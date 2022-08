Zum Jahrestag der Machtübernahme: Taliban fordern Politik zur Zusammenarbeit auf

Von: Ares Abasi

Taliban in Afghanistan: Ein Jahr nach der Machtübernahme erklären sie den 15. August zum Feiertag. (Archivbild) © Uncredited/DPA

Der Taliban-Außenminister fordert die internationale Gemeinschaft auf, die neue Regierung Afghanistans anzuerkennen.

Kabul - Der amtierende Außenminister Amir Khan Muttaqi hat nach einem Jahr Taliban-Herrschaft in Afghanistan Politik und internationale Gemeinschaft aufgefordert, die Regierung anzuerkennen und mit der Taliban-Führung zusammenzuarbeiten.

„Wir sollten alle zusammenarbeiten, um diese Gelegenheit zu nutzen, und die internationale Gemeinschaft sollte mit Afghanistan und der neuen Regierung zusammenarbeiten“, sagte er am Montag (15. August) in einer Erklärung. Das berichtete der afghanische Nachrichtendienst Khaama Press.

Taliban in Afghanistan: Jahrestag der Machtübernahme

Diese Äußerungen machte Muttaqi bei einer Zeremonie anlässlich des ersten Jahrestages der Taliban-Machtübernahme am 15. August. In seiner Rede hob Muttaqi das Abkommen von Doha hervor und sagte, Afghanistan sei keine Bedrohung für irgendein Land, auch nicht für die USA, was Teil der bei den Friedensverhandlungen in der katarischen Hauptstadt eingegangenen Verpflichtung sei, so Khaama Press.

Der zweite stellvertretende Ministerpräsident, Abdul Salam Hanafi, und der Sprecher des Islamischen Emirats, Zabiullah Mujahid, sprachen über die Errungenschaften, die ihre Führung für das afghanische Volk und die Nation erreicht hat. 2021 hat das Taliban-Regime zahlreiche Menschen in Afghanistan gezwungen, aus dem Land zu fliehen und in Nachbarländern Schutz zu suchen.

Taliban in Afghanistan: Menschenrechtslage wird immer schlimmer

Seit der Machtübernahme der Taliban in Kabul im vergangenen Jahr hat sich die Menschenrechtslage durch eine landesweite wirtschaftliche, finanzielle und humanitäre Krise von noch nie dagewesenem Ausmaß verschärft. Terrorakte, Morde, Sprengstoffanschläge und Angriffe sind zu einer regelmäßigen Angelegenheit geworden. Darüber hinaus kommt es immer wieder zu Menschenrechtsverletzungen wie der Ermordung von Zivilpersonen, der Zerstörung von Moscheen und Tempeln, der Vergewaltigung von Frauen und der Verbreitung von Terror in der Region.

Nach dem Abzug der US-Truppen aus dem Land ist es zu massiver Gewalt gekommen, die in verschiedenen Teilen des Landes zu politischer Unsicherheit geführt hat. Mindestens 59 Prozent der Bevölkerung sind jetzt auf humanitäre Hilfe angewiesen - ein Anstieg um 6 Millionen Menschen im Vergleich zu Anfang 2021, so die Unterstützungsmission der Vereinten Nationen in Afghanistan (UNAMA).

Taliban in Afghanistan: Kritik an der extremistischen Führung

Nach Angaben von UNAMA haben sich auch die Medienlandschaften des Landes erheblich verändert, u. a. durch die Schließung von mehr als der Hälfte der freien Medien, die Evakuierung von Hunderten von Journalisten sowie zunehmende Arbeitsbeschränkungen, Gewalt und Drohungen gegen Journalisten.

Die zunehmenden Restriktionen gegen die Medien in Afghanistan haben auch weltweit breite Kritik hervorgerufen. Die Vereinten Nationen (UN) und das Komitee zum Schutz von Journalisten (CPJ) verurteilten die Verhaftungen und forderten die Taliban auf, die Schikanen gegen lokale Journalisten einzustellen und die Meinungsfreiheit durch fortgesetzte Verhaftungen und Drohungen zu unterdrücken.

Taliban in Afghanistan: Frauen aus Führungspositionen verbannt

Darüber hinaus entließen die Taliban alle Frauen aus Führungspositionen im öffentlichen Dienst und untersagten Mädchen in den meisten Provinzen den Besuch einer weiterführenden Schule. Taliban-Dekrete verbieten Frauen das Reisen, es sei denn, sie werden von einem männlichen Verwandten begleitet, und schreiben vor, dass Frauen in der Öffentlichkeit ihr Gesicht verhüllen müssen - auch die Nachrichtensprecherinnen im Fernsehen.

Darüber hinaus haben sie das System zur Bekämpfung geschlechtsspezifischer Gewalt abgebaut, neue Hindernisse für den Zugang von Frauen zur Gesundheitsversorgung geschaffen, Mitarbeiter von Frauenhilfsorganisationen an der Ausübung ihrer Arbeit gehindert und Demonstranten, die sich für die Rechte von Frauen einsetzen, angegriffen. (Ares Abasi)