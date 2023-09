Parallel zu Söders Urteil: Aiwanger spricht unter tosendem Applaus im Festzelt von „reinem Gewissen“

Von: Günter Hiel, Anna Liebelt

Hubert Aiwanger ist am Sonntag vor begeisterten Anhängern im Keferloher Festzelt aufgetreten. Zu dem antisemitischem Flugblatt äußerte er sich nicht. Stattdessen teilte er gegen die Ampel aus.

Update, 3. September, 12.48 Uhr: Ausgelassene Stimmung herrschte am Sonntag, 3. September, im Feststzelt in Keferloh (Landkreis München). Im Rahmen einer Parteiveranstaltung der Freien Wähler trat dort Hubert Aiwanger auf – freudestrahlend und lachend. Von den Besuchern unter tosendem Applaus gefeiert, sprach der bayerische Wirtschaftsminister von einer gescheiterten Schmutzkampagne, mit der versucht wurde, die Freien Wähler zu schwächen und ihn, Hubert Aiwanger, politisch zu „ertränken“.

Verantwortlich dafür machte der stellvertretende Ministerpräsident unter anderem die Opposition, für die er klare Worte fand: „Bayern wird auch im Herbst von den Freien Wählern und der CSU regiert werden. Die Freien Wähler stehen als Garant dafür, dass die Grünen nicht in die bayerische Landesregierung kommen.“ Zum antisemitischen Flugblatt äußerte sich Aiwanger nicht weiter, für ihn scheint die Angelegenheit mit der Beantwortung der 25 Fragen an Söder beendet.

Hubert Aiwanger gerade im Festzelt Keferloh. © Anna Liebelt

Aiwanger wird in Festzelt in Keferloh mit Jubel empfangen – schießt gegen die Ampel

Vielmehr schoss der Wirtschaftsminister in seiner gut 45-minütigen Rede gegen die Ampelregierung und propagierte das Wahlprogramm seiner Partei. Diese fordern unter anderem den Stopp des Heizgesetzes – eigentlich eine bundespolitische Angelegenheit – und das Abschaffen der Erbschaftssteuer. Aiwanger äußerte sich: „Die Bundesregierung ist ein Chaos seinesgleichen. Solche Leute kann man nicht in die bayerische Landesregierung lassen.“ Dabei schoss er auch explizit gegen die Grünen. Seine Partei hingegen habe ein „reines Gewissen.“

Erstmeldung, 3. September, 11.15 Uhr: Grasbrunn - Politische Auftritte haben Tradition in Keferloh, selbst Kanzlerin Angela Merkel hat hier vor den Toren Grasbrunns schon gesprochen. Doch so viel Brisanz hatte ein Auftritt noch nie: Hubert Aiwanger spricht gerade (heute, Sonntag), in Keferloh vor begeisterten Anhängern - während parallel Ministerpräsident Markus Söder eine Pressekonferenz abhält zu Aiwangers Antworten auf die Flugblatt-Affäre.

„Schmutzkampagne gescheitert“ sagt Aiwanger

Aiwanger erklärt im Festzelt: „Schmutzkampagne gescheitert“, die Freien Wähler werden im Herbst wieder mit der CSU koalieren.

