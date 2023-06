Scholz verrät „optimistisch“ sein AfD-Gegenmittel: „Probleme dieses Landes lösen“

Von: Bona Hyun

Teilen

Kanzler Olaf Scholz nimmt den AfD-Höhenflug gelassen. © Jonas Walzberg/dpa

Scholz scheint die hohen AfD-Umfragewerte gelassen zu nehmen. Trotzdem will er eine Lösung angehen, um dem Erstarken der Partei entgegenzuwirken.

Berlin – Der AfD-Höhenflug bereitet vielen Sorgen. Aktellen Umfragen zufolge liegt die Partei vor den Grünen, dessen Popularität zu sinken scheint. Während die Grünen vor den Folgen des AfD-Hochs warnen reagiert Kanzler Olaf Scholz bislang gelassen und ist optimistisch, der AfD durch gutes Regierungshandeln entgegenwirken zu können.

Trotz hoher Umfragewerte für AfD: Scholz bleibt gelassen

Die Bundesregierung müsse „gute Arbeit machen und die Probleme dieses Landes lösen“, sagte Vizeregierungssprecher Wolfgang Büchner am Montag (5. Juni) in Berlin. Der Kanzler sei „optimistisch“, „dass wir uns dann über dieses Thema auch keine großen Sorgen machen müssen“, fügte er mit Blick auf das aktuelle Umfragehoch der AfD hinzu.

Büchner wies darauf hin, dass das politische Leben in den vergangenen Jahren von zwei großen Krisen geprägt worden sei - der Corona-Pandemie und dem Krieg in der Ukraine. „Das Beste, was wir tun können und was diese Bundesregierung auch tut, ist, alles abzuarbeiten und zu guten Lösungen zu kommen“, sagte Büchner weiter. „Dann wird das auch wieder weniger mit diesen Umfragewerten für Populisten.“ Dabei spiele auch das Thema Migration eine Rolle: Die Bundesregierung beschäftige sich „intensiv damit, dass wir hierzu zu einer besseren Steuerung kommen im Interesse des Landes“, sagte Büchner.

CDU will AfD-Wähler mit „Angebot“ überzeugen

Die rechtspopulistische AfD lag in einigen Umfragen zuletzt bei 18 bis 19 Prozent und damit gleichauf mit der SPD. Besonders gute Werte hat die AfD im Osten des Landes. Die ständigen Streitereien in der Ampel sowie neueste Gesetzesentwürfe der Koalition sollen Auslöser für die hohe Stimmenanzahl der AfD sein. Auch CDU-Landeschef Jan Redmann glaubt, dass die AfD durch die Verunsicherung der Menschen profitiert. „Die AfD setzt darauf, dass Deutschland an den Herausforderungen der Gegenwart scheitert, um davon politisch zu profitiere“, sagte Redmann der Deutschen Presse-Agentur. Redmann schloss gleichzeitig eine grundsätzliche Zusammenarbeit mit der AfD aus. „Sie kann daher kein Partner der CDU sein – auf keiner Ebene.“

Das beste Rezept gegen die Enttäuschung und die Verunsicherung der Menschen sei ein überzeugendes Angebot, die aktuellen Probleme anzugehen, sagte der CDU-Landeschef. Dabei müsse Pragmatismus Vorrang vor Ideologie haben. „Gerade in Ostdeutschland, wo die Menschen das Scheitern von Planwirtschaft selbst erlebt haben, ist die Ablehnung der Ampelpläne zur Energiewende besonders groß.“

Ampel-Koalition: Das Kabinett Scholz im Überblick Fotostrecke ansehen

Scholz nicht beunruhigt über Großmanöver in der Ostsee – klare Signal an Putin

Gelassen blickt Bundeskanzler Scholz auch auf die Lage zwischen der Nato und Russland in der Ostsee durch parallel stattfindende Großmanöver hochschaukeln wird. „Diese Befürchtung habe ich nicht“, sagte Scholz am Montag bei einem Besuch der Fregatte „Mecklenburg-Vorpommern“ vor der deutschen Ostseeküste bei Rostock. „Es wird sehr verantwortungsvoll umgegangen vonseiten unserer Kräfte.“ An die Adresse Russlands sagte Scholz aber auch: „Es ist natürlich auch ein Zeichen, das wir mit dem Manöver, der Übung hier setzen - nämlich, dass wir die Kraft haben, die Bündnis- und Landesverteidigung zu organisieren. Und das ist das, was verstanden wird.“

Scholz traf am Montag auf der Fregatte „Mecklenburg-Vorpommern“ knapp 20 Kilometer vor der Ostseeküste ein, um sich ein Bild von den Fähigkeiten der Deutschen Marine und ihrer Verbündeten zu machen. Erstmals ließ er sich von der Fregatte aus umfassend die Fähigkeiten der Marine zeigen. Er sei „sehr beeindruckt über die Leistung, über die schwere Arbeit, die wir hier gesehen haben“, sagte er anschließend. Er werde alles dafür tun, dass auch die Marine gut ausgestattet werde. (bohy/dpa)