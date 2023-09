Aiwangers Fehltritt auf dem Feldweg

Bayern

Von Mike Schier schließen

Der Freien-Wähler-Chef Hubert Aiwanger bittet um Entschuldigung für seine wahrscheinlichen „Jugendsünden“– und klagt im Handumdrehen, er solle „fertiggemacht werden“.

Eine Szene mit Symbolkraft: Hubert Aiwanger will nach vorne – doch die Presse steht ihm dabei im Weg. Vor der kleinen Bühne im Wirtschaftsministerium warten einfach zu viele Kameras auf den Hausherrn. Nur 55 Minuten zuvor war die Einladung rausgegangen, aber die Presse ist zur Stelle. Denn Aiwanger tut am späten Donnerstagnachmittag das, worauf viele seit Tagen warten: Er erklärt sich zu den Vorwürfen bezüglich seiner Jugend, und er bittet um Entschuldigung. Nach einer Minute und 40 Sekunden ist alles vorbei.

Genau genommen hat er es ja tags zuvor schon versucht. In typischer Aiwanger-Manier. Irgendwo im ländlichen Raum hat er spontan auf einem besseren Feldweg stehend beteuert, noch nie Antisemit gewesen zu sein. Der Minister spricht immer frei – ob im Bierzelt oder im Landtag. Und meistens funktioniert das. Aiwanger ist ein guter Redner. Doch jetzt, wo jedes Wort sorgsam gewogen werden muss, geht das nach hinten los. Er gibt zu, in der Jugend könne „das eine oder andere so oder so interpretiert werden“. Und dann: „Ich sag’: Seit dem Erwachsenenalter, die letzten Jahrzehnte – kein Antisemit, kein Extremist, sondern ein Menschenfreund.“

Politprofis verzweifeln

Am Ende bleibt davon: Seit dem Erwachsenenalter kein Antisemit. Und vorher? Politprofis schlagen am Mittwochabend die Hände über dem Kopf zusammen. Sekundärfehler nennen sie das. Die erste Meldung – in diesem Fall die noch immer ungeklärten Flugblatt-Vorwürfe – kann man nicht ändern. Aber danach sollte man halt keine weiteren Fehler machen. Und dann dieser Feldweg-Auftritt!

Eine „Katastrophe“, stöhnen sie selbst in der Spitze der Freien Wähler. Deshalb sagt Aiwanger am Tag danach alle Termine als Minister ab. Nur der Abend im Bierzelt bleibt. Auch darin steckt Symbolik, denn dort, an der Basis, sind die Verbündeten. Die Rückmeldungen an den Wahlkampfständen sind eindeutig pro Aiwanger. Nach Informationen der FR gibt es seit Samstag, als die Vorwürfe öffentlich wurden, erkennbar mehr Mitgliedsanträge als sonst üblich.

In Aiwangers Ministerium sind dann aber die Medien statt der Basis. Kein Heimspiel für den Hausherrn – und er spricht jetzt auch nicht frei: An vieles könne er sich nicht erinnern. Aber er entschuldige sich für sein Verhalten in den letzten Tagen. Ob das reicht? Sogar bei den Freien Wählern glauben viele, Aiwanger hätte sich den meisten Ärger erspart, wenn er schon am Samstag so aufgetreten wäre. Aber er mache die Dinge eben am liebsten mit sich selbst aus. Hinten im Raum hat ganz unauffällig Michael Piazolo Platz genommen. Offenbar ist der Kultusminister einer, auf den Aiwanger diesmal hört. Fraktionschef Florian Streibl wirkt fast erleichtert, als er versichert: „Auch in Zukunft werden alle Abgeordneten unserer Fraktion das Gedenken an die sechs Millionen Opfer der Shoah lebendig halten.“

Die Opposition macht da natürlich nicht mit. Viele Fragen seien ungeklärt, kritisiert Grünen-Fraktionschef Ludwig Hartmann. „Zum Beispiel die, warum er erst alles abstreitet.“ Grüne, SPD und FDP haben den „Zwischenausschuss“ des Landtags für nächsten Donnerstag einberufen. Der kann Aiwanger zwar nicht entlassen, aber er könnte den Ministerpräsidenten dazu auffordern.

Doch dazu bräuchte es eine Mehrheit – und von der sind die drei Parteien weit entfernt. Hinter den Kulissen diskutiert man, ob es Abweichler:innen im Koalitionslager geben könnte. Bei der CSU ist weiter Dampf auf dem Kessel. Intern wird nach Informationen unserer Zeitung erwogen, die Fraktionsdisziplin aufzuheben.