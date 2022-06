Afghanistan: Ein Tal leistet unbeugsamen Widerstand gegen die Taliban

Von: Ares Abasi

Das afghanische Panjshir-Tal bleibt auch fast 10 Monate nach dem Fall von Kabul die einzige Widerstandszone gegen die Taliban. © Beth Wald / dpa

Das afghanische Panjshir-Tal, nur wenige Autostunden nördlich von Kabul, bleibt auch fast 10 Monate nach dem Fall von Kabul die einzige Widerstandszone gegen die Taliban.

Kabul – Taliban-Kräfte liefern sich seit Monaten einen unerbittlichen Kampf mit Oppositionskämpfern im Panjshir-Tal, der immer wieder aufflammt. Die nur wenige Autostunden nördlich von Kabul gelegene Provinz ist seit langem eine Anti-Taliban-Hochburg und bleibt seit dem Fall von Kabul im vergangenen August die einzige nennenswerte Widerstandszone gegen die Gruppe.

Der Washington Post gelang ein Besuch in den Bergen und Dörfern, in denen sich der Kampf abspielt und erhielt einen Einblick in einen Konflikt, den die Taliban noch zu verbergen versuchen. Taliban-Vertreter leugnen, dass es in dem Gebiet Gewalt gibt, obwohl Tausende von Truppen der Gruppe im ganzen Tal zu sehen sind. „Hier ist alles in Ordnung“, betonte Nasrullah Malikzada, der lokale Informationsdirektor der Taliban in Panjshir. „Es gibt überhaupt keine Kämpfe.“ Anwohner:innen berichten jedoch, dass Angriffe der Taliban an der Tagesordnung sind, Dutzende von Menschen getötet und einige Zivilisten bei groß angelegten Verhaftungen inhaftiert wurden. Diese Bewohner:innen sprachen unter der Bedingung der Anonymität oder gaben aus Angst vor Repressalien nur einen Namen an.

Afghanistan: Panjshirs lange Geschichte des Widerstands gegen die Taliban

Die Zusammenstöße in Panjshir stellen wahrscheinlich keine unmittelbare Bedrohung für die Kontrolle der Taliban über die Provinz oder das ganze Land dar, aber der gewaltsame Widerstand in Panjshir wiederlegt ihre Aussagen, die ihre scheinbare Legitimität stützen: Dass ihre Herrschaft Afghanistan Frieden gebracht hat und dass ihre Kämpfer in der Lage sind, die Sicherheit aufrechtzuerhalten. Als die Taliban im Sommer 2021 in Kabul einmarschierten und das afghanische Militär auflöste, hielt eine kleine Gruppe von Kämpfern im Panjshir wochenlang die Stellung. Die Taliban behaupteten, das Tal im September vollständig unter ihre Kontrolle gebracht zu haben, aber Sprecher der Nationalen Widerstandsfront erklärten, sie hätten nie kapituliert.

Panjshir hat eine lange Geschichte des Widerstands: Es war die einzige Provinz, die Taliban-Kämpfer nie einnehmen konnten, nachdem sie 1996 zum ersten Mal in Kabul einmarschiert waren. Die derzeitige Anti-Taliban-Bewegung wird von Ahmad Massoud - dem Sohn des legendären Widerstandsführers Ahmed Schah Massoud, der zwei Tage vor den Anschlägen vom 11. September 2001 auf die Vereinigten Staaten von Al-Qaida ermordet wurde, und dem ehemaligen Vizepräsidenten Amrullah Saleh angeführt. Beide Männer flohen Ende 2021 aus Afghanistan, leiten aber weiterhin Operationen aus dem Exil und befehligen vermutlich Tausende von Kämpfern.

Afghanistan: Munition für die Kämpfer in Panjshir reicht nicht aus

Ein Kommandeur von etwa 100 Kämpfern in Panjshir sagte, die Opposition sei hauptsächlich mit Waffen ausgestattet, die über die Grenzen zu Usbekistan und Tadschikistan nach Afghanistan gebracht wurden. Doch die Munition, darunter schwere Waffen wie Raketenwerfer, reicht nicht aus. „Wir werden von mehreren Ländern unterstützt, aber wir brauchen mehr“, sagte er, wobei er aus Sicherheitsgründen anonym bleiben wollte. Die Taliban-Führer haben versucht, die Nachrichten aus Panjshir einzudämmen, indem sie den Zugang zum Tal beschränkten und pauschale Dementis veröffentlichten, wenn sie mit Berichten über Kämpfe konfrontiert wurden. „Natürlich weiß niemand, was hier vor sich geht“, sagte ein 62-jähriger Ladenbesitzer namens Gulzar bei seinem jüngsten Besuch im Tal gegenüber der Washington Post. „Niemand darf hierherkommen. Ich weiß nicht einmal, wie Sie hierhergekommen sind“, sagte er, während er vorsichtig beobachtete, wie Pickups und gepanzerte Fahrzeuge, die mit Taliban-Kämpfern beladen waren, den Hang hinauf- und hinunterfuhren.

