AfD überprüft Lebensläufe eigener Kandidaten für EU-Wahl

Von: Baha Kirlidokme

Parteitag in Magdeburg: Die AfD will ein Europa als abgeschottete Festung. (Symbolfoto) © Carsten Koall/dpa

Zwei AfD-Kandidaten für die EU-Wahl sollen in ihren Lebensläufen falsche Angaben gemacht haben. Die Partei will nun alle Kandidierenden überprüfen.

Berlin – Die AfD zweifelt an ihren eigenen Leuten und lässt die Lebensläufe aller Kandidierenden für die EU-Wahlen überprüfen. Hintergrund sind Medienberichte, nach denen Arno Bausemer, Listenplatz 10 und Mary Khan-Hohloch, Listenplatz 14 falsche Angaben in ihren Lebensläufen gemacht haben sollen.

Bausemer soll dabei in großem Stil gelogen haben. So soll er laut Recherchen von t-online ein Praktikum beim MDR als Volontariat ausgegeben haben. Aus Hilfstätigkeiten und einer gescheiterten Ausbildung soll er in seinem Lebenslauf Berufserfahrung als Freier Journalist gemacht haben. Für manche Referenzen gebe es zudem keine Belege. Auch an seiner Tätigkeit als Geschäftsführer eines mittelständischen Betriebs gibt es Zweifel.

AfD-Politiker Bausemer: Wohl beinahe alle Angaben falsch

Der MDR könne die Angaben des AfD-Kandidaten nicht bestätigen. So habe er 2010 ein Volontariatspraktikum absolviert, das bei der Sendeanstalt aber nicht als abgeschlossene Berufsausbildung gilt. Das Praktikum habe zudem neun Monate gedauert. Üblich sind bei einem Volontariat ein bis zwei Jahre.

In einem Facebook-Kommentar ließ sich Bausemer zu folgender Aussage hinreißen: „Sie wissen also nicht, dass das Kurzvolontariat im Diplom-Studiengang Journalistik nach absolvierten Grundstudium zum Redakteur ausbildet?“ Problem nur, dass er sein Studium an der Universität Leipzig 2010 nach Vordiplom und integriertem Volontariatspraktikum ohne Hochschulabschluss abbrach. Nur ein Diplom hätte ihn laut Studienordnung zum Redakteur qualifiziert.

2015 begann er ein Volontariat bei der Allgemeinen Zeitung Uelzen, wo er vor allem über die Spiele der örtlichen Fußballvereine schrieb. Nach wenigen Wochen soll er aber gekündigt worden sein. Kurz davor hatte er einen Artikel über sich selbst geschrieben. Der Titel: „AZ-Volontär wechselt die Rollen und wird im Fernsehen zum Bösewicht.“ Dort schrieb er über einen Auftritt als Komparse bei der RTL-Serie „Verdachtsfälle Spezial“.

Khan-Hochloch: Zweifel, ob AfD-Politikerin überhaupt ein Studium abgeschlossen hat

Gegen Mary Khan-Hohloch soll es derweil einen Antrag geben, nachdem sie aus der EU-Wahlliste gestrichen werden soll. In dem Antrag ist sogar von der Möglichkeit der „arglistigen Täuschung“ die Rede. Bei ihrer Vorstellung auf dem Nominierungs-Parteitag in Magdeburg gab Khan-Hohloch an, ein „Studium der Religionswissenschaften, Öffentliches Recht und Schwerpunkt Europarecht“ absolviert sowie vier Jahre Berufserfahrung außerhalb der Politik zu haben.

Da die 1994 geborene Khan laut Antrag schon ab 2015 Politik für die Junge Alternative gemacht habe, sei es unwahrscheinlich bis unmöglich, dass sie daneben einer Arbeit nachgegangen sei. Dadurch, durch die Geburt ihres Kindes und anderslautenden Angaben zu ihrem Studium bei einer Kandidatenbewerbung 2018 bezweifeln die Antragsteller außerdem, dass Khan „mindestens ein Studium“ abgeschlossen hat.

Die AfD zieht nun Konsequenzen. Bis Mitte September will der Bundesvorstand alle Lebensläufe der Kandidierenden prüfen. Dann soll ein Bericht vorgelegt werden. Nachdem der Druck der Parteibasis zugenommen hatte, beauftragte der Bundesvorstand am Montag zwei Vertrauenspersonen, die sich darum kümmern sollen.