AfD-Parteitag: Kurs auf ein rechteres Europa

Von: Ursula Rüssmann

Genießen das aktuelle Umfrage-Hoch: AfD-Delegierte, hier beim Landesparteitag im April in Sachsen-Anhalt. © dpa

Mit Kandidaten- und Programmdebatte bereitet sich die AfD sich auf die Wahlen zum EU-Parlament vor. In Brüssel treibt derweil die EVP den Rechtsruck voran.

Es ist noch ein Jahr hin bis zu den Wahlen für das EU-Parlament im Juni 2024, doch sie bestimmen bereits jetzt das opulente Bundestreffen der „Alternative für Deutschland“ (AfD) von diesem Freitag an in Magdeburg. Während draußen vor der Halle reichlich Proteste von Antirassismusgruppen, Gewerkschaften und anderen Organisationen erwartet werden, wollen die 600 Delegierten ab Samstag vier Tage lang (auch am ersten August-Wochenende) Kandidat:innen für die Europa-Wahl bestimmen. Als – allerdings umstrittener – Favorit für die Spitzenkandidatur gilt der Dresdner Maximilian Krah. Auch das Wahlprogramm soll beschlossen werden. Das Ziel ist klar: Die vom Verfassungsschutz als rechtsextremer Verdachtsfall eingestuften Radikalen wollen den Rückenwind, den sie in Bund und Ländern erleben, nach Europa tragen. Den Prognosen zufolge dürfte das gelingen.

EU-weit stehen die Zeichen ohnehin auf Rechtsruck. Neben Polen und Ungarn sind inzwischen Italien, Schweden und Finnland nach rechts gerückt. Das prägt die Entscheidungen im EU-Rat bereits spürbar, wie zuletzt beim Votum über eine verschärfte Asylpolitik mit verkürzten Grenzverfahren, Lagerunterbringung und erleichterten Rückführungen. Bei dem Beschluss habe Italiens postfaschistische Regierungschefin Giorgia Meloni eine große Rolle gespielt, sagt der Politologe und Europa-Experte Nicolai von Ondarza auf FR-Anfrage. Ein Vorgeschmack auf das, was drohen könnte: Eine radikal rechte EU sei inzwischen denkbar und möglich, warnt Hans Kundnani, Analyst am Thinktank „Chatham House“. Möglich wird das, weil die konservative Mitte auf die Rechtspopulisten zurückt.

Manfred Webers EVP schielt stark nach rechts außen

Die größte der sieben Fraktionen im EU-Parlament, die Europäische Volkspartei (EVP) unter Manfred Weber (CSU), zeigt sich zunehmend offen gegenüber der rechtspopulistischen, migrations- und diversitätsfeindlichen Fraktion der „Europäischen Konservativen und Reformer“ (EKR). Zu ihr gehören etwa die Meloni-Partei, die in Polen regierende, rechtsnationale PiS, die spanische Kulturkampf-Partei Vox und die inzwischen an nationalen Regierungen beteiligten hart rechten „Schwedendemokraten“ und „Wahren Finnen“. Salonfähig sei die EKR geworden, so Ondarza, „weil sie die EU nicht mehr grundsätzlich infrage stellt. Sie will sie vielmehr von innen verändern“.

Das „Erfolgsmodell Meloni“ nennt der EU-Experte der Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) diesen Strategiewechsel der Rechten. Die EU nicht auflösen wollen und an der Seite der Ukraine gegen Russland stehen - die zwei Bedingungen reichen wiederum der EVP und Manfred Weber für vermehrte Zweckbündnisse mit der EKR.

Höckes Gefolgsleute bestimmen AfD-Kurs maßgeblich

Die AfD indes macht diesen Annäherungskurs nicht mit – bisher. In ihren Reihen haben inzwischen Rechtsextremisten wie der Thüringer Landeschef Björn Höcke massiv an Einfluss gewonnen. „Die AfD würde einen Kurs wie den Melonis nie akzeptieren“, ließ Höcke jetzt wissen – im Interview mit dem rechtsextremen Publizisten und „Compact“-Chef Jürgen Elsässer, der Italiens Premierministerin vorwarf, eine „knallharte amerikanische Außen- und Kriegspolitik“ zu betreiben.

Im EU-Parlament gehört die AfD der Fraktion „Identität und Demokratie“ (ID) an, die Deutschen stellen neun der 62 Abgeordneten. Zur ID gehören etwa Marine Le Pens Rassemblement National (RN), die österreichische FPÖ und die in Italien mitregierende Lega Nord. Die Fraktion steht noch weiter rechts als die EKR, sie betreibe quasi „Fundamentalopposition“, erklärt SWP-Forscher Ondarza. Ohne Einfluss ist sie aber nicht: Bei der Abstimmung im EU-Parlament über das Renaturierungsgesetz hätten ID, EKR und EVP es kürzlich fast geschafft, das Gesetz gemeinsam zu verhindern.