Der Washington Post wurde von den Taliban-Führern in Kabul und Panjshir offiziell Zugang zum Tal gewährt, da sie Medienberichte über die Sicherheit und Stabilität in diesem Gebiet wünschten. Nach einer Führung durch die Provinzhauptstadt erhielt das Team die Erlaubnis, ohne Begleitung in Dörfer zu fahren und Zivilisten zu interviewen. Diese Begegnungen boten einen kleinen Einblick in einen undurchsichtigen Kampf. Gulzar sagte, die jüngste Welle der Kämpfe habe sich bis in sein Dorf ausgebreitet. „Ich war hier in meinem Laden, als ich die Schüsse hörte“, sagte er und zeigte auf die Obstgärten, die ihn von seinem Familienhaus auf der gegenüberliegenden Seite der Klippen trennen. Er rief sofort seine Verwandten zusammen und floh in die Berge.

Afghanistan: Taliban bezeichnen Kämpfe als „Propaganda von außen“

Die Zusammenstöße dauerten über einen Tag, bis den Anti-Taliban-Kämpfern die Munition ausging und sie sich ergaben. Gulzar sagte, er habe beobachtet, wie Dutzende von Männern ihre Waffen abgaben, bevor sie abgeführt wurden. Zwei weitere Männer aus der Gegend bestätigten seine Aussage. Malikzada, der Informationsminister der Taliban, sagte, die von Gulzar beschriebenen Kämpfe seien „Propaganda von außen“ und „völlig falsch“. Er bestritt auch, den Zugang zu Panjshir zu beschränken, gab aber zu, dass er vor kurzem mindestens einem internationalen Nachrichtensender den Besuch des Tals untersagt habe, weil er der Meinung war, dass die Organisation wiederholt Berichte voller „Lügen“ veröffentlicht habe.

Unter der Herrschaft der Taliban ist es immer schwieriger, Informationen zu überprüfen, die die offizielle Linie in Frage stellen. Die Medienlandschaft des Landes ist geschrumpft, die Zivilgesellschaft ist ständigen Einschüchterungen ausgesetzt, und Menschenrechtsgruppen haben sich entweder aufgelöst oder arbeiten unter starken Einschränkungen. In Panjshir gibt es konkurrierende, einseitige Darstellungen. Während die Taliban behaupten, dass alles ruhig sei, veröffentlichen Sprecher des Widerstands fast täglich Updates in den sozialen Medien über ihren bewaffneten Kampf. Die Bewohner haben gelernt, skeptisch zu sein.

Afghanistan: Viel Propaganda von beiden Seiten

„Im Krieg in Panjshir gibt es viel Propaganda [auf beiden Seiten]“, sagt ein Bauer im Dorf Dara, der früher Mitglied der afghanischen Polizei war. Der Bauer sagt, er sehe oft die Leichen von toten Taliban-Kämpfern, die nach einem Gefecht auf Lastwagen weggefahren werden, obwohl er die Behauptungen des Widerstands, im letzten Monat mehr als 300 Kämpfer getötet zu haben, für stark übertrieben hält. „Es ist eine große Provinz. Die Menschen in einem Dorf wissen nicht unbedingt jeden Tag, was in einem anderen vor sich geht“, sagte Ali Maisam Nazary, der Leiter der Abteilung für Auslandsbeziehungen des Widerstands. Nazary sagte, die Informationen der Gruppe stammten von Kommandeuren vor Ort und Informanten innerhalb der Taliban.

Der Bauer glaubt, dass beide Seiten die zivilen Opfer herunterspielen. Nach einem kürzlichen Zusammenstoß sagte er, er habe allein in seinem Dorf an Beerdigungen für 10 Menschen teilgenommen, die im Kreuzfeuer getötet worden waren. Im Gespräch mit Freunden und Familienangehörigen in anderen Teilen des Tals schätzte er, dass die Gesamtzahl an einem einzigen Tag viermal so hoch gewesen sein könnte. Sowohl die Taliban als auch die Nationale Widerstandsfront behaupten, dass bei den jüngsten Kämpfen keine Zivilisten getötet worden seien.

Afghanistan: Brutalere Angriffe und mehr Opfer

„Vielleicht sind zwei oder drei Menschen gestorben, aber wahrscheinlich durch die Kälte oder weil sie von einem Berg gefallen sind“, sagte Malikzada, der Informationsminister der Taliban. „Niemand wurde bei Zusammenstößen getötet.“ Nach Angaben von Einwohnern, die von der Washington Post befragt wurden, haben die Zusammenstöße seit dem Ende des heiligen Fastenmonats Ramadan im Mai zugenommen. Der Frühling markiert seit jeher den Beginn der Kampfsaison in Afghanistan, da das Wetter im Norden milder wird und es den Kämpfern leichter macht, sich zu bewegen.

„Die Angriffe sind brutaler geworden, da die Zahl der Opfer auf beiden Seiten gestiegen ist“, so Tawhidi, ein Stammesältester, der aus Angst vor Repressalien nur mit seinem Nachnamen genannt werden wollte. Er sagte, er habe gesehen, wie Taliban-Kämpfer nach Verlusten bei einem Angriff Exekutionen im Schnellverfahren durchgeführt hätten, und er habe ähnliche Berichte aus anderen Teilen des Tals gehört.

Faramaraz, der in einem Basar unweit des Dorfes Dara arbeitet, sagte, Taliban-Kämpfer hätten Ende Mai die Leiche eines toten Oppositionskämpfers am Rande einer Hauptstraße abgelegt. „Sie wollten, dass es jeder sieht“, sagte er. „Und sie erlaubten den Männern nicht, ihn zur Beerdigung zu bringen; sie zwangen die Frauen, den Leichnam zum Friedhof zu bringen.“ (Ares Abasi)