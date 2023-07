Nach dem ersten Landrat: AfD gewinnt nun auch Bürgermeister-Wahl im Osten

Von: Florian Naumann, Christina Denk

Erstmals stellt die AfD in Thüringen einen Landrat. Nur eine Woche später folgt der erste hauptamtliche Bürgermeister - wieder in Ostdeutschland.

Update vom 2. Juli, 20.10 Uhr: Die AfD stellt erstmals in Deutschland einen hauptamtlichen Bürgermeister. Der AfD-Kandidat Hannes Loth setzte sich in der sachsen-anhaltinischen Stadt Raguhn-Jeßnitz in der Stichwahl gegen den parteilosen Nils Naumann durch. Loth erhielt 51,13 Prozent der Stimmen, wie die Stadt am Sonntagabend mitteilte. Naumann bekam 48,87 Prozent.

Erst vor wenigen Tagen hatte die AfD in Thüringen erstmals einen Landratsposten in einer Stichwahl gewonnen. Allerdings war in beiden Fällen die Zahl der Wahlberechtigten sehr klein. In Raguhn-Jeßnitz waren 7779 Menschen wahlberechtigt. Die Wahlbeteiligung lag bei 61,15 Prozent.

Die AfD hatte in den vergangenen Wochen einen Höhenflug in Umfragen erlebt und ist bei den Erhebungen der meisten Meinungsforschungsinstitute mittlerweile zweitstärkste Kraft hinter der Union. Alle anderen Parteien schließen eine Koalition mit der vom Verfassungsschutz als rechtsextremistischer Verdachtsfall eingestuften Partei aus.

AfD will Bürgermeister-Amt in Sachsen-Anhalt: 200 Stimmen trennten die Kandidaten vor der Stichwahl

Vorbericht: Raguhn-Jeßnitz – Nach dem Wahlerfolg der AfD in Sonneberg steht für die Partei bereits die nächste Stichwahl bevor. Diesmal wird über das Amt des Bürgermeisters in Raguhn-Jeßnitz, Sachsen-Anhalt, entschieden. Aktuell liegt der AfD-Kandidat leicht vorne, doch der Vorsprung ist knapp. Ein Überblick der aktuellen Umfragewerte und Prognosen:

Am Sonntag (2. Juli) geht es in Raguhn-Jeßnitz in die Stichwahl zur Bürgermeisterwahl. Der Landtagsabgeordnete Hannes Loth (AfD) tritt gegen den parteilosen Bewerber Nils Naumann an. Im ersten Wahlgang hatte Loth mit 40,7 Prozent knapp vor Naumann gelegen, der 36,9 Prozent holte. Der Abstand lag bei weniger als 200 Stimmen. Rund 7800 Menschen sind wahlberechtigt.

Bürgermeisterwahl in Sachsen-Anhalt: Kandidat wäre erster hauptamtlicher AfD-Bürgermeister

„Wir rechnen uns gute Chancen aus“, sagte AfD-Landeschef Martin Reichardt der Deutschen Presse-Agentur. „Hannes Loth ist vor Ort bekannt, wir sind dort in der Kommunalpolitik gut verankert.“ Ähnlich schätzt sein Gegenkandidat Naumann, der einen AfD-Erfolg wie in Thüringen verhindern will, seine Chancen ein. Die Ausgangslage sei insgesamt positiv, er habe sich bereits gegen andere Kandidaten durchgesetzt. Dass es keine Wahlempfehlungen der unterlegenen Bewerber der ersten Runde gibt, findet er in Ordnung. Die Menschen könnten sich ein eigenes Bild machen.

AfD-Kandidat Loth setzt im Wahlkampf vor allem auf kommunale Themen. Er will die Wirtschaftsförderung und die Ausstattung der Feuerwehren verbessern. Loth wäre der erste AfD-Bürgermeister im Bundesland Sachsen-Anhalt. Zwar sind in Thüringen und Brandenburg bereits AfD-Bürgermeister gewählt worden – dem Sprecher des Deutschen Städte- und Gemeindebunds ist aber kein hauptamtlicher bekannt, eine Statistik führt seine Organisation dazu allerdings nicht.

Hannes Loth tritt als AfD-Bürgermeisterkandidat bei einer Stichwahl am Sonntag in Sachsen-Anhalt an. Es ist die zweite Stichwahl der AfD in kurzer Zeit (Archivbild). © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Der Höhenflug der AfD: Experten rechnen mit weiteren Siegen

Die Debatte um den aktuellen Höhenflug der AfD hatte unter anderem die Wahl im südthüringischen Kreis Sonneberg am Sonntag befeuert. Erstmals in Deutschland war ein AfD-Kandidat zum Landrat gewählt worden. In deutschlandweiten Umfragen liegt die Partei aktuell ebenfalls bei einem Hoch. Sie rangiert um die 20 Prozent.

Experten erwarten weitere Erfolge der rechtspopulistischen Partei in Ostdeutschland. „Wenn es nicht zu einem dramatischen Stimmungswechsel kommt, könnten die Landtagswahlen und die Kommunalwahlen im nächsten Jahr zu einem Triumphzug der AfD werden“, sagte der Dresdner Politikwissenschaftler Hans Vorländer der Deutschen Presse-Agentur. Sie werde zwar mangels Partner nicht regieren, doch Regierungsbildungen und Wahlsiege würden für die anderen Parteien schwieriger.

Der Landesverfassungsschutz in Thüringen bewertet den dortigen AfD-Landesverband als „gesichert rechtsextrem“, deutschlandweit und in Sachsen-Anhalt stuft der Verfassungsschutz die Partei als Verdachtsfall ein. Verfassungsrechtler Franz C. Mayer hat im Interview mit IPPEN.MEDIA über den Höhenflug der AfD gesprochen und wie Landesregierungen die Demokratie angreifen können. (chd/dpa)