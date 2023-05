Trump-Unterstützer Lindell will Wahlergebnis für 40 Millionen kippen

Betrugsmythos nach Trump-Abwahl

Von Kathrin Reikowski schließen

Ex-US-Präsident Trump hat weiter zahlungskräftige Unterstützer. „MyPillow-Guy“ Mike Lindell braucht jetzt Geld, nachdem er 40 Millionen Dollar ausgegeben haben will.

USA - Mike Lindell ist in den USA als großer Unterstützer des ehemaligen Präsidenten Donald Trump bekannt. Er ist Unternehmer, CEO von „My Pillow“, einer Fabrik mit angeschlossenem Onlinehandel für Heimtextilien, sowie Gründer seines eigenen sozialen Netzwerks namens Frank Speech. Nun hat der US-Unternehmer bekannt gegeben, wie viel Geld er sich die Unterstützung Trumps bereits kosten ließ - und er scheint nicht aufgeben zu wollen.

In einem Video, das auf Twitter geteilt wurde, sagte Lindell: „Mit dem Geld, das ich in die Hand genommen habe, um dieses Land zu retten“, sagt er, und fügt dann nahtlos an: „Ich habe über 40 Millionen Dollar ausgegeben...“ Da wird Lindell er vom Moderator unterbrochen, der in offensichtlicher Bewunderung nachhakt: „Warten Sie mal bitte einen Augenblick, Sie haben über 40 Millionen Dollar ausgegeben?“

Mike Lindell will noch mehr Geld für Donald Trump einsammeln

„Ich habe über 40 Millionen Dollar ausgegeben“, bestätigt Lindell, der Moderator nickt. „Und ich brauche jetzt Hilfe“, führt Lindell weiter aus. „Ich brauche Hilfe, um unsere Stimme größer zu machen.“ Noch könne er keine Details nennen, das habe ihm sein Anwalt verboten. „Aber es wird groß sein. Das werden Sie dann sehen, wenn es soweit ist.“ Innerhalb der nächsten zwei bis vier Wochen werde er Anteile von Frank Speech in der Öffentlichkeit anbieten“, sagte Lindell. „Ich will, dass jede Person da draußen ein kleines Stück vom Kuchen, mit dem wir dieses Land retten, abbekommt.“

Dem Portal Newsweek zufolge habe Lindell innerhalb der letzten Zeit mehrere Millionen US-Dollar Strafe zahlen müssen. Er sei etwa verpflichtet worden, 10 Millionen US-Dollar nach Verleumdungsklagen von Wahlmaschinen-Firmen zu zahlen. Außerdem sprach er selbst von einer „verdächtigen Steuerstrafe“. Fünf Millionen Dollar hatte Lindell durch eine Wette verloren, in der er behauptet hatte, Beweise für eine Wahleinmischung Chinas zu haben. Einem Trump-Wähler aus Florida musste Lindell die 5 Millionen Dollar Wetteinsatz auszahlen, wogegen er sich anfangs gesträubt hatte. Eine Million US-Dollar ist derzeit knapp 920.000 Euro wert.

US-Unterstützer Trumps bekommt Spott auf Twitter

Unter dem Twitter-Post sammeln sich Spottkommentare. Es sei leichter, das Geld direkt zu verbrennen, schreibt ein User. Ein anderer meint: „Dieser Clown behauptete auch, er habe über fünf Millionen für die FrankSpeech-Website ausgegeben, obwohl es sich tatsächlich um eine Vorlage auf Squarespace handelte. Oh, aber dann bat er um Spenden, um die monatlichen Kosten von 35 $ auszugleichen! Das ist eine wahre Geschichte.“ Das ist aber nur die Sichtweise eines Teils der USA.

Mike Lindell ist nach Angaben des Newsportals Newsweek.com einer der Unterstützer Donald Trumps, die nach wie vor daran glauben, Donald Trump habe die US-Wahl 2020 gewonnen. Im Nachgang der Wahlen hatte Lindell mehrfach Verschwörungsmythen über Wahlbetrug geäußert und versucht, den Ausgang der Wahl zu kippen. Außerdem hatte er zuletzt dem beim rechtsgerichteten Sender Fox News entlassenen Moderator Tucker Carlson einen Job in seinem eigenen TV-Sender, Lindell TV, angeboten. Auch Donald Trump nutzt die mediale Aufmerksamkeit um seine Gerichtsverfahren dazu, Geld für seinen Wahlkampf zu sammeln. (kat)