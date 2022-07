Quo vadis, AfD? Im Südwesten droht eine neue Schlammschlacht

Von: Nail Akkoyun

Teilen

Alice Weidel sitzt gemeinsam mit Markus Frohnmaier (mittig) und Martin Hess (rechts) beim AfD-Sonderparteitag auf dem Podium. (Archivfoto) © Marijan Murat/dpa

In Baden-Württemberg will die AfD die Nachfolge von Alice Weidel klären. Auf dem Parteitag dürfte es spannend werden – auch für den Verfassungsschutz.

Stuttgart – Überschattet von der Beobachtung durch den Verfassungsschutz ringt die Südwest-AfD am Wochenende in Stuttgart um ihren künftigen politischen Kurs. Alice Weidel, Bundestagsfraktionschefin und seit kurzem auch weiterhin Co-Bundesparteichefin, will sich künftig auf ihre Ämter in Berlin konzentrieren und in Baden-Württemberg kürzertreten. Großes Thema auf dem Parteitag dürfte sein, dass der ganze Landesverband nun vom baden-württembergischen Verfassungsschutz beobachtet wird.

Das hatte Innenminister Thomas Strobl (CDU) erst am Donnerstag (14. Juli) – zwei Tage vor dem Parteitag – in Stuttgart verkündet. Die Südwest-Behörde sieht damit „hinreichend gewichtige tatsächliche Anhaltspunkte“ für verfassungsfeindliche Bestrebungen in der AfD Baden-Württemberg. Die Geheimdienstler dürfen die Rechtspopulist:innen damit genauer unter die Lupe nehmen, unter strengen Voraussetzungen Mitglieder observieren, Telefone überwachen, Informant:innen anwerben.

Weiter geht ein heftiger Riss durch die Südwest-Partei. Ein Teil der Mitglieder steht für einen eher gemäßigten, rechtskonservativen Kurs. Der andere Teil sympathisiert mit dem mittlerweile als rechtsextrem eingestuften „Flügel“, der eigentlich aufgelöst ist – aber immer noch strukturellen und nennenswerten Einfluss auf den Landesverband hat, wie Verfassungsschutzpräsidentin Beate Bube am Donnerstag sagte.

AfD in Baden-Württemberg: Unklar, in welche Richtung es gehen wird

Martin Hess, Polizist und Bundestagsabgeordneter, will Weidels Nachfolger werden und fordert im Vorfeld schon mal eine Abgrenzung seiner Partei von „problematischen Gruppierungen und Personen“. Er sieht sich selbst einer gemäßigten Strömung in der Partei zugehörig, steht Weidel nahe und ist bereits Vorstandsvize im Landesverband.

Ebenfalls für den Vorsitz im Südwesten kandidieren will Dirk Spaniel, ein weiterer Bundestagsabgeordneter – jedoch mit anderer Ausrichtung. Spaniel fordert eine Trendwende und einen Ruck durch die Partei. Ihm wurde in der Vergangenheit immer wieder eine Nähe zum völkisch-nationalen „Flügel“ nachgesagt.

Ob sich sonst noch Kandidat:innen aufstellen lassen oder ob es erneut zu einer Doppelspitze kommt, ist bislang völlig unklar. Eine erneute öffentliche Schlammschlacht ist bei der AfD mal wieder nicht auszuschließen. Bei der Landtagswahl im vergangenen Jahr hatte die Partei herbe Verluste hinnehmen müssen, landete mit etwa 9,7 Prozent aber trotzdem im baden-württembergischen Parlament. Auf dem Parteitag werden zwischen 800 und 1000 Teilnehmende erwartet. (nak/dpa)