„Wahlkampfmelodie“ - Lindners klar Ansage zur Abschaffung des Ehegattensplittings

Von: Kathrin Reikowski

Christian Lindner (FDP), Bundesminister der Finanzen, spricht auf einer Pressekonferenz. © Bernd von Jutrczenka/dpa

Christian Lindner (FDP) spricht sich nicht nur gegen eine Abschaffung des Ehegatten-Splittings aus, sondern gibt sogar eine Art Versprechen.

Berlin – Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) will das Ehegattensplitting nicht abschaffen. Damit stellt er sich gegen einen Vorschlag des Ampel-Koalitionspartners SPD. Die Forderung nach einer Abschaffung des Ehegattensplittings stammt von SPD-Chef Lars Klingbeil. Der hatte im Juli zur Debatte gestellt, das Ehegattensplitting bei der Steuer für neue Ehen nicht mehr gelten zu lassen.

FDP-Chef Lindner hält nichts von dem Vorstoß Klingbeils. Und er findet deutliche Worte dafür. „Das wird nicht kommen in dieser Wahlperiode des Deutschen Bundestages“, sagte der Finanzminister im „Interview der Woche“ von BR24. Vorstöße zur Abschaffung des Ehegattensplittings werte er „bereits als Wahlkampfmelodie für das Jahr 2025“.

FDP-Chef Lindner spricht sich gegen Abschaffung des Ehegattensplitting aus

Der Schritt sei weder in der Koalition verabredet noch für die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler fair. „Die arbeitende Mitte in unserem Land trägt bereits hohe Lasten und darf nicht weiter belastet werden“, sagte er. Viele Paare in Ehen und eingetragenen Lebenspartnerschaften würden durch eine Abschaffung steuerlich stärker belastet.

Für viele Bürgerinnen und Bürger gilt die FDP inzwischen als Nein-Sager innerhalb der Ampel-Koalition. So hatte die FDP lange gegen das Gebäudeenergiegesetz aus dem Wirtschaftsministerium rebelliert, und auch Lindners Sparplan führt zu Debatten innerhalb der Ampel. Beobachter befürchten, dass die Ampel auch künftig weiter streiten wird. Darauf angesprochen, sagte Lindner: „Das hat die FDP nicht allein in der Hand. Auch ich nicht.“ Statt Alleingänge fordert er, künftig die Gemeinsamkeiten der Koalition stärker herauszuarbeiten.

SPD-Vorschlag um Ehegattensplitting: Auch innerhalb der Partei keine Einigkeit

Der SPD-Ministerpräsident in Niedersachsen, Stephan Weil, findet den Vorschlag seines Parteichefs dagegen gut. „Das Ehegattensplitting aus der Adenauerzeit hat das Bild vor Augen, dass die Frau zu Hause ist und sich um Heim, Herd und Kind kümmert, während der Mann das Familieneinkommen beschafft. Diese Einstellung hat sich gründlichst verändert“, sagte Weil der Deutschen Presse-Agentur (dpa) in Hannover.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hatte den Vorstoß dagegen bereits relativiert und auf die Gesetzeslage in Deutschland verwiesen. Niemand plane eine Verschlechterung für „Normalverdiener“, hatte der Kanzler betont. (dpa/kat)