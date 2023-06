Abwehrkampf gegen „die Deutschen“?

Von: Stefan Scholl

Ein ukrainischer Soldat während einer Übung nahe der Donezker Front. © AFP

Moskau rettet sich angesichts ukrainischer Vorstöße in Fantasien von der Wehrmacht. Es ist jetzt schick, den ukrainischen Feind als „den Deutschen“ zu bezeichnen.

Der Kampf dauert schon 24 Stunden, mehrere Brigaden attackieren, mit Unmengen Technik. Es ist schwer, aber wir halten die Stellung. Wir schlagen den Deutschen nach Kräften“, versichert ein russischer Frontsoldat dem Staatsblatt „Komsomolskaja Prawda“. „Drei ,Leoparden‘ haben wir schon zerstört.“ Russlands staatliche Medien zelebrieren die Abwehrkämpfe an der ukrainischen Südostfront als würde dort ein zweiter „Kursker Bogen“ verteidigt – bei Kursk zerbrach im Sommer 1943 die letzte Großoffensive der deutschen Wehrmacht an den sowjetischen Abwehrkräften.

Es ist jetzt schick, den ukrainischen Feind als „den Deutschen“ zu bezeichnen. Und angesichts der ersten deutschen „Leopard“-Panzer, die auch beim Frontbogen Wremiwka östlich von Saporischschja unter Feuer gerieten, vergleichen die Fachleute in und außerhalb Russlands die ukrainischen Angriffe dort schon mit Kursk ’43, wo beide Seiten mehrere Tausend Panzer demoliert hatten. Moskaus Kommentatoren beschwören den Geist der sowjetischen Vorfahren, jubeln über westliche Tanks, die heroische russische Kriegshandwerker reihenweise vernichtet hätten …

Aber der russische Militärblogger Igor Strelkow könnte sich böse irren, wenn er versichert, das deutsche Oberkommando habe 1943 viel flexibler agiert als jetzt die ukrainischen Befehlshaber. Ebenso wie TV-Reporter Alexander Sladkow, der die ukrainische Vorstöße just noch als „Tourismus“ verhöhnte. „Neskutschne und Blagodatne wurden ,im Sturm erobert‘. Der Feind ist eingedrungen. Weiter alles nach Protokoll: Flagge, Foto, Publikation. Und die Ukrainer verschwinden wieder.“

Russischer Blogger: „Die Lage ist schwer“

Am Montag zeigten die Lagekarten anderer russischer Blogger beide Ortschaften schon als ukrainisches Hinterland. Laut Telegramkanal „Grey Zone“ ging auch das benachbarte Makariwka verloren, um Uroschaine weiter südlich werde heftig gekämpft. Binnen einer Woche sei der Feind um sechs Kilometer vorangekommen. „Die Lage ist schwer.“ Blogger Rostislaw Marsow klagt: „Der Frontvorsprung Wremiwka, wo ich selbst gestanden habe, ist gefallen.“ Jetzt gelte es, prorussische Zivilpersonen in Sicherheit zu bringen. Noch herrscht keine Panik, aber von Gelassenheit kann ebenfalls keine Rede mehr sein. Auch wenn Strelkow am Nachmittag von einem russischen Gegenangriff auf Makariwka schrieb.

Bei Kursk waren die Hauptstoßrichtungen der Deutschen schon vor Beginn der Schlacht offensichtlich, Hitlers Generäle hielten trotzdem daran fest. Jetzt aber ist unklar, ob die lokalen Gefechte bei Wremiwka tatsächlich schon einen Großangriff darstellen. Seit mehreren Tagen attackieren ukrainische Einheiten auch bei Bachmut und dem Donezker Vorort Marjinka. Der Telegramkanal „Rybar“ schimpft, ukrainische Sabotageakte und schweres Artilleriefeuer würden von überall gemeldet. In Kiewer Fachkreisen heißt es, man könnte noch über eine Woche damit beschäftigt sein, feindliche Geschütze und Munitionslager zu zerstören. Erst dann werde es wirklich losgehen …

Das russische Verteidigungsministerium aber meldet, im Raum Wremiwka hätten die eigenen Truppen mit entschlossenen Aktionen, Artillerie und schweren Flammenwerfern drei Angriffe auf das Dorf Lewadne abgeschlagen, 120 Feinde getötet, zwei Panzer und drei Panzerwagen zerstört. Von verlorenen Ortschaften war dabei keine Rede.