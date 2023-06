Aktivistin Hibo Wardere über weibliche Genitalverstümmelung: „Es war schlichtweg die Hölle“

Teilen

In Somalia hat Genitalbeschneidung für viele Familien noch Tradition. © AFP

Laut WHO leben mehr als 200 Millionen Mädchen und Frauen leben weltweit mit Genitalverstümmelung. Aktivistin Hibo Wardere ist eine von ihnen und setzt sich für ein Ende der gewaltsamen Praxis ein

Ein Interview von Lorna Likiza

Hibo Wardere, vielen Dank, dass Sie sich zu diesem Interview bereit erklärt haben. Könnten Sie uns bitte ein wenig über sich selbst erzählen?

Vielen Dank, dass ich die Gelegenheit nutzen darf. Ja, ich bin Hibo Wardere. Ich stamme ursprünglich aus Somalia, kam aber 1989 als Asylsuchende nach Großbritannien. Ich lebe jetzt seit etwa 34 Jahren hier und betrachte diesen Ort als mein Zuhause. Ich bin auch Menschenrechtsaktivistin und Autorin des Buches „Cut“, in dem ich meinen Weg nach der Genitalverstümmelung dokumentiere. Man kennt mich vor allem durch meine Menschenrechtsarbeit und das Buch.

Sie haben im Alter von sechs Jahren eine Genitalverstümmelung des Typs 3 (siehe Infobox) erlitten. Was können Sie über die Erfahrung berichten?

Die Erfahrung war schrecklich. Ich war ein sehr umsorgtes, geliebtes Kind, da ich die Jüngste in meiner Familie war. In Afrika leben wir oft in einer Großfamilie, also können Sie sich vorstellen, wie viel Liebe man als Jüngste erhält. Ich fühlte mich wertgeschätzt und hatte nie das Gefühl, dass mich etwas verletzen könnte oder, dass die Erwachsenen um mich herum mir etwas antun könnten. Nicht in meinen kühnsten Träumen hätte ich mir vorstellen können, dass mir so etwas wie Genitalverstümmelung widerfährt. Aber das Schlimmste war, dass ich in der Schule gemobbt wurde dafür, nicht beschnitten zu sein. Ich verstand unter einer Beschneidung nur: „Bist du verletzt?“ oder „Hat dir jemand wehgetan?“ Ich habe es nie anders verstanden, und darin lag für mich das Problem mit den anderen Mädchen. Jeden Tag war ich das Ziel von Prügeleien und Spott. Ich weiß noch, wie ich nach Hause ging und mir die Augen aus dem Kopf weinte. Dann sagte ich meiner Mutter, dass sie den Cut machen müsse, was auch immer es sei, weil ich das Mobbing und die Ausgrenzung, die ich in der Schule erlebte, nicht mehr ertragen konnte. Ich wusste nicht, worum ich gerade gebeten hatte. Ich war erst sechs Jahre alt.

Ihre Mutter stimmte dann wohl zu.

Sie stimmte zu und es gab eine große Feier. Ich habe Farben schon immer geliebt und war deshalb ganz aufgeregt, dass mir alle bunte Kleider und dazu passende Schuhe kauften. Sie sagten mir auch immer wieder, dass ich bald eine Frau sein würde. Als kleines Mädchen verstand ich nicht ganz, was dieser letzte Teil bedeutete, aber ich spürte auf jeden Fall die Liebe, mit der sie mir diese Geschenke machten. Dann kam der Tag und es war etwas, das meine Welt völlig auf den Kopf stellte. An diesem Morgen erfuhr ich, was Schneiden bedeutet und was man braucht, um eine schöne Frau oder allgemein eine Frau zu werden. Es war auch der Morgen, an dem ich das grausame, entsetzliche Abschlachten kennenlernte, so möchte ich es nennen. Plötzlich zwangen mich die Menschen, denen ich vertraute, mich nackt hinzusetzen und zogen meine Beine auseinander. Als würden meine Beine abgetrennt werden. Und dann die fremden Blicke auf meine Genitalien und die damit verbundene Verlegenheit und das Unbehagen, das ich empfand.Was sie dann taten, werde ich nie vergessen. Mit schmutzigen Rasiermessern rissen, schnitten und schnitten sie, was mir wie eine Ewigkeit vorkam. Ich erinnere mich, dass ich das Gefühl hatte, sie würden mir ein Stück nach dem anderen abnehmen, bis ich sterbe. Sie müssen sich vorstellen, dass all dies ohne Schmerzmittel oder irgendeine Form der Anästhesie geschah. Mein Körper stand buchstäblich in Flammen, so dass ich zeitweise nicht mehr atmen konnte. Sie machten einen Schnitt, und noch bevor ich ihn richtig verarbeiten konnte, gab es einen weiteren, und ich konnte nur noch schreien und schreien.

