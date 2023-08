Chrupalla wirft Ampel Ein-Kind-Politik vor – und macht Debatte um Höcke als Nachfolger auf

Von: Andreas Apetz

Tino Chrupalla (AfD) beim Sommerinterview 2023 im ZDF. (Archivfoto) © Thomas Kierok/dpa

Ein-Kind-Politik, moderner Feudalismus und eine gescheiterte EU. AfD-Chef Tino Chrupalla kritisiert im ZDF-Sommerinterview die Politik der Bundesregierung.

Magdeburg – AfD-Chef Tino Chrupalla hat im ZDF eine neue Familienpolitik in Deutschland gefordert. Das Überwinden des deutschen Fachkräftemangels könne nur gelingen, wenn wieder deutlich mehr Kinder im eigenen Land gezeugt werden. „Wir brauchen definitiv ein Umdenken in der Familienpolitik“, sagte Chrupalla am Sonntag (6. August) im ZDF-Sommerinterview der Sendung „Berlin direkt“.

Die Familienpolitik sei derzeit „desaströs“ und würde de facto zu einer Ein-Kind-Politik führen. „Da müssen wir ansetzen, damit wir in 20, 30 Jahren eben wieder aus eigener Kraft heraus […] mit unserem Nachwuchs auch wieder die Fachkräfte generieren können“, sagte der AfD-Chef weiter. Dies sei Anspruch einer Industrienation wie Deutschland mit 84 Millionen Einwohner:innen.

Chrupalla wirft Bundesregierung „modernen Feudalismus“ vor

Die Einschätzung aus Expertenkreisen, dass die deutsche Wirtschaft dringend Zuwanderung brauche, wollte Chrupalla nicht kommentieren. Auf die Frage, wie viele Arbeitsmigrant:innen die deutsche Wirtschaft brauche, äußerte er: „Ich schaue nicht auf die Zahlen, was wir jetzt brauchen würden. Ich schaue auf die Zahlen, welche Arbeitskräfte bereits im Land sind.“ In der eigenen Bevölkerung sei ausreichend Potenzial vorhanden, welches man schöpfen müsse. Dazu zählten etwa Arbeitslose und junge Menschen ohne Berufs- und Schulabschluss.

Dass die Bundesregierung Fachkräfte derzeit aktiv im Ausland anwirbt, kritisierte Chrupalla als „modernen Feudalismus“. Wirtschaftsweise Ulrike Malmendier warnte im Zuge des Aufschwungs der AfD vor einer abschreckenden Wirkung gegenüber Fachkräften aus dem Ausland und befürchtete negative Folgen für die deutsche Wirtschaft. Hochrechnungen Ende Juli zufolge käme die AfD bundesweit derzeit auf 22 Prozent der Stimmen.

Für das Hoch seiner Partei in den Umfragen machte Chrupalla im Sommerinterview auch die „desaströse Politik der Ampel-Regierung“ verantwortlich. Nach der Wahl eines AfD-Kandidaten zum Landrat im thüringischen Sonneberg sei es nun Ziel der AfD, künftig auch auf Landes- und Bundesebene zu regieren. „Wir sind bereit für mehr“, so Chrupalla. „Wir wollen aus der Opposition in die Regierung kommen.“ Laut einer Umfrage ist eine Mehrheit der Menschen jedoch gegen eine Regierungsbeteiligung der AfD.

AfD-Chef kritisiert EU und plant mit „neuer europäischer Gemeinschaft“

Chrupalla bekräftigte zudem, dass es weniger internationale Zusammenarbeit auf europäischer Ebene brauche und mehr nationale Entscheidungen. Es könne nicht sein, dass 80 Prozent der Gesetzgebungen in Brüssel entschieden würden und „wir im Prinzip in Berlin nur noch die Abnicker sind für diese unsäglichen Gesetze“, sagte Chrupalla. Man wolle „nicht der Zahlmeister für ganz Europa“ sein.

„Wir wollen wieder nationale Entscheidungen dahin verlagern, wo sie hingehören. Das sind die nationalen Parlamente, das ist der Deutsche Bundestag“, kritisierte Chrupalla die Entscheidungen auf EU-Ebene. Im Präambel zu ihrem Wahlprogramm für die Europawahl 2024 bezeichnete die AfD die Europäische Union als „gescheitertes Projekt“. Im ZDF stärkte Chrupalla die Forderung nach einer „neuen europäischen Gemeinschaft“ aus „starken Nationalstaaten“ welche die „Vorteile der EU in den Vordergrund stellen“.

Chrupalla lässt Diskussion um Höcke als Nachfolger offen

Über seine Ablösung durch den Thüringer Landeschef Björn Höcke, wollte der AfD-Ko-Parteichef am Sonntag (6. August) nicht spekulieren. „Das sind Personaldiskussionen, die ich jetzt nicht in der Öffentlichkeit führe“, so Chrupalla. Er selbst sei jetzt bald im fünften Jahr Parteivorsitzender. „Das muss man ja auch erstmal in der AfD schaffen.“ Aber „natürlich“ gebe es „auch ein Leben nach dem Parteivorsitz“.

Höcke gilt als prominentester Vertreter des äußerten rechten Rands der Partei. Im März 2020 hatte das Bundesamt für Verfassungsschutz den von ihm gegründeten und inzwischen formal aufgelösten „Flügel“ der AfD als „gesichert rechtsextrem“ eingestuft. Dies tat Höckes Einfluss in der Gesamtpartei, die selbst als „Verdachtsfall“ durch den Verfassungsschutz beobachtet wird, aber keinen Abbruch. Am vergangenen Wochenende wurde der sächsische Politiker Maximilian Krah zum Spitzenkandidaten für die Europawahl im kommenden Jahr gewählt, der enge Kontakte zu Höcke unterhält. (aa/afp)