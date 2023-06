„Abwertung von Minderheiten“: Was hinter dem AfD-Höhenflug steckt

Von: Bona Hyun

Das Erstarken der AfD beschäftigt auch die Ampel-Koalition. Erstmals ist die Partei laut Umfragen gleichauf mit SPD.

Das Umfragehoch der AfD ist nicht nur auf die Ampel-Politik zurückzuführen. Experte David Begrich zu den Hintergründen und Folgen des AfD-Hochs.

Berlin – Das Erstarken der AfD nimmt weiter zu – und wird vorerst kein Ende nehmen. Im Osten könnte die AfD sogar Anspruch auf den Posten des Ministerpräsidenten erheben. In der Ampel-Koalition sorgen die derzeitigen Umfragewerte der AfD für Unruhe. Der Dauerstreit der Ampel und auch die Union sollen dabei eine Rolle spielen. Doch hinter dem AfD-Höhenflug stecken auch noch andere gesellschaftliche Prozesse. Rechtsextremismus-Experte David Begrich erklärt gegenüber der Frankfurter Rundschau, wie die Politik reagieren muss.

Ursache für AfD-Höhenflug auf Krisenbewusstsein in der Bevölkerung zurückzuführen

„Das Umfragehoch der AfD ist auf ein multiples Krisenbewusstsein in der Bevölkerung zurückzuführen“, so Begrich auf Anfrage der Frankfurter Rundschau. Die AfD wisse diese insbesondere im Hinblick auf Abstiegsängste und Wohlstandsverluste zu mobilisieren und dass sie die große Veränderungsmüdigkeit der Menschen in Dienst nehme.

„Die Partei setzt sich als politische Kraft in Szene, die die vermeintliche Normalität der Mittelschicht verteidigt. Sozialwissenschaftliche Studien zeigen uns seit Jahren eine Zunahme von autoritären Einstellungen, die mit einer Abwertung von Minderheiten einhergeht“, sagte Begrich. Vor allem durch das Thema Migration profitiert die AfD, vermuten Forscher. „Der Erfolg der AfD hängt von der Konjunktur ihres zentralen Themas ab: der Migrationsfrage“, sagte der Politikwissenschaftler Steffen Kailitz dem Magazin Stern. Mit diesem Thema mobilisiere die Partei weiterhin die meisten Stimmen.

Union gibt Ampel Mitschuld am AfD-Hoch – Experte sieht Verantwortung bei allen Parteien

In den vergangenen Tagen hatte sich die Situation hochgeschaukelt. Groß wurde vor allem die Frage nach der Ursache und der Mitschuld am AfD-Hoch diskutiert. Geht es nach der Union, so ist die „schlechte Performance dieser Ampelregierung“ daran schuld. Dies zumindest war die Aussage von Philiip Amthor im Talk bei Anne Will am 4. Juni. Konkreter wurde Parteikollege und CDU-Mann Friedrich Merz „Für den Zustand der AfD ist nicht die Union verantwortlich, sondern überwiegend die Regierung und insbesondere die Grünen.“

Begrich sieht die Verantwortung nicht nur bei den Grünen – alle demokratischen Parteien haben demnach Anteil. „Es ist vielfach belegt, dass die Übernahme der politischen Agenda rechter Parteien durch andere demokratische Parteien extrem rechte politische Akteure stärkt, nicht schwächt. Statt die politische Agenda der AfD und deren politische Begriffe zu übernehmen, können andere Parteien ihre eigenen politischen Schwerpunkte stärker akzentuieren, und an ihrer strategischen Kommunikation auch und gerade im Hinblick auf politikferne Wählermilieus arbeiten“, sagte Begrich.

Trotz AfD-Höhenflugs: Kanzler Scholz gibt sich gelassen und ist „optimistisch“

Kanzler Olaf Scholz reagierte bislang gelassen auf das AfD-Hoch und scheint eine Idee für ein Gegenmittel zu haben. Der Kanzler ist laut Vizeregierungssprecher Wolfgang Büchner „optimistisch“, „dass wir uns dann über dieses Thema auch keine großen Sorgen machen müssen“. Scholz wolle der AfD durch gutes Regierungshandeln entgegenwirken.

Die AfD hat in den Umfragen ein neues Allzeithoch erreicht und liegt nun gleichauf mit der SPD. Erstmals kam die Partei im Sonntagstrend des Instituts Insa für die Bild am Sonntag auf einen Wert von 19 Prozent. Das waren zehn Prozentpunkte mehr als vor einem Jahr. Es handelt sich dabei um den höchsten Wert, den ein Meinungsforschungsinstitut bislang für die AfD gemessen hat. Die SPD kam ebenfalls auf 19 Prozent. Im Vergleich zur Erhebung der Vorwoche verlor die SPD einen Prozentpunkt, die AfD legte um einen Punkt zu. Die Grünen bleiben bei 13 Prozent, die FDP bei neun Prozent. Die Unionsparteien verlieren einen Punkt und kommen in dieser Woche auf 27 Prozent. (bohy)