3 40,1 ADA 50,8 33,5 İvem 48,8 37,4 KONDA 44,0 39,9 SAROS 43,9 40,1 Avrasya 44,1 41,6 MAK 45,2 42,7 AR-G 41,0 44,4 ASAL 48,0 34,9 Optimar 48,3 37,1 Sosyo Politik 33,8 45,1 TEAM 44,8 39,1 TÜSİAR 48,7 35,5 Bulgu / Sözcü 41,8 42,1 Artibir 41,8 41,6

So verlief die Türkei-Wahl 2018

Bei der Parlamentswahl 2018 verlor die regierende AKP zwar ihre Mehrheit, konnte dies jedoch mit den Sitzen der MHP kompensieren. Die größte Oppositionspartei CHP musste ebenfalls einen Rückgang der Stimmen hinnehmen. Die zuvor neu gegründete IYI schaffte ebenso den Einzug ins Parlament, wie die HDP.

Bei der Präsidentschaftswahl konnte sich Amtsinhaber Erdoğan in der ersten Runde mit 52,6 Prozent der Stimmen durchsetzen. (cs)