FrankreichAm 10. und am 24. April wird über die Frau oder den Mann im Élysée entschieden.

Herr Valls, Frankreich wählt – gezeichnet von einer Pandemie, überrumpelt durch einen Krieg in Europa. Sind das noch normale Wahlen?

Im demokratischen Sinn schon. Frankreich führt nicht selbst Krieg und ist nicht angegriffen. Doch das Umfeld ist schon außergewöhnlich. Die Spannung ist groß. Der ganze Planet ist betroffen, diplomatisch wie ökonomisch, mit Risiken für die Ernährung ganzer Weltteile wie Afrika oder des Maghreb. Auch in Frankreich weiß niemand, was geschehen wird. Das befördert Ängste. Insofern lastet dieser Krieg schon über den Wahlen in Frankreich.

Der Krieg beeinflusst die Wahlchancen mehrerer Kandidierender – negativ für die Populisten, positiv für Präsident Macron. Hat er die Wahl schon unter Dach und Fach?

Emmanuel Macron legt eine präsidiale Statur an den Tag und vermittelt den Franzosen das Gefühl, dass man ihm „die Schlüssel des Hauses“ überlassen könne. Aber auch wenn der Staatschef gute Wahlchancen hat, muss er aufpassen. Denn wenn die Wähler kaum an die Urnen gehen und so ihr Desinteresse zeigen, wäre das fatal für seine zweite Amtszeit. Und eine Gefahr für Frankreich.

Inwiefern?

Frankreich ist gespalten, vom Populismus bedroht und leicht entzündbar. Die Inflation und die Energiepreise könnten in neue Sozialproteste münden. Die Gelbwesten-Krise vor drei Jahren wurde ja auch durch eine Benzinpreiserhöhung ausgelöst. Die „gilets jaunes“ sind zwar weiterhin eine Minderheit, aber sie drücken ein weitverbreitetes Gefühl aus und erhalten Zulauf von Impfgegnern, Fernfahrern, Verschwörungstheoretikern, Extremisten. Die Parteien und Gewerkschaften werden dagegen immer schwächer. Da kommt schon etwas auf Frankreich und seinen nächsten Präsidenten zu – nach den Wahlen.

Vor allem, falls Macron wiedergewählt wird?

Dem aktuellen Präsidenten ist es in der Tat nicht gelungen, die Franzosen miteinander und mit der Politik zu versöhnen. Außerdem muss er aufgeschobene Reformen wie die des Rentensystems endlich anpacken. Selbst wenn Macron wiedergewählt würde, sind die Leute sehr unzufrieden mit ihm.

Zur Person Manuel Valls (59) war Premierminister Frankreichs von 2014 bis Ende 2016. Er zählt zum rechten Flügel der Sozialistischen Partei.



Mit 20 Jahren Franzose geworden, machte sich der in Barcelona Geborene als Bürgermeister des unruhigen Pariser Banlieue-Orts Evry einen

Namen. Nach mehreren Posten als

Abgeordneter und Innenminister ernannte ihn Staatspräsident François Hollande 2014 zum Premierminister.



2017 trat er bei den Präsidentschaftswahlen dann selber an, unterlag aber einem Konkurrenten vom linken Flügel. Zwei Jahre später kandidierte er für das Bürgermeisteramt von Barcelona. Dort traf er auch seine dritte Ehefrau, die Chemie-Erbin Susana Gallardo

Torrededia. Aus seiner ersten Ehe hat Valls vier Kinder. brä Bild: afp

Macron ist bei vielen seiner Landsleute geradezu verhasst. Wie kommt das?

Es gibt in Frankreich eine exzessive Zurückweisung der Politiker – ich habe das selbst erlebt – und auch des Erfolgs. Macron reüssierte in jungen Jahren und zwar so rasant wie noch kaum jemand vor ihm. Er verkörpert auch das Kapital, da er bei Rothschild arbeitete – was wiederum antisemitische Reflexe weckte. Vor allem anfangs fiel Macron zudem mit verächtlichen Sprüchen negativ auf. Allerdings habe ich den Eindruck, dass die persönliche Animosität gegen ihn in den letzten Monaten eher abnimmt – pandemiebedingt und nun auch kriegsbedingt.

Heißt das für Macron: Wiederwahl, aber zugleich mehr Widerstand?

Momentan scheint es so, dass er wiedergewählt wird. Offen ist, ob er bei den nachfolgenden Parlamentswahlen auch eine Regierungsmehrheit erhält. Seine Partei „La République en marche“ ist nirgendwo im Land verwurzelt. Und die Lage ist sehr labil. In Frankreich krankt die Demokratie ähnlich wie die USA an den Trumpisten.

Zu sehen in Eric Zemmour, dem Phänomen dieses Wahlkampfs. Aber jetzt verliert er an Boden in den Umfragen.

Weil sich nun Zemmours wahres Gesicht zeigt. Jetzt, da die Russen die Ukraine attackieren, stößt es auch Sympathisanten auf, dass Zemmour nach einem „französischen Putin“ gerufen hat. Außerdem nimmt er eine unmenschliche Haltung gegenüber den ukrainischen Flüchtlingen ein.

Warum konnte er überhaupt im Wahlkampf reüssieren?

Weil Frankreich seine Probleme nie geregelt hat: Islamismus, unkontrollierte Einwanderung. Zemmour schlachtet auch verbreitete Gefühle des sozialen und nationalen Niedergangs aus. Wie die Partei Vox in Spanien, wie Lega Nord und die Fratelli in Italien oder wie Viktor Orbán in Ungarn. Diese Populisten sind gut darin, Probleme zu benennen, aber unfähig, Lösungen aufzuzeigen.

Sie werfen Zemmour in Ihrem neusten Buch vor, „antirepublikanisch“ zu sein. Warum?

Zemmour stellt die Dreyfus-Affäre von 1906 infrage. Zu sagen, Dreyfus sei „vielleicht nicht ganz unschuldig“ gewesen, ist zutiefst antirepublikanisch. Zudem verteidigt Zemmour den antirepublikanischen Nazi-Kollaborateur Pétain. Er behauptet, Pétain habe sich mit Résistance-Chef Charles