Das hört sich furchtbar an.

Der schwerste Teil, den ich zu akzeptieren habe ist, dass die Menschen, denen ich vertraute und die ich liebte, meine kläglichen Schreie nicht hörten und nicht aufhörten, selbst wenn ich sie darum bat. Es war, als ob sie zwar physisch, aber nicht emotional anwesend waren. Dieser Tag in der behelfsmäßigen Hütte war so schrecklich, dass ich mich daran erinnere, wie ich einfach dort schlief, nachdem es vorbei war, und wie ich zitterte. Mein Körper war von Schmerzen zerfressen, und ich dachte nur daran, wie ich den Blutgeruch loswerden könnte. Aber ich war nicht in der Lage, irgendetwas zu tun, weil ich durch den schmerzhaften Eingriff die Kontrolle über meinen Körper verloren hatte. Dieser Tag hat mein Leben völlig verändert.

Hibo Wardere (54) wuchs Mitte der 70er Jahre in Mogadischu, Somalia auf. Im Alter von nur sechs Jahren wurde sie einer Genitalverstümmelung Typ 3 (siehe Infokasten) unterzogen, was ihr Leben nachhaltig veränderte. Heute engagiert sie sich als Aktivistin gegen eine Fortsetzung der Praxis. Sie lebt im Vereinten Königreich. © Privat

Erinnern Sie sich an die Tage danach, den Heilungsprozess?

Der Heilungsprozess war genauso alptraumhaft wie die Beschneidung selbst. Ich wollte mich nicht mehr bewegen. Jede Bewegung verursachte mir starke Schmerzen. Es dauerte bei mir länger als gewöhnlich, weil ich eine Infektion bekam. Sie behandelten mich dort unten mit Kräutern und es roch schrecklich. Als die Heilung nach ein oder zwei Monaten abgeschlossen war, konnte ich nicht mehr laufen. Ich musste das Gehen neu erlernen, weil meine Gelenke so schmerzten und ich sehr viel Gewicht verloren hatte. Durch die schlechte Ernährung während des Heilungsprozesses war ich unterernährt. Es war schlichtweg die Hölle.

Hegen Sie immer noch Groll gegen Ihre Familie oder die Menschen, die Sie dazu gezwungen haben, das alles durchzumachen?

Oh nein, ich hege keinen Groll. Ich habe meiner Mutter, meiner Tante und sogar der Frau, die die Beschneidung vollzog, verziehen. Je älter ich wurde, desto mehr konnte ich es nachvollziehen. Wenn meine Mutter mich nicht hätte beschneiden lassen, wäre meine Heiratsfähigkeit zu Hause gleich null gewesen. Ich wäre in meiner Gemeinde ein sozialer Außenseiter gewesen. Man hätte gesagt, dass ich keine Jungfrau bin, sexuell unersättlich und all diese Dinge. Wo ich herkomme, gilt die Klitoris als etwas Ekelhaftes. Aus der Sicht meiner Mutter ging es also darum, meine Zukunft zu sichern. Und das habe ich lange Zeit nicht verstanden, weil ich wütend war, dass ich verletzt wurde. Auch heute, als 54-jährige Frau, bin ich immer noch verletzt, aber ich verstehe ihre Beweggründe. Das hat es mir leichter gemacht, ihnen zu verzeihen.

Weibliche Genitalverstümmelung Laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) haben mehr als 200 Millionen Mädchen und Frauen in 30 Ländern Afrikas, des Nahen Ostens und Asien weibliche Genitalverstümmelung (kurz FGM; steht für Female Genitale Mutilation oder auch FGM/C für Cutting) erlitten. Je nach Schweregrad der Verstümmelung wird zwischen vier Typen unterschieden:

