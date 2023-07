70 Jahre nach dem Krieg: Vereintes Korea in weiter Ferne

Von: Felix Lill

Gemeinsamer Jubel: Bei den Olympischen Spielen von Pyeongchang 2018 liefen die beiden Teams noch zusammen ein. © Imago

Drohgebärden und Raketentests: Die Spannungen zwischen Nord- und Südkorea sind heute so hoch wie lange nicht mehr. Und im Süden schwindet der Wunsch nach Wiedereinigung.

Wenn Kang Ji-hyun an die Olympischen Spiele von Pyeongchang denkt, beginnen ihre Augen zu strahlen. „Ich habe sie geliebt!“, sagt sie in einem Café in Seoul und schlägt die Hände zusammen, als wäre sie reich beschenkt worden. Und das war sie ja auch: Bei der Eröffnungsfeier jener Winterspiele liefen Athletinnen und Athleten aus den verfeindeten Bruderstaaten Nord- und Südkorea gemeinsam ins Stadion. Sie schwenkten eine Flagge, die eine blaue Silhouette der gesamten koreanischen Halbinsel zeigte. Ein Symbol für Einheit.

Und im Februar 2018, als die Winterspiele in der südkoreanischen Stadt stiegen, deutete auch wirklich einiges auf Einheit hin. „Nordkoreanische Staatsvertreter reisten ja in den Süden und schüttelten Hände!“, erinnert sich Kang Ji-hyun. Der 33-Jährigen, die einst aus dem Norden geflohen war und im Süden ein neues Leben begann, kam das wie ein Märchenfilm vor. „Ich dachte damals, es könnte endlich Frieden geben. Und dass ich dann auch meine Familie wiedersehen könnte.“ Heute hat sie die Hoffnung fast aufgegeben. „Es glaubt ja kaum noch wer dran“, seufzt Kang.

Höchste Spannung zwischen Nord und Süd

Nord- und Südkorea sind heute wieder verbitterte Feinde – wie vor einigen Tagen wieder deutlich wurde. Am Mittwoch vergangener Woche verkündete Yoon Suk-yeol, Südkoreas Präsident, an Deck eines US-amerikanischen U-Boots in der Hafenstadt Busan: „Hierdurch stellen wir sicher, dass Nordkorea gar nicht erst an Provokationen in Form von Atombomben denkt. Wir warnen: Falls es dies doch tut, wird es das Ende des Regimes bedeuten.“

Zum ersten Mal seit mehr als 40 Jahren befindet sich ein mit ballistischen Raketen ausgestattetes U-Boot in einem südkoreanischen Hafen. Dass Südkoreas Sicherheitspartner USA das für notwendig hält, spricht Bände über die aktuelle Anspannung. Nordkorea reagierte mit neuen Raketentests und ließ ferner wissen, dass man nun jeden Grund hätte, auch mit Atomwaffen zu antworten. Das Risiko eines bewaffneten Konflikts schien lange nicht so hoch wie jetzt.

Waffenstillstand seit 1953

Seit dem Koreakrieg von 1950 bis 1953 – der rund fünf Millionen Todesopfer forderte und zehn Millionen Menschen von ihren Familien trennte – befinden sich Nord- und Südkorea im Kriegszustand. Als die Parteien am 27. Juli 1953, vor genau 70 Jahren, ein Ende der Kampfhandlungen beschlossen, wurde nur ein Waffenstillstand erreicht. Offiziell wollen das totalitäre Nordkorea und das liberale Südkorea die Wiedervereinigung. Aber wie und ob es dazu kommt, weiß heute niemand.

Kang Ji-hyun hat mit ihrer Mutter das letzte Mal vor sieben Jahren telefoniert, durch eine Verbindung über China. „So konnte ich sie fünf Minuten sprechen, dann brach der Kontakt ab.“ Der Kurzanruf habe sie umgerechnet 100 Euro gekostet und war auch noch illegal. So weiß Kang Ji-hyuns Mutter bis heute nicht, dass ihre Tochter als Modedesignerin vor einigen Jahren das Startup Istory gründete und jetzt T-Shirts verkauft, die Geschichten von Geflüchteten aus dem Norden erzählen. „Vielleicht wird Mama es nie erfahren. Denn wie lange geht die Teilung wohl noch?“

Nach den Olympischen Spielen von Pyeongchang sah für kurze Zeit noch alles so rosig aus. Durch den olympiabefeuerten Austausch trafen sich sogar der damalige US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Regierungschef Kim Jong-un zu Gipfeltreffen. Ergebnisse lieferten die Gespräche zwischen Trump und Kim allerdings nicht – beziehungsweise keine positiven.

Südkorea: Nur eine Minderheit will die Wiedervereinigung noch

Zwischen diversen westlich orientierten Staaten und Nordkorea hat es seither praktisch keinen direkten Kontakt gegeben. Seit im Februar 2022 dann Russland die Ukraine überfiel und auch die russische Regierung mit diversen Sanktionen belegt wurde, ist Pjöngjang näher an Moskau und Peking gerückt.

