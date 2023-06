Akademisches Angriffssignal gegen die AfD

Derzeit im Höhenflug der Umfragewarte: der thüringische AfD-Chef Björn Höcke, der auch bundesweit den Ton angibt. (Archivbild). afp © AFP

Das Deutsche Institut für Menschrechte legt dar, warum die Demokratie angesichts der Rechten wehrhaft sein muss.

Die AfD hat sich so weit radikalisiert, dass sie verboten werden könnte. Sie gehe „zur Durchsetzung ihrer rassistischen und rechtsextremen Ziele“ aktiv und planvoll vor und sei auch zur Gewalt bereit, lautet das Ergebnis eines Gutachtens, das am Mittwoch vom Deutschen Institut für Menschenrechte veröffentlicht wurde.

Parteienverbot Nur das Bundesverfassungsgericht darf in Deutschland ein Parteienverbot aussprechen. Beantragt werden kann es ausschließlich vom Bundestag, dem Bundesrat und der Bundesregierung. Verfassungswidrig sind nach Artikel 21 des Grundgesetzes „Parteien, die nach ihren Zielen oder nach dem Verhalten ihrer Anhänger darauf ausgehen, die freiheitliche demokratische Grundordnung zu beeinträchtigen oder zu beseitigen oder den Bestand der Bundesrepublik zu gefährden“. In der Geschichte der Bundesrepublik sind nur zwei Parteien jemals verboten worden: 1952 die Sozialistische Reichs-partei (SRP), die als Nachfolgeorganisation der NSDAP eingestuft wurde, und 1956 die Kommunistische Partei Deutschlands (KPD). Die NPD wurde nicht verboten, obwohl es zwei Verbotsverfahren gegen sie gab. Der erste Antrag scheiterte 2003, weil zu viele V-Leute des Verfassungsschutzes in der rechtsextremen Partei Funktionen ausübten. Beim zweiten Anlauf entschied das Bundesverfassungsgericht 2017, dass die Gefahr, die von der NPD ausging, nicht groß genug war, um ein Verbot zu rechtfertigen. pit

„Die Partei Alternative für Deutschland (AfD) hat sich seit ihrer Gründung 2013 fortlaufend radikalisiert und zu einer rechtsextremen Partei entwickelt, die das Ziel verfolgt, die freiheitliche demokratische Grundordnung zu beseitigen“, stellt die Direktorin des Instituts, Beate Rudolf, in ihrem Vorwort fest. Ihr Wort hat Gewicht. Das Institut ist Deutschlands offizielle Einrichtung zum Schutz der Menschenrechte und wird vom Bundestag finanziert.

Die AfD reagierte prompt. „Wir haben keinen Zweifel daran, dass ein Verfahren gegen die AfD vor dem Bundesverfassungsgericht chancenlos wäre“, sagte ein Parteisprecher. „Dass die Beschimpfung der AfD nun nicht unmittelbar staatlich, sondern durch einen staatlich alimentierten Verein geschieht, stellt ein neues Kapitel der Eingriffe in den demokratischen Willensbildungsprozess dar“, konterte er.

Verfasst wurde die Analyse mit Titel „Warum die AfD verboten werden könnte“ von dem Juristen Hendrik Cremer, wissenschaftlicher Mitarbeiter des Instituts. Der AfD-Programmatik liege „ein national-völkisch verstandener Volksbegriff zugrunde, der Menschen nach rassistischen Kategorien in ihrer Wertigkeit unterscheidet“ und damit „vom Volksbegriff des Grundgesetzes abweicht“, schreibt er. Das sei mit der Garantie der Menschenwürde aus Artikel 1 des Grundgesetzes „nicht zu vereinbaren“. Zudem bestehe bei der AfD die „Grundtendenz zur Durchsetzung ihrer verfassungsfeindlichen Absichten mit Gewalt“. Sie glaube „bestimmen zu können, wer in Deutschland lebt und wer nicht, was Deportationen deutscher Staatsangehöriger und damit die Anwendung grund- und menschenrechtswidriger Gewalt einschließt“. Anders als bei der NPD, die aus Sicht des Bundesverfassungsgerichts nicht mehr bedeutsam genug ist, um sie zu verbieten, gebe es bei der AfD Anhaltspunkte dafür, dass sie „mit der Verbreitung ihres verfassungswidrigen Gedankenguts und den damit verbundenen Zielen Erfolg haben könnte“, schreibt Cremer. Damit lägen „die materiell-rechtlichen Voraussetzungen für ein Verbot der AfD“ vor.

Ausführlich befasst sich das Gutachten mit dem thüringischen Parteichef Björn Höcke. Cremer erinnert daran, dass der AfD-Bundesvorstand 2017 selbst ein Ausschlussverfahren gegen Höcke angestrengt hatte. „Dabei wurde Höcke dezidiert als Nationalsozialist eingeordnet; in seinen Aussagen wurden Übereinstimmungen mit denen Adolf Hitlers festgestellt“, konstatiert Cremer. Inzwischen sei Höcke „längst zu einer zentralen Figur innerhalb der Gesamtpartei geworden“.

Trotz dieser Feststellungen geben weder das Deutsche Institut für Menschenrechte noch Autor Cremer eine Empfehlung an die Verfassungsorgane ab, ein Parteienverbot anzustreben. Regierung, Parlament und Bundesrat könnten vielmehr „auch zu dem Ergebnis kommen, zum Schutz der freiheitlichen demokratischen Grundordnung die politische Auseinandersetzung mit der AfD zu suchen“, so Direktorin Rudolf.

Jenseits der Verbotsdebatte empfiehlt das Menschenrechts-Institut eine Reihe von Schritten, um den Vormarsch der AfD zu stoppen. Dazu zählt Cremer die Streichung der staatlichen Parteienfinanzierung für die AfD und den Ausschluss der AfD-nahen Desiderius-Erasmus-Stiftung von staatlicher Förderung parteinaher Stiftungen sowie Disziplinarverfahren gegen Beamt:innen, Soldat:innen und Richter:innen mit AfD-Parteibuch. Zudem dürften Parteimitglieder keine Waffenerlaubnis erhalten.

Auch wenn das Institut ein Verbot der AfD für möglich hält – derzeit wird es von den anderen Parteien nicht angestrebt. Nach Ansicht des FDP-Innenpolitikers Konstantin Kuhle wäre es „ein falsches Signal“ angesichts des Umfragehochs der AfD, einen Verbotsantrag ins Spiel zu bringen. In Umfragen liegt sie bei 17 bis 18 Prozent. „Während das Verfahren läuft, kann sich die AfD als Opfer stilisieren und dadurch noch mehr Wählerinnen und Wähler gewinnen“, warnt Kuhle. „Das müssen wir verhindern.“

Sein SPD-Kollege Sebastian Hartmann bezeichnet die AfD als „verfassungsfeindliche Organisation“. Ziel müsse es daher sein, „die AfD mit politischen Mitteln zu bekämpfen, damit sie nicht mehr in unsere Parlamente gewählt wird“, fügt er hinzu.

Ähnlich sieht das die Linke. Deren Vorsitzender Martin Schirdewan sagte der FR: „Den Kampf gegen faschistische Ideologien gewinnt man nicht mit Verbotsverfahren. Nazis bleiben Nazis, auch wenn man ihnen die Organisation wegnimmt.“