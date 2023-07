Nigers Regierung abgesetzt: Der nächste Putsch im Sahel

Von: Johannes Dieterich

Teilen

Oberstmajor Amadou Abdramane (M.) verkündet am späten Mittwochabend im Fernsehen die Machtübernahme. © dpa

In Niger verkünden Militärs die Machtübernahme durch den „Nationalrat zur Rettung des Vaterlandes“. Die Zukunft der EU-Mission ist unklar.

Frankfurt – Der Vorgang ist zum Ritual geworden: In der Hauptstadt eines westafrikanischen Staates – im jüngsten Fall im nigrischen Niamey – fahren eines frühen Morgens vor der Residenz des Präsidenten Panzerwagen auf. Soldaten springen heraus und umstellen das Gebäude: Gelegentlich werden auch Schüsse abgegeben. Auch an anderen strategisch wichtigen Orten der Stadt sind Militärs zu sehen: Mit Sicherheit vor dem Gebäude des staatlichen Fernsehens, das alsbald sein Programm unterbricht und Marschmusik ausstrahlt.

Irgendwann wird auch die Musik unterbrochen, um einer Gruppe von Uniformierten Platz zu machen. Einer liest eine Stellungnahme vor, mit der die Regierung für abgesetzt erklärt wird. „Die Regierung, die ihr kennt, gibt es nicht mehr“, deklariert am späten Mittwochabend ein in blauer Uniform gekleideter Oberst der Luftwaffe im jüngsten Fall. Sein Name wird mit Amadou Abdramane angegeben. Ab sofort würden die Geschicke des Landes von einem „Nationalrat zur Rettung des Vaterlandes“ in die Hand genommen, sagt der Oberst. Wer diesem Nationalrat angehört, sagt er nicht.

So oder ähnlich hat sich der Vorgang in den vergangenen drei Jahren nicht weniger als sechs Mal in einem westafrikanischen Staat abgespielt – zählt man den Sudan mit, sogar sieben Mal. Einmal in Guinea, zweimal in Burkina Faso und Mali sowie am Mittwoch im Niger, dem Sahelstaat im Zentrum Afrikas, der bisher als demokratisches Bollwerk galt. Dorthin zogen sich französische und andere europäische Einheiten zurück, als sie aus Burkina Faso und Mali herausgeworfen wurden: Von diesem Brückenkopf aus sollte die in Aufruhr befindliche Sahel-Region stabilisiert werden. Auch daraus wird nun nichts.

Armeechef segnet Coup ab: Präsident hofft immer noch auf Rettung

Noch haben die Putschisten ihre Pläne nicht bekanntgegeben. Ob auch sie die rund 1500 im Niger stationierten französischen, die wenigen Hundert europäischen und die 1100 US-Soldaten los haben wollen oder nicht. Noch ist auch nicht ausgemacht, ob der Coup wirklich erfolgreich sein wird: Der in seiner Residenz festgehaltene Präsident Mohamed Bazoum hofft noch immer, dass ihm loyale Truppenteile den von der Präsidentengarde ausgegangenen Putsch vereiteln werden.

Landeskunde Die Republik Niger entnimmt ihren Namen dem gleichnamigen Fluss, der sich durch den westafrikanischen Sahel schlängelt. Der Name ist wie so manches im postkolonialen Afrika ein nicht so recht glücklicher Kompromiss (wenn auch ein eingängiger). Original war das heute nigrische Staatsgebiet Teil verschiedener westafrikanischer Reiche, wurde schließlich ein vage definierter Teil von Französisch-Westafrika, bevor es als Republik 1960 unabhängig wurde. Ein Ein-Parteien-Regime unter Hamani Diori regierte das Land bis 1974. Nach einem Putsch und Militärherrschaft wurde der Niger erst 1991 zu einer Demokratie mit mehreren Parteien. Erschüttert von Rebellionen der Tuareg im Norden. Putsche und zaghafte demokratische Zwischenspiele wechselten sich daraufhin bis 2010 ab. Erst seitdem galt der Niger als relativ stabile Demokratie. rut

Anzeichen dafür gibt es allerdings keine: Selbst der Armee-Chef hat sich inzwischen hinter die Putschisten gestellt. Sie ließen den Flughafen und die Grenzen des Landes schließen, riefen eine nächtliche Ausgangssperre aus und setzten das Kabinett ab. Der Protest weniger Hundert Sympathisanten des 64-jährigen Präsidenten ging im Platzregen unter. Es gab auch Demonstrierende, die die Putschisten unterstützten – und russlandfreundliche Plakate hochhielten.

Oberst Abdramane begründete den Staatsstreich mit „schlechter Regierungsführung“ und der „immer schlimmer werdenden Sicherheitslage“ im Land. Mit derselben Begründung könnte man allerdings die meisten afrikanischen Regierungen entmachten. Ulf Laessing von der Konrad-Adenauer-Stiftung, der den Niger gut kennt, führt denn auch andere Gründe für den Putsch auf: Etwa das schlechte Verhältnis zwischen Bazoum und dem Chef der Präsidentengarde Omar Tchiani, den schon sein Vorgänger eingesetzt hatte und den er seit langem loszuwerden suchte. Jetzt hat sich der General wohl seines Präsidenten entledigt.

Schlechte Sicherheitslage in Niger: Islamistische Aktivitäten nehmen zu

Möglicherweise sei der Putsch auch von Eifersüchteleien zwischen den Spezialtruppen der Armee zur Terrorbekämpfung und der Präsidentengarde ausgelöst worden, fährt Laessing fort. Erstere wurden vom Westen bestens ausgestattet, um gegen die aus Burkina Faso und Mali eingeschleusten Extremisten etwas ausrichten zu können. Trotzdem nehmen die Aktivitäten der Islamisten zu: Allein im ersten Halbjahr zählten Repräsentanten des westafrikanischen Staatenbundes Ecowas 1800 Angriffe, die 4600 Menschen – darunter auch viele Soldaten – das Leben kosteten.

Bei Demos zur Unterstützung des Putsches in Niamey tauchten am Donnerstag russische Fahnen auf. © afp

Das malische und burkinische Militär hatte den französischen Truppen vorgeworfen, den Kampf gegen den Terror nicht entschieden genug zu führen. Deshalb suchten sie die Hilfe der russischen „Wagner“-Truppe, die bei ihren Einsätzen schonungslos vorzugehen pflegt. Ob auch Nigers Präsidentengarde die russischen Söldner ins Land holen will, ist bisher nicht bekannt.

Im Ausland stieß der Putsch auf Ablehnung: UN, USA sowie EU und Afrikanische Union forderten die Freilassung des Präsidenten. Wirklicher Einfluss wird aber nur dem Staatenbund Ecowas beigemessen, der schon Volksverächter wie Gambias Diktator Yahya Jammeh ins Exil verbannte. An den Militärherrschern in Guinea, Mali und Burkina Faso hat sich Ecowas aber die Zähne ausgebissen. (mit dpa)