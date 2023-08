Verfassungsschutz gibt vor AfD-Parteitag „Zusage“ - Chrupalla feiert: „Wir vertreten das Grundgesetz“

Von: Florian Naumann, Robert Wagner

Der AfD-Parteitag von Magdeburg offenbarte laut Experten bisher: Das rechtsextreme Lager um Björn Höcke hat nun in der Partei das Sagen. News-Ticker.

Update vom 4. August, 11.40 Uhr: Tino Chrupalla hat zum Wiederbeginn des AfD-Parteitags in Magdeburg eine „Zusage“ des Verfassungsschutzes gefeiert. „Wir vertreten hier ganz klar das Grundgesetz und Herr Haldenwang steht außerhalb genau dieses Gesetzes“, sagte der Parteichef vor den Delegierten in Magdeburg.

Haldenwang hatte nach dem ersten Teil des AfD-Treffens öffentlich geurteilt, das gemäßigte Lager spiele kaum mehr eine Rolle, dafür hätten Wahlbewerber rechtsextremistische Verschwörungstheorien geäußert. Chrupalla sagte, er hätte einen solchen Vorgang „in einem demokratischen Land für kaum möglich gehalten“. Deshalb habe sich die AfD juristisch gewehrt. „Dieser Eingriff in die Entscheidungsfindung der Delegierten der Europawahlversammlung ist ganz klar rechtswidrig“, sagte Chrupalla.

AfD-Parteitag läuft: Verfassungsschutz gibt bei Gericht „Zusage“

Update vom 4. August, 10.50 Uhr: Die AfD setzt seit dem Vormittag in Magdeburg die Aufstellung ihrer Kandidatenliste für die Europawahl 2024 fort. Bei dem dreitägigen Treffen geht es nun um die zweite Hälfte der vorgesehenen 30 Listenplätze. Zum Abschluss sollen die rund 600 Delegierten das Europawahlprogramm beraten und beschließen. Die Partei strebt dabei eine radikale Umgestaltung der europäischen Politik an.

Unterdessen hat der Verfassungsschutz der Partei eine Art Versprechen gegeben: Das Bundesamt will sich bis zum Ende der Versammlung nicht mehr zu Kandidatenkür äußern. Es habe in einem gerichtlichen Verfahren eine Stillhaltezusage abgegeben, die Äußerungen während der Europawahlversammlung an diesem Wochenende zu unterlassen, teilte das Verwaltungsgericht Köln der dpa auf Anfrage mit. „An diese Zusage ist das BfV gebunden“, erklärte ein Sprecher. Die Zusage sei ohne Anerkennung einer Rechtspflicht erfolgt. Das Bundesamt verwies auf „Respekt vor dem Gericht“.

Verfassungsschutzchef Thomas Haldenwang hatte nach dem ersten Teil des Parteitags eine Radikalisierung der AfD und „rechtsextremistische Verschwörungstheorien“ aus dem Munde mehrerer Listenbewerber gerügt. Die AfD hatte daraufhin beim Verwaltungsgericht Köln einen Eilantrag gestellt. Eigentlich wollte die Partei auch Äußerungen über das Wochenende hinaus unterbunden sehen. Das Gericht folgte der Forderung nicht. Eine mögliche Beeinträchtigung der parteiinternen Willensbildung sei mit Abschluss der Europawahlversammlung nicht mehr zu befürchten. Die AfD sah Haldenwang dennoch einen „Maulkorb verpasst“.

AfD setzt Parteitag fort: Kurs Richtung Höcke-Partei

Vorbericht: Magdeburg – Die AfD setzt ihren am vergangenen Freitag (28. Juli) begonnen 14. Bundesparteitag in Magdeburg fort. Genauer gesagt handelt es sich seit dem darauffolgenden Samstag um die Europawahlversammlung, auf der die Partei ihre Kandidaten für die Europawahl 2024 kürt. Bis zum vergangenen Sonntag haben die Delegierten in teilweise äußerst langwierigen Wahlgängen 15 Kandidaten gewählt, darunter nur drei Frauen. Zuvor hatten sie den Beitritt der AfD zur europäischen ID-Partei beschlossen.

