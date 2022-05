9. Mai: Hacker attackieren russische TV-Sender

Von: Christian Stör

Am „Tag des Sieges“ nehmen Hacker das staatliche Fernsehen in Russland ins Visier.

Moskau – Die Nachricht kam zum ungünstigsten Zeitpunkt. Ungünstig zumindest für den russischen Präsidenten Wladimir Putin, der mitten im Ukraine-Konflikt den „Tag des Sieges“ der Sowjetunion über Nazi-Deutschland mit einer großen Propaganda-Show in Moskau zelebrieren wollte. Doch die Menschen, die am Morgen in Russland vor den Fernsehern saßen, bekamen plötzlich Nachrichten zu lesen, die Putin sicher nicht gefallen haben dürften. Ausgerechnet während der großen Militärparade am 9. Mai waren im russischen Staatsfernsehen Anti-Kriegs-Botschaften zu lesen.

„Das Blut von Tausenden von Ukrainern und Hunderten ihrer Kinder klebt an Ihren Händen“, war zum Beispiel eine der Schlagzeilen. Zudem wurden die Menschen gewarnt, dass „das Fernsehen und die Behörden lügen“. Und zum Abschluss: „Nein zum Krieg.“

Hackerangriff am 9. Mai: Anti-Kriegs-Botschaft im russischen TV

Die Botschaft war im ganzen Land – im digitalen Programmführe, am TV-Gerät und in diversen Sendungen – zu sehen. Offenbar wurde diese Botschaft auch beim Umschalten eingeblendet. Auch die Namen der großen Sender Rossiya-1, Channel One und NTV-Plus wurden von Hackern in den Anti-Kriegs-Nachricht geändert. Der Angriff traf auch den russischen Verteidigungsministeriumskanal TV Zvezda für das Publikum, das über die Yandex-Suchmaschine darauf zugriff.

„Auf russische Fernsehsender wurde ein Cyberangriff durchgeführt, aufgrund dessen Abonnenten extremistische Inschriften im Sendenetz haben könnten“, gab der Mobilfunkbetreiber MTS bekannt. „Jetzt beseitigen unsere IT-Spezialisten unverzüglich die Folgen des Angriffs, damit die Abonnenten so schnell wie möglich Dienste empfangen und Fernsehprogramme und Filme ansehen können.“

Ein Mann hält Blumen in der Hand, während er vor der russischen Botschaft an einer künstlerischen Installation von Kriss Salmanis aus Lettland vorbei geht, die den russischen Präsidenten Putin zeigt, dessen Kopf teilweise wie ein Totenschädel dargestellt ist. © Vadim Ghirda/AP/dpa

Putin hatte eigentlich gehofft, am 9. Mai den Sieg im Ukraine-Krieg feiern zu können. Aber der ins Stocken geratene Einmarsch in die Ukraine ist auf heftigen Widerstand gestoßen, wobei Tausende russischer Soldaten getötet und riesige Mengen an Kriegsgerät zerstört wurden. Und nun läuft auch die Propaganda im russischen Fernsehen offenbar nicht mehr reibungslos. (cs)