Typ 1: Teilweise oder komplette Entfernung des äußerlich sichtbaren Teils der Klitoris und der Klitorisvorhaut. Typ 2: Zusätzlich zur Klitoris werden die kleinen Vulvalippen sowie in manchen Fällen die großen Vulvalippen entfernt. Typ 3: Die sogenannte Infibulation, bei der nach der Entfernung der äußeren Geschlechtsorgane diese zusammengefügt werden, um die Vaginal-Öffnung bis auf ein winziges Loch zu verschließen. Für Geschlechtsverkehr und Geburt eines Kindes muss diese Öffnung wieder aufgeschnitten werden. Typ 4: Unter diese Kategorie fallen alle Praktiken, die nicht durch Typ 1-3 beschrieben werden. Darunter auch Einstechen, Einschneiden, Abschaben oder Wegätzen der Genitalien. Die Mädchen sind in der Regel zwischen Säuglingsalter und 15 Jahren, wenn die Praxis an ihnen durchgeführt wird. Der WHO zufolge hat sie keinerlei gesundheitliche Vorzüge und gilt als Verstoß gegen die Menschenrechte von Mädchen und Frauen. FR

Als Sie 1989 nach Großbritannien kamen, dachten Sie da daran, vielleicht eine Therapie zu machen? War sie damals für Einwandererinnen zugänglich?

Nein, ich glaube nicht, dass viele Menschen in Großbritannien zu dieser Zeit überhaupt von dieser Praxis wussten. Es wurde hier nicht darüber gesprochen. Als ich damals nach Großbritannien kam, suchte ich medizinische Hilfe. Dabei wurde die Haut, die bei der Genitalverstümmelung zusammengenäht wurde, buchstäblich aufgeschnitten und die Stelle freigelegt, an der sich früher die Klitoris befand, die Harnröhre und der Scheideneingang. Das bedeutet, dass ich wieder urinieren und die Periode normal ablaufen konnte.

Ich habe von Ihren Memoiren „Cut“ durch die bekannte nigerianische Autorin Chimamanda Ngozi Adichie erfahren, die auf Instagram darüber sprach. Wie war die Erfahrung, diese Geschichte niederzuschreiben und wie war die Reaktion auf Ihr Buch?

Ich wollte eigentlich nie über meine Erfahrungen schreiben. Aber je mehr ich darüber in der Öffentlichkeit sprach und je mehr sich die Medien in das Thema einmischten, dann auch von mir meine persönliche Erfahrung wissen wollten, desto mehr entstand das Interesse, meine Geschichte in einem Buch zu veröffentlichen. Mir wurde gesagt, dass ich anders spreche als die anderen Überlebenden, und so nahm eine Ghostwriterin über Twitter Kontakt zu mir auf. Sie wollte mein Buch schreiben, und ich erinnere mich, dass ich zunächst ablehnte. Nach langem Hin und Her stimmte ich schließlich zu, aber ich stellte klar, dass das Buch so geschrieben werden musste, wie ich es sagte. Meine Sprache ist einfach und so sollte sie auch bleiben. Ich wollte keine großen Worte in dem Buch, und Hut ab vor ihr, dass sie sich darangehalten hat, was erstaunlich war. Die Arbeit an dem Buch war die schmerzhafteste Zeit für mich. Ich musste ganz offen mit meinen Erfahrungen umgehen und das war eine lange Reise.

Meine Vision ist einfach: Mädchen müssen gesehen und gehört werden. Wir wollen das Potenzial unserer Mädchen anerkennen.

Gibt es in Somalia derzeit noch die Praxis Typ 3? Was ist mit den somalischen Einwandererfamilien im Westen, haben einige immer noch das Bedürfnis, ihre Töchter dieser Prozedur zu unterziehen?

Es spielt keine Rolle, wo sie sind. Viele reisen dafür immer noch zurück nach Somalia. Einige Länder, wie zum Beispiel Ägypten, raten offen von Genitalverstümmelung ab, aber still und leise wird sie immer noch praktiziert. In Ägypten werden rund 90 Prozent der Mädchen beschnitten, und da die Beschneidung dort medizinisch anerkannt ist, führen die Ärzte sie durch. Das bedeutet nicht, dass die Gemeinschaften, die Genitalverstümmelung praktizieren, ihre Kultur und Tradition aufgeben, seit sie in die westliche Welt oder einen anderen Teil der Welt gekommen sind. Die Genitalverstümmelung findet immer noch statt und es ist traurig zu sehen, dass Mädchen immer wieder dieser Prozedur unterworfen werden, selbst wenn ihre Eltern unter den Folgen leiden. Noch immer geht es darum, die Ausgrenzung und Stigmatisierung von unbeschnittenen Töchtern zu vermeiden.