Aus Parteikreisen hieß es vor Beginn der Versammlung am heutigen Freitag (4. August), man wolle mindestens 30 Listenplätze vergeben, da man angesichts des aktuellen Umfragehochs mit einer sehr viel höheren Zahl an Mandaten rechne als bei der letzten Europawahl 2019. Damals konnte die AfD elf Abgeordnete in das Europaparlament schicken, von denen heute noch neun übrig sind. Hier eine Übersicht über die bisher für die Europawahl 2024 aufgestellten AfD-Kandidaten:

Listenplatz vergeben an 1 Maximilian Krah 2 Petr Bystron 3 René Aus 4 Christine Anderson 5 Alexander Jungbluth 6 Marc Jongen 7 Markus Buchheit 8 Hans Neuhoff 9 Irmhild Boßdorf 10 Arno Bausemer 11 Siegbert Droese 12 Tomasz Froelich 13 Anja Arndt 14 Mary Khan-Hohloch 15 Dr. Alexander Sell

Beobachter: Kurs der AfD zur Höcke-Partei weit fortgeschritten

Die Kandidaten-Auswahl sorgten für scharfe Kritik an der Partei. Mittlerweile sei die gänzliche Übernahme der AfD durch das offen rechtsextreme Lager weit fortgeschritten, gemäßigte Stimmen habe man unter den Kandidaten vergeblich gesucht, so Beobachter. Die Wahl des von Björn Höcke unterstützten und parteiintern umstrittenen Parteihardliners Maximilian Krah, der die Taliban lobt, auf den ersten Listenplatz für die anstehende Europawahl könnte ein Indiz für den wachsenden Einfluss Höckes sein.

Nicht nur wurde weitgehend einhellig ein Ende der Europäischen Union in ihrer jetzigen Form oder zumindest der EU-Austritt Deutschlands („Dexit“) gefordert. Viele der Kandidaten verbreiteten in ihren Bewerbungsreden rechtsextreme Verschwörungserzählungen und ließen einschlägige Begriffe wie „Globalisten“ oder „Great Reset“ fallen. Diese antisemitisch grundierten Codewörter verweisen auf finstere Mächte im Hintergrund der „linksgrünen“ Politik, die die Gesellschaft zu ihrem Vorteil „transformieren“ wollten.

Verfassungsschutz: Parteitag bestätigt ungehemmte Radikalisierung der AfD

So sprach der Bundestagsabgeordnete Petr Bystron vom „Gift“ der „Globalisten“, das aus Brüssel komme. Er wurde mit einer deutlichen Mehrheit von über 80 Prozent auf den zweiten Listenplatz gewählt. Irmhild Boßdorf, Mitarbeiterin des AfD-Bundestagsabgeordneten Rüdiger Lucassen, forderte „millionenfache“ Abschiebungen und sprach vom „menschengemachten Bevölkerungswandel“. Sie wurde mit 76 Prozent der Stimmen auf Listenplatz neun gewählt.

Das präsentierte AfD-Personal rief auch das Bundesamt für Verfassungsschutz auf den Plan. Dessen Präsident Thomas Haldenwang sprach gegenüber der dpa von „Personen, die in der Vergangenheit mit Positionen aufgefallen sind, die nicht mit unserer freiheitlichen demokratischen Grundordnung vereinbar sind“. Die Europawahlversammlung von Magdeburg habe die Einschätzung seiner Behörde bestätigt, dass sich die als rechtsextremistischer Verdachtsfall eingestufte AfD ungebrochen auf einem Kurs der Radikalisierung befindet. Es gebe weiterhin innerhalb der Partei „starke verfassungsfeindliche Strömungen“, deren Einfluss „weiter zunimmt“, so Haldenwang. (rowa/dpa/AFP)