Yoon Mee-hyang bringt das beinahe zur Verzweiflung. In ihrem Abgeordnetenbüro zitiert die liberale Oppositionspolitikerin aus Umfragen. „Im Jahr 2007, als die Regierungen von Nord und Süd noch miteinander redeten, wollten 63,8 Prozent der Menschen in Südkorea die Wiedervereinigung. Aber im vergangenen Jahr war dieser Anteil auf 46 Prozent gesunken.“

Besonders deutlich sei der Rückgang unter jüngeren Menschen: Eine andere Umfrage der Seoul National University zeigte, dass 2018, als die Beziehungen zwischen Nord und Süd vergleichsweise positiv waren, noch 54 Prozent der Menschen im Alter von 19 bis 29 Jahren die Wiedervereinigung für notwendig hielten. „Heute liegt dieser Anteil nur bei 27 Prozent“, fügt Yoon Mee-hyang hinzu. „Aber die Maßnahmen der Politik spielen für das Stimmungsbild eine wichtige Rolle.“ Und die seien in letzter Zeit nicht gerade förderlich gewesen.

Seouls Präsident: „Keine Ahnung von Politik“

Seit Anfang 2022 Yoon Suk-yeol knapp ins südkoreanische Präsidentenamt gewählt wurde, weht ein rauerer Wind. Der mittlerweile 62-Jährige erklärte, er werde dem gut 20 Jahre jüngeren nordkoreanischen Regierungschef Kim Jong-un „Manieren beibringen.“ Zuletzt hat nicht nur Nordkorea die Frequenz der Raketentests erhöht, sondern Südkorea auch die der Militärmanöver mit den USA und Japan.

„Aber gerade jetzt“, sagt die Oppositionspolitikerin Yoon Mee-hyang, „sollten Bereiche unterstützt werden, wo Austausch noch möglich ist. Etwa Maßnahmen gegen die Klimakrise oder im Gesundheitswesen.“ Auf zivilgesellschaftlichem Niveau wäre das möglich, meint sie, „aber die Regierung unterbindet auch das.“

Dabei haben in den vergangenen Jahren alle Seiten Fehler gemacht, findet Kim Nury. Der Professor für Deutsche Literatur und bekannte Intellektuelle hat in sein Büro an der Chungang-Universität in Seoul eingeladen. Über Yoon Suk-yeol sagt er nur: „Der hat keine Ahnung von Politik und Diplomatie.“ Verärgert ist Kim eher über dessen liberalen Vorgänger Moon Jae-in, der rund um die Olympischen Spiele von Pyeongchang so sehr mit Annäherung geworben hatte. „Man kann sagen, das war ein koreanisches Modell der deutschen Ostpolitik während des Kalten Krieges.“

Tatsächlich hat man sich zumindest in Südkorea immer wieder an der deutschen Wiedervereinigung als Vorbild orientiert. „Die hat uns Koreaner inspiriert“, sagt Kim. „Aber: Nur inspiriert.“ Denn Taten seien daraus kaum abgeleitet worden. „Gerade der ehemalige Präsident Moon war zu zögerlich. Er hat immer zu sehr auf die USA geachtet.“

Deutschland als Beispiel

Ein gutes Beispiel sei die Industrieanlage Kaesong, wo auf nordkoreanischem Boden Nord- und Südkorea jahrelang gemeinsam Güter herstellten. 2016 hatte die konservative südkoreanische Präsidentin Park Geun-hye den Betrieb gestoppt. In der Zeit der Annäherung um 2018 hätte sich das ändern können, erinnert sich Kim Nury. „Kim Jong-un wollte das wieder öffnen. Aber Moon Jae-in hat das nicht gewagt. Er hat immer Trump gefragt!“

So ist denn auch die Hoffnung auf ein Ende der Teilung auf dem Rückzug. Zumal das den Süden sehr teuer käme – auch hier geben die Erfahrungen Deutschlands ein Beispiel ab. Zum Vergleich: Im Jahr 1989, als die Berliner Mauer fiel, war das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf der Bundesrepublik Deutschland knapp dreimal so hoch wie das der DDR. Jenes von Südkorea aber ist heute laut UN-Statistiken etwa 50mal so hoch wie das von Nordkorea. Die Investitionen in Bildung, Infrastruktur und Soforthilfen, die für eine Angleichung der Lebensstandards in Nord und Süd nötig wären, könnte Südkorea trotz seines Wohlstands kaum allein tragen, hat etwa der Ökonomieprofessor Park Sangin von der Seoul National University vorgerechnet. Von einer Vereinigung nach deutschem Modell rät er daher ab. Wobei auch die Regierung Nordkoreas wenig Interesse hätte, vom Süden geschluckt zu werden, wie es einst mit der DDR geschah.

Zumindest für eine neuerliche Annäherung gibt es aber doch einen kleinen Hoffnungsfunken. Vor einigen Wochen hat Nordkorea angekündigt, im September eine Athletendelegation zu den Asienspielen im chinesischen Hangzhou zu schicken. Es wird die erste Teilnahme Nordkoreas an einer internationalen Sportveranstaltung seit 2018 sein.

Engere Bindung an Russland: Kim Jong-un (r.) rollte am Mittwoch Verteidigungsminister Schoigu den roten Teppich aus. © dpa