FR-Reihe: Kipppunkte der Demokratie Nur wenig ist so wirkmächtig wie das stete Tropfen, das den Stein höhlt. Zu den tragenden Grundannahmen des Westens und auch der Bundesrepublik gehörte lange Zeit die Auffassung, dass die Demokratie als Staatsform die stabilste und attraktivste aller Möglichkeiten sei. Doch die pluralen und demokratischen Gesellschaften stehen weltweit unter Druck – auch in Europa, auch in Deutschland. Sie stehen zunehmend unter Druck, weil Rechte mit perfiden Strategien ihre Fundamente angreifen. Sie stehen unter Druck, weil Medien, die Justiz und engagierte Menschen angegriffen werden, Minderheiten um ihre Sicherheit fürchten müssen – und Regierungen falsch oder sogar in Absicht falsch reagieren. Am Anfang steht, das Unsagbare sagbar zu machen, am Ende folgt womöglich die Tat. Die Frankfurter Rundschau stellt in loser Folge solche Kipppunkte der Demokratie vor: Sie gefährden die Demokratien in ihren Grundfesten, sie gefährden den Zusammenhalt in den Gesellschaften.

Mit welchem Kurs gegenüber Europa die AfD in den Europa-Wahlkampf zieht, wird in Magdeburg entschieden, und das könnte spannend werden. Im Leitantrag des Parteivorstands steht noch, man strebe „die geordnete Auflösung der EU“ an. Die Parteiführung hat das nachträglich als „redaktionelles Versehen“ deklariert, aus der Vorlage konnte der Passus aber nicht mehr entfernt werden. Nun entscheiden die Delegierten. Auch ein Änderungsantrag von Höcke hat es in sich: „Die AfD erkennt die EU als gescheitert und als nicht reformierbar“, heißt es da.

Der Leitantrag enthält noch weitere radikale Forderungen, darunter die Rückkehr zur Deutschen Mark, die Aufhebung der Sanktionen gegen Russland, Rückkehr zur Wehrpflicht. Der motorisierte Individualverkehr soll geschützt werden, die CO2-Ziele der EU werden abgelehnt. Das Recht auf Abtreibung will die AfD weitgehend einschränken bis auf „absolute Ausnahmen“ – etwa aus medizinischen Gründen oder bei Vergewaltigungen.

Rechtsruck: Wird der Green Deal verschleppt?

Damit ist die AfD von EKR-Parteien wie Melonis Postfaschisten, der Vox und der PiS gar nicht weit entfernt, die in Genderfragen und bei LGBTQ-Rechten ebenfalls reaktionäre Positionen vertreten. Ondarza nennt ein Beispiel: „Gerade hat die Meloni-Regierung veranlasst, dass bei lesbischen Elternpaaren die nicht-biologische Mutter aus der Geburtsurkunde gestrichen wird.“ Was massive Folgen für die Rechte der Betroffenen bezüglich des Kindes hat.

Hier liegt laut Ondarza „die eigentliche Gefahr für die EU: Indem der Einfluss der EKR-Rechtsaußenparteien wächst, droht die Union als Ganzes nach rechts zu rücken. Sie wollen ein anderes Europa, mit mehr Abschreckung an den Außengrenzen, mehr Illiberalität, mehr autoritäre Strukturen.“ Den Schlüssel zu mehr Macht bekommen Meloni & Co. aber von der EVP. Die Konservativen haben im EU-Parlament bisher auf gemeinsame Mehrheiten mit den Sozialdemokraten und der Liberalen-Fraktion gesetzt – Mehrheiten, die nach der Wahl 2024 nicht mehr sicher sein könnten.

SWP-Forscher Ondarza erwartet deshalb vor allem in der Migrations- und Klimapolitik künftig mehr Abstimmungen der EVP zusammen mit der Rechten. Beim „Green Deal“ und dem Umsetzungspaket „Fit for 55“, mit denen die EU bis 2050 klimaneutral werden will, bröckele der Konsens bereits, die Umsetzung drohe gebremst zu werden. Ondarza mahnt: „Das zeigt, dass die Europa-Wahl demokratisch immens bedeutend ist. Wie ambitioniert die Klimapolitik der EU ist, entscheiden die Wählerinnen und Wähler.“

Verteidigung der Vielfalt: Die finnische Linken-EU-Parlamentarierin Silvia Modig bei der Pride Parade in Helsinki. © Imago