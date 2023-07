„Eigener Ort für jede Rasse“: AfD-Abgeordneter lässt rassistischen Aufkleber an seinem Büro hängen

Von: Kathrin Reikowski

Auf einem AfD-Parteitag hängt ein Plakat mit dem Schriftzug „Alternative für Deutschland“. © Stefan Sauer/dpa/Archivbild

Jan Wenzel Schmidt, Bundestagsabgeordneter der AfD, hatte offenbar über mehrere Tage einen rassistischen Aufkleber an der Bürotür, der für „Rassen“-Trennung warb.

Berlin – Rassismus, der in Regenbogenfarben leuchtet: „A separate place for every race“, zu Deutsch: „Ein eigener Ort für jede Rasse“. Das stand auf einem Aufkleber, den der AfD-Bundestagsabgeordnete Jan Wenzel Schmidt mehrere Tage an seiner Bürotür hatte. Laut Recherchen des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND) hing der Aufkleber in der vergangenen Woche dort, bevor er schließlich entfernt wurde. Wieder einmal steht die AfD mit Rassismus in Verbindung.

Schmidt hat gegenüber dem RND inzwischen abgestritten, dass er den Aufkleber dort angebracht habe, und sich auch von dessen Aussage distanziert. „Wenn Friedrich Merz uns unwidersprochen zum ‚Feind‘ erklären darf – und den Feind will man ja, anders als den Gegner, mit allen Mitteln vernichten –, darf man sich nicht wundern, wenn zu schmutzigen Methoden gegriffen wird“, erklärte der AfD-Politiker. Der Aufkleber sei vermutlich von einem „AfD-Hasser“ angebracht worden. Sein Büro befindet sich demnach im Otto Wels Haus, das aber nicht öffentlich zugänglich ist.

Jan Wenzel Schmidt, Bundestagsabgeordneter der AfD, soll über mehrere Tage einen rassistischen Aufkleber an seiner Bürotür gehabt haben. © Klaus-Dietmar Gabbert

Rassismus auf Aufkleber: Warum der Aufkleber gleich mehrere Menschengruppen angreift

Mit dem Ausspruch „ein eigener Ort“ für jede „Rasse“ wird nicht nur der seit Jahrzehnten als falsch belegte Begriff einer menschlichen Rasse aufgegriffen. „Separat“ verweist zudem auf Segregation von Menschengruppen hin und ruft damit finsterste Erinnerungen an Apartheid-Systeme im Süden Afrikas oder ähnliche Gesetze in den USA der Nachkriegszeit wach. Gleichzeitig wird auf dem Aufkleber die Regenbogenfahne, die die LGBQT-Bewegung nutzt, für die rassistische Ideologie - offenbar gezielt - missbraucht.

Wie RND weiter schreibt, werde dieser Aufkleber vor allem in einschlägigen Onlineforen verwendet, wie dem für rechtsextremistische Thesen bekannten Forum 4Chan: Es werde dort auch genutzt, um sich über Engagement für mehr gesellschaftliche Vielfalt lächerlich zu machen, insbesondere auch durch die LGBQTI-Bewegung. Die räumliche Trennung ethnischer Gruppen werde dabei als vermeintlicher Beitrag zu mehr „Diversität“ durch weniger Vermischung dargestellt.

Jan Wenzel Schmidt stellte Gewalttäter der Identitäten Bewegung ein

Dass innerhalb der AfD über Möglichkeiten diskutiert wird, wie man gegen andere hetzen kann, ohne den Verfassungsschutz auf den Plan zu rufen, wiesen WDR und NDR in einer Auswertung von Chatprotokollen der AfD-Bundestagsabgeordneten nach. Auch Wahlprogramme der AfD fielen immer wieder durch ihren offen rassistischen Charakter auf.

Menschengruppen nach willkürlich definierten Merkmalen unterscheiden und schließlich fordern, diese dürften sich nicht vermischen: Das ist ein Stilmittel der „Identitären Bewegung“, die vom Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestuft wird. Schmidt (AfD) ist in diesem Zusammenhang auch kein Unbekannter: Immer wieder stilisiert er sich zum Kämpfer gegen Linksextremismus und stellte dabei einen ehemaligen Funktionär der Identitären Bewegung und mehrfach verurteilten Gewalttäter als wissenschaftlichen Mitarbeiter ein, wie die Welt recherchierte. Diesem habe er eine „zweite Chance“ geben wollen. Auch sei Schmidt auch in jüngster Zeit mit Aussagen gegen die LGBQTI-Bewegung aufgefallen. (kat)