Afrikanische Gesellschaften, die Genitalverstümmelung praktizieren, verteidigen diese oft als Tradition, die befolgt werden muss. Wird Ihre Auffassung, dass die Praxis eine andere Form von Gewalt gegen Frauen ist, normalerweise in Frage gestellt und wie begegnen Sie dem?

Oh ja! Es gibt Frauen, die Ihnen sagen werden: „Das ist unsere Tradition und Kultur. Es hat meiner Mutter nicht wehgetan und es tut mir auch nicht weh.“ Aber das ist nur ein Abwehrmechanismus, den die Menschen entwickelt haben, weil in unseren afrikanischen Kulturen die Eltern für uns fast gottgleich sind. Sie können nichts falsch machen. So wurden wir erzogen. Diese Frauen normalisieren ihren Schmerz, auch wenn er ihnen so viele Komplikationen bereitet, vor allem während der Geburt. Sie drücken lieber ein Auge zu, als zuzugeben, dass ihre Eltern falsch gehandelt haben. Aber damit wird immer verleugnet, wie schmerzhaft und schrecklich es ist. Und das bedeutet, dass ihre Töchter in Gefahr sind, beschnitten zu werden, weil sie den Schmerz normalisiert haben. Solange wir nicht aufhören, jene Traditionen in unseren Gemeinschaften zu normalisieren, die uns Schaden zufügen, werden wir dafür verurteilt, dass wir schweigen. Es ist wichtig, den Teil unserer Kulturen zu bewahren, der schön und erstaunlich ist und mit der Welt geteilt werden kann, aber wir müssen uns bemühen, die Teile zu beenden, die Leid und Tod verursachen.

Sie sind die Mitbegründerin von „Educate Not Mutilate“. Welche Ziele verfolgt die Organisation?

Ich bin immer noch aufgeregt, weil wir so kurz davor stehen, den Status einer gemeinnützigen Organisation zu erhalten. Ich möchte nach Afrika und in jeden Winkel der Welt reisen, um dort Mädchen und Frauen, aber auch Jungen und Männer zu unterstützen. Zurzeit leisten wir bereits viel Arbeit. Fast jeden Tag bin ich in einer Universität und halte eine Vorlesung. Ich arbeite mit Schulen, Universitäten, dem Gesundheitsamt und der Polizei zusammen. Ich bin immer viel beschäftigt. Ich freue mich aber auch auf das, was wir mit dieser Organisation noch erreichen werden. Davon habe ich schon lange geträumt, und jetzt, wo ich Leute habe, denen ich von ganzem Herzen vertraue und die ich als meine Schwestern bezeichnen kann, wird es leichter sein, die Sache in Gang zu bringen.

Was ist Ihre Vision für die Zukunft in Bezug auf die von Ihnen geleistete Lobbyarbeit?

Meine Vision ist einfach: Mädchen müssen gesehen und gehört werden. Wir wollen das Potenzial unserer Mädchen anerkennen. Wir brauchen eine Welt, in der wir Mädchen fördern, damit sie sich entwickeln und nicht nur zukünftige Ehefrauen und Mütter werden. Die Gemeinschaften müssen aufhören, zu entscheiden, wofür Mädchen geboren wurden, sondern die Mädchen dies selbst entdecken lassen. Ich sehe also eine Zukunft, in der sich Mädchen entfalten und ihre Träume verwirklichen können, ohne dass ihnen Schmerzen zugefügt werden. Und ich glaube, dass wir das durch Bildung erreichen können. Bildung ist das wichtigste Werkzeug, das die Menschheit hat. Und ich persönlich glaube, dass die Erziehung unserer Jungen und Mädchen vom Schulalter an zu gegenseitigem Respekt und Wertschätzung ein Weg ist, um alle Formen geschlechtsspezifischer Gewalt zu beenden. Auch unseren Männern kommt eine entscheidende Rolle zu. Sie sind diejenigen, die die Macht haben, zu entscheiden. Unsere Männer müssen mutig sein und sich engagieren, denn Genitalverstümmelung ist nicht nur ein Frauenthema, sondern ein Menschenrechtsthema. Als Mann, der eine Frau hat, wissen Sie aus erster Hand, wie die Praxis die Intimität und die Geburt eines Kindes beeinträchtigt. Es ist ihr Recht ihre Meinung zu sagen.