Ukraine nennt Zahlen zur Gegenoffensive: Russland verliert angeblich 31.000 Soldaten

Von: Tadhg Nagel

Teilen

Die ukrainische Gegenoffensive läuft seit mehreren Wochen. Seit Ende Mai 2023 hat Russland nach Angaben der Ukraine 31.000 Soldaten verloren.

Kiew - Der Ukraine-Krieg tobt seit über einem Jahr. Am Dienstag (4. Juli) erklärten die Streitkräfte der Ukraine in einem Social-Media-Post, dass die russische Armee seit Beginn des Konflikts am 24. Februar 2022 insgesamt 231.030 Soldaten verloren habe.

Damit hätte Wladimir Putins Streitmacht seit Mitte Mai mehr als 31.000 Kämpfer eingebüßt, wie das US-Nachrichtenmagazin Newsweek berechnete. Die exakten Zahlen sind jedoch nicht überprüfbar, andere westliche Schätzungen gehen von weitaus geringeren Verlusten Russlands aus.

Der ukrainische Präsident Selenskyj (2. vl.) verleiht einen Orden. © IMAGO/Pool /Ukrainian Presidentia

Die letzten Zahlen aus russischer Hand, die das Nachrichtenmagazin nach eigenen Angaben im September 2022 auf Anfrage vom russischen Verteidigungsministerium erhalten hatte, hatten sich auf knapp 6000 Tote auf russischer Seite belaufen. Die Geheimdienste des Vereinigten Königreichs hätten die russischen Verluste bis zum Februar 2023 auf eine Zahl zwischen 40.000 und 60.000 eingeschätzt.

US-General Mark Milley war bei der Webseite Politico im März allerdings auch davon ausgegangen, dass Russland in den Kämpfen um die ukrainische Stadt Bachmut knapp 1200 Tote an einem einzigen Tag zu verzeichnen hatte.

Ukraine-Krieg: Die Ursprünge des Konflikts mit Russland Fotostrecke ansehen

Trotzt kleinteiliger Fortschritte: Ukrainische Gegenoffensive verläuft„langsamer als erwünscht“

Der Präsident der Ukraine, Wolodymyr Selenskyj, hatte die Fortschritte der Gegenoffensive zuletzt als „langsamer als erwünscht“ bezeichnet. Dennoch behauptet Kiew, kleinteilige Fortschritte bei der Rückeroberung des Oblasts Donezk zu machen. In der letzten Woche seien knapp 30 km2 im Süden und ungefähr 9 km2 im Osten gewonnen worