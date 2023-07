Wie umgehen mit der Thüringer AfD? Keine Freiheit für die Feinde der Freiheit

Teilen

Die Thüringer AfD ist „erwiesen rechtsextremistisch“. Es ist an der Zeit, ein Verbot des Landesverbands anzustrengen. Ein Gastbeitrag von Hermann K. Heußner.

Erfurt - Die Demokratie stand noch nie so unter Druck. Dass Rechts- und Linksextreme in Landesparlamenten oder im Bundestag saßen, gab es schon mehrmals. Die Ergebnisse der AfD haben jedoch eine völlig andere Qualität: Die Partei sitzt im Europaparlament, mit stabil über zehn Prozent im Bundestag, in fast allen Landtagen, in Sachsen mit 27,5 Prozent.

In aktuellen Umfragen erreicht sie neue Höchstwerte, in Thüringen sogar bis zu 34 Prozent. Jetzt stellen sich drei Fragen: Sind das Zahlen, die unsere Demokratie ins Wanken bringen können? Wäre es möglich, die AfD zu verbieten? Und wäre dies demokratiepolitisch sinnvoll? Ich meine: dreimal ja!

Erstens: Die Eltern des Grundgesetzes haben aus der Zerstörung der Demokratie durch die NSDAP gelernt, dass es sinnvoll sein kann, verfassungsfeindliche Parteien zu verbieten. Zwar lässt sich die Situation von heute nicht eins zu eins mit damals vergleichen. In einigen Aspekten aber schon.

Gefahr, dass CDU Brandmauer zur AfD weiter einreißt

Die Weimarer Erfahrungen zeigen, dass eine Demokratie stürzt, wenn rechtsextreme Parteien dauerhaft so stark sind, dass keine regierungsfähigen Mehrheiten gebildet werden können. Dies droht in Thüringen. Dort besteht eine Minderheitsregierung. Dies führt zu Blockaden, das Regieren ist extrem schwer. Wird die AfD bei den Landtagswahlen 2024 stärkste Partei – wenn Grüne und FDP die Fünf-Prozent-Hürde verfehlen, machen z. B. 34 Prozent der Stimmen knapp 40 Prozent der Sitze aus –, kann das Regieren vollends unmöglich werden.

Dann ist auch nicht ausgeschlossen, dass die CDU in ihrer Verzweiflung die Brandmauer zur AfD noch mehr einreißt als jetzt schon durch gemeinsame Zustimmung zu Sachanträgen. Wenn die AfD Thüringen dann direkt oder indirekt an der Regierung ist, sitzt sie über den Bundesrat auch an den Machthebeln des Bundes. Nicht auszudenken, was das alles nach sich zieht. Die CDU kann auch eine dauerhafte Regierungsbeteiligung mit SPD und Linken wagen. Dann laufen aber noch mehr ihrer Wählerinnen und Wähler zur AfD über, so dass diese bei der nächsten Wahl 50 Prozent der Sitze anpeilen kann. Dass solche Mehrheiten nicht ausgeschlossen sind, zeigen die Landratswahlen in Sonneberg.

AfD: Politische Risiken eines Parteiverbotsverfahrens sind hoch

Zweitens: Ein Verbot ist möglich, wenn die AfD verfassungsfeindlich ist. Für die AfD insgesamt ist dies noch nicht beweisbar. Bei der AfD Thüringen ist die Datenlage jedoch eindeutig: Sie ist „erwiesen rechtsextremistisch“, so der Thüringer Verfassungsschutzbericht. Die Hindernisse, welche die bisherigen Verbotsverfahren gegen die NPD scheitern ließen, sind nicht gegeben: Die V-Leute lassen sich abschalten und die AfD ist keine Kleinstpartei. CDU-Chef Friedrich Merz sprach sich gegen ein Verbot der AfD aus.

Sollte wider Erwarten nach Ansicht des BVerfG das Gefahrenpotenzial der AfD Thüringen um Landeschef Björn Höcke zu klein sein, kann ihr immerhin das öffentliche Geld entzogen werden. Das BVerfG ist berechtigt, das Parteiverbot auf einen Landesverband zu beschränken. Der Bundestag sollte durch eine Gesetzesänderung klarstellen, dass dies auch so beantragt werden kann.

Drittens: Die politischen Risiken eines Parteiverbotsverfahrens sind hoch. Scheitert der Antrag, hat die AfD das „Attest“ der Verfassungsmäßigkeit. Sie kann behaupten, die „Altparteien“ verfolgten sie zu Unrecht und missachteten große Teile der Wählerschaft. Diese Risiken sind aber mit den Risiken der umgekehrten Konstellation zu vergleichen und abzuwägen: Wird kein Verbotsantrag gestellt und ist die AfD verfassungsfeindlich, ist unter Umständen die letzte realistische Chance vertan, die AfD von der Macht fernzuhalten. Dann besteht die Gefahr, dass die AfD Thüringen der Hebel für die AfD ist, die Demokratie in Thüringen und in Deutschland ins Wanken zu bringen.

Politische Auseinandersetzung mit der AfD ist noch wesentlich stärker zu führen

Wägt man diese Risiken gegeneinander ab, überwiegen die Vorteile des Parteiverbots. Denn das BVerfG prüft die Verfassungswidrigkeit einer Partei minutiös. Kommt das Gericht zur Auffassung, dass sich die Verfassungswidrigkeit nicht nachweisen lässt, so spricht sehr viel dafür, dass die Verfassungsfeindlichkeit tatsächlich nicht so eindeutig ist wie angenommen. Dann stellt die AfD Thüringen aber wahrscheinlich auch keine eminente Gefahr dar. Der Schaden, dass sich die AfD und ihre Wählerinnen und Wähler als „Opfer“ stilisieren können, wiegt deutlich geringer als umgekehrt die Gefahr, dass die AfD mit ihrem Hebel in Thüringen alles ins Rutschen bringen kann.

Mit einem Parteiverbot sind die Wählerinnen und Wähler der AfD und deren Gedankengut nicht aus der Welt. Deshalb ist die politische Auseinandersetzung mit der AfD noch wesentlich stärker zu führen: Eine tägliche Aufgabe der Parteien und aller Demokratinnen und Demokraten. Ein Parteiverbot bannt jedoch die größte Gefahr und entfernt den „Wahlzünder“ vom rechtsradikalen „Sprengstoff“.

Hermann K. Heußner lehrt Öffentliches Recht und Recht der Sozialen Arbeit an der Hochschule Osnabrück. Er ist Gründer des Osnabrücker Demokratieforums.