Wie klimaschädlich ist Air Defender? CO₂-Emission „vernachlässigbar“

Von: Bona Hyun

Die Air Defender-Übung startet. Die Auswirkungen auf die Umwelt wurden wenig diskutiert. © David Young/dpa

Die Air-Defender-Übung könnte sich auch auf die Umwelt auswirken. Tendenziell gibt es aber keinen Grund zur Sorge, sagt ein Experte zu Ippen Media.

Wunstorf – Wie groß ist CO₂-Fußabdruck bei der Ausführung von Air Defender 2023? Es ist durchaus denkbar, dass reichlich CO₂ emittiert wird. Immerhin sind 250 Flugzeuge beteiligt und 2.000 Flüge geplant. „Die Frage der Emissionen eines einzelnen Manövers wurde meines Wissens bislang noch nie untersucht“, räumte Professor André Thess der Universität Stuttgart gegenüber der Frankfurter Rundschau ein. „Ich halte die CO₂-Emission eines einzelnen Manövers gegenüber anderen militärisch bedingten Effekten jedoch für vernachlässigbar.“

Hat Air Defender Auswirkungen auf die Umwelt? CO₂-Emission „vernachlässigbar“

So werde der interkontinentale Flugverkehr zwischen Europa und Asien seit den beiderseitigen Luftraumsperrungen im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg um den russischen Luftraum herumgeleitet, sagte Thess. Dadurch verlängern sich Routen um bis zu 30 Prozent – und somit auch die Emissionen.

„Anders als bei kurzen Militärmanövern fallen diese Zusatzemissionen dauerhaft für tausende Flugpassagiere täglich an und dürften den einmaligen Effekt eines einzelnen Manövers bei weitem in den Schatten stellen“, resümierte der Experte. Generell sei das weltweite Militär zwischen einem und fünf Prozent der globalen CO₂-Emissionen verantwortlich, so Thess, der sich auf Zahlen des Wissenschaftsjournals Nature beruft.

Air Defender 2023 – pro Übungstag könnten 3.000 Tonnen CO₂-Äquivalente anfallen

Es ist also noch unklar, wie große die Auswirkungen auf die Umwelt tatsächlich sein könnten. Wie das Umweltbundesamt mitteilte, könnten bei „Air Defender“ pro Übungstag etwa vier Prozent der Emissionen anfallen, die täglich bei allen zivilen Inlandsflügen sowie den von Deutschland aus ins Ausland startenden Maschinen ausgestoßen werden. Das entsprächen etwa 3.000 Tonnen CO₂-Äquivalente pro Tag. Das Umweltbundesamt bezieht sich laut dem Bayerischen Rundfunk bei dieser Berechnung auf Angaben des Verteidigungsministeriums. Eine eigenständige Berechnung der zu erwartenden Emissionen sei nicht möglich, teilte das Umweltbundesamt auf Anfrage des Bayerischen Rundfunks mit.

Vor Beginn der Air Defender Übung hat die Bundesregierung als Antwort auf eine Anfrage der Linken Zahlen zu den CO₂-Ausstößen veröffentlicht. Demnach rechnet die Regierung damit, dass der Gesamtausstoß durch Luftfahrzeuge bei der Übung voraussichtlich bei rund 35.235 Tonnen CO₂-Äquivalenten. Den größten Ausstoß mit 15.163 Tonnen haben beim „Air Defender“ Kampfjets aus den USA. Deutschland folgt dahinter mit 12.484 Tonnen. Italien, Spanien und Rumänien sind mit vergleichsweise wenigen Militärflugzeugen vor Ort und könnten 151,2 beziehungsweise 85 Tonnen CO₂ produzieren. Ob die Zahlen dem tatsächlichen CO₂ Ausstoß entsprechen, lässt sich noch nicht sagen.

Größte Militärübung der Nato startet – Sorge um Provokationen im Luftraum

Am Montag (12. Juni 2023) hat die Nato ihre größte Luftwaffenübung begonnen. Die ersten Maschinen für Air Defender 2023 starteten in Niedersachsen und Schleswig-Holstein. Streitkräfte aus 25 Ländern trainieren ihre Kampffähigkeit. Von der Übung sind Lufträume über Teilen Norddeutschlands und der Nordsee, über Teilen Ostdeutschlands und der Ostsee sowie über Teilen Südwestdeutschlands betroffen.

Bei dem Manöver gehe es vor allem darum, sich selbst die Verteidigungsfähigkeit zu beweisen, sagte der Chef der Deutschen Luftwaffe, Ingo Gerhartz, im Inforadio des Rundfunks Berlin-Brandenburg. Eine Provokation Russlands soll dabei vermieden werden. „Wir tun alles, damit es nicht eskalierend wirkt“, sagte der Generalleutnant. Tatsächlich kam es parallel zur Air Defender Übung abermals zu einem Zwischenfall mit Russland über der Ostsee, die den Einsatz der Nato erforderte. (Bona Hyun)