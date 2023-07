AfD vor dem Parteitag: „Sie wollen dieses Land und seine Zivilität kaputt machen“

Von: Bascha Mika

Birgit Wentzien, Chefredakteurin des Deutschlandfunks. © DLF

Birgit Wentzien, Chefredakteurin des Deutschlandfunks, über die Polarisierungsstrategie der AfD und den schwierigen medialen Umgang mit ihr. Ein Interview von Bascha Mika

Frau Wentzien, ist die AfD eine normale Partei?

Sie ist im Bundestag vertreten, in fast allen Landesparlamenten, damit Akteurin im politischen Raum mit einem Mandat der Bürgerinnen und Bürger ...

... aber gleichzeitig ein rechtsextremistischer Verdachtsfall ...

Genau. Die AfD ist auf fundamentale Systemkritik aus, auf eine Polarisierung im politischen Diskurs. Deshalb ist unsere Aufgabe, genau das aufzuzeigen – in Interviews, Gesprächen, Reportagen und allen anderen Formaten, die wir haben.

Ohne einen freiheitlichen Rechtsstaat gibt es keine freien Medien. Wie kann man eine Partei, die diese Staatsform bekämpft, als normale Teilnehmerin im medialen Diskurs behandeln?

Indem man die Vertreterinnen und Vertreter dieser Partei genau damit konfrontiert. Ich erinnere mich, dass ein Kollege Alice Weidel, der Vorsitzenden der AfD-Bundestagsfraktion, genau das entgegengehalten hat: „Sie reden hier in einem Medium, das sie ablehnen ...“

Und wie hat sie darauf reagiert?

Sie hat mit vielen Worten nicht geantwortet. Die Verachtung der AfD gegenüber den Medien beschäftigt uns aber auch an anderer Stelle. Wir haben ein sorgsames Auge auf unsere Korrespondentinnen und Korrespondenten draußen, wenn sie von AfD-Veranstaltungen berichten. Das ist nicht vergnügungssteuerpflichtig.

Im Deutschlandfunk kommt die AfD regelmäßig zu Wort. Parteichef Tino Chrupalla darf sich sogar im „Interview der Woche“ ausbreiten. Macht Ihnen das keine Bauchschmerzen?

Nein, weil ich den Profis hier im Haus vertraue. Unsere Redaktionen gehen sehr gut vorbereitet in die Interviews, führen sie hart in der Sache und haben die Fakten parat. Solche Live-Gespräche sind Hardcore-Arbeit. Sie fordern extreme Konzentration, damit man sich nicht aus dem Konzept bringen lässt. Aber es ist unser Job, diese Dienstleistung für die Hörerinnen und Hörer zu erbringen. Die AfDler müssen genau so befragt werden wie die Vertreter anderer Parteien auch.

Andererseits muss der Öffentlich-Rechtliche laut Medienstaatsvertrag die Menschenwürde schützen. Wie verträgt sich das mit rechtsextremistischen Positionen der AfD, die über den Sender gehen?

Ich kann mir die gewählten Vertreter in den Parlamenten ja nicht backen. Als Chefredakteurin und Journalistin sehe ich mich in der Pflicht, AfDler zu befragen, statt sie zu ignorieren. Übrigens ist das Echo der Hörer und Userinnen anschließend immer gespalten. Die einen sagen: Wie könnt ihr diesen Parteigängern eine Bühne bieten? Die anderen: Gut, dass ihr gefragt und gekontert habt. Natürlich passiert es auch, dass wir unseren eigenen Ansprüchen nicht gerecht werden. Dann geht es in Redaktionskonferenzen immer hoch her.

Deshalb noch mal zum Interview als journalistische Form. Rechtspopulisten und -extremisten spielen medial nach ganz eigenen Regeln. Verbreiten gezielt Falschinformationen, testen die Grenzen des Sagbaren aus. Sollte der Deutschlandfunk deshalb nicht auf Live-Interviews mit der AfD verzichten? Der Kontext kann dabei nicht wirklich klargemacht werden, am Ende steht Aussage gegen Aussage.

Das ist richtig. Und es ist ja auch eine Methode der AfD, zu emotionalisieren, Kontexte zu vereinfachen und mit falschen Fakten zu operieren. Live-Interviews sind das journalistisch Schwerste, was es bei diesen Gesprächspartnern gibt. Wir können sicher nicht immer alles geraderücken. Was wir aber tun: Wir bereiten ein solches Interview auf, um das Gesagte in den Zusammenhang zu stellen, in den es gehört.

Die AfD möchte den öffentlich-rechtlichen Rundfunk am liebsten schreddern ...

... und auch die Menschen, die dort arbeiten. Sie sprechen gerade mit einer „Nazi-Hure“, einer „Fotze, die man aufhängen sollte“, einer „links-radikalen Agitatorin“ und „Nato-Bonzen-Chefredakteurin“. So wurden ich und andere im Haus von AfDlern beschimpft. Dagegen gehen wir rechtlich vor und haben damit auch Erfolg ...

... also da lade ich jemanden zum Gespräch ein, der mir am liebsten an die Gurgel gehen würde?

Das ist zwar zugespitzt, aber richtig. Viele Vertreter der AfD sind Demokratieverächter. Sie wollen dieses Land und seine Zivilität kaputt machen. Aber sie kommen damit nicht durch. „Systempresse“ genannt zu werden, ehrt uns da fast schon. Wir dürfen sie einfach nicht davonkommen lassen.

Zur Person Birgit Wentzien war nach ihrem Studium viele Jahre Hauptstadtkorrespondentin des Süddeutschen Rundfunks, dann des Südwestrundfunks. Seit 2012 ist sie Chefredakteurin des Deutschlandfunks.

Tino Chrupalla bekommt bald besonders viel Aufmerksamkeit, weil er sich im ZDF-Sommerinterview darstellen darf. Warum gibt das Fernsehen ihm diese Bühne? Dass die Sommerinterviews hohe Wellen schlagen, erleben wir gerade bei Friedrich Merz. Der Öffentlich-Rechtliche muss Parteien zwar Chancengleichheit geben, dennoch gilt Programmfreiheit.

Sie haben recht. Ich wünsche der Kollegin beim Chrupalla-Interview alle professionelle Kraft und auch Mut zur Lücke. Was ich damit meine – wenn dieser Herr so argumentiert, wie wir es von ihm kennen, ist es entscheidend, dass die Interviewerin an ihren Fragen dranbleibt ...

... weil die AfD es immer wieder schafft, dass ihre Themen dominieren?

Genau. Zudem habe ich eine Hoffnung: Hinter diesem Mann stehen ja Menschen, die ihn gewählt haben. Und möglicherweise erfahren sie durch seinen Originalton mehr darüber, was in der AfD steckt und entscheiden sich bei der nächsten Wahl anders.

Jan Böhmermann hat Sandra Maischberger öffentlich angegriffen, weil sie AfD-Politiker in ihre Sendung einlädt. Gleichzeitig behaupten Medienvertreter,:innen dass es eine Cancel Culture gegenüber der AfD gebe. Wer hat da nun recht?

Ich! Ich finde es unkollegial und nicht fair, eine Kollegin, die sich dieser Aufgabe stellt – und damit eine journalistische, öffentlich-rechtliche Dienstleisterin ist – öffentlich anzugehen. Daraus saugen die Rechtsextremen dann wieder Honig.

Aber gerade in Talkshows bekommt die AfD oft sehr viel Redezeit. Weil sie sich als Opfer inszeniert und weil sie meist der schrillste Clown in der Runde ist und damit die Erregungserwartung befriedigt ...

... sie bewirtschaftet Wut und Ressentiments ...

Doch dieses Reiz-Reaktions-Schema zu bedienen, um Einschaltquoten oder Klicks zu befördern, hat mit verantwortungsvollem Journalismus nichts zu tun.

Deshalb mein Credo, dass wir besonders gut vorbereitet sein müssen, bevor wir in diese Runden gehen.

Seit Jahren gibt es zwei widersprüchliche Vorwürfe gegenüber den Öffentlich-Rechtlichen: Zum einen hätten sie die AfD vor allem durch Talkshows richtig bekannt gemacht. Zum anderen seien die dortigen Journalist:innen überwiegend linksgrün.

Kenne ich. Sie haben gerade eine Repräsentantin des angeblich links-grün-versifften Deutschlandfunks vor sich. Dabei ist der Vorwurf belegbar falsch. Wir sind kein Tendenzbetrieb, der einer politischen Farbe folgt, sondern der Meinungsvielfalt verpflichtet. Dabei müssen wir uns immer vergegenwärtigen – Meinungsfreiheit beginnt, wo die Fakten klar sind. Das vergisst die AfD gern.

Und was die Talkshow-Auftritte angeht?

Ist das eine Frage nach Henne und Ei? Die Mandatierung der AfD durch die Wählerinnen und Wähler geschah zweifellos vor den Auftritten im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Die Entscheidung, dass diese Partei in allen Parlamenten sitzt, ist wohl kaum den Journalisten in die Schuhe zu schieben.

Nach der Landratswahl in Sonneberg überschlugen sich die Medien mit Alarmismus. „Suhlen im Grusel“ nennt das der Kommunikationswissenschaftler Martin Emmer. Spielt diese mediale Skandalisierung nicht letztlich der AfD in die Hände?

Ganz genau. Da hilft nur kontinuierliche Langzeitbeobachtung – und zwar nicht erst, wenn die Umfragezahlen hoch gehen und wir alle ganz aufgeregt sind. Wichtig ist, mit Korrespondenten draußen zu sein, die regionale Situation zu beschreiben und zum Beispiel auch klarzumachen, dass in manchen sachsen-anhaltinischen Gegenden kaum noch andere Parteien zu sehen und zu hören sind.

Der thüringische Ministerpräsident Ramelow beklagt, dass alle AfD-Wähler:innen in Sonneberg medial in die Nazi-Ecke geschoben werden ...

... weil viele Journalisten im Westen zwar meinen zu wissen, was die Menschen im Osten bewegt, aber sie waren noch niemals vor Ort. Ich habe alle Hochachtung vor diesem Regierungschef und erwarte vor allem von der CDU, dass sie sich ab sofort bewegt. Dass sie die Situation der Menschen erkennt und dafür sorgt, dass es Mehrheiten für eine Sachpolitik gibt, die auch Ängste und Befürchtungen nimmt. Diese Aufgabe steht der Union noch bevor.

Joviales Lächeln: Tino Chrupalla, Chef des rechtsextremistischen Verdachtsfalls AfD, beim ARD-Interview im Sommer 2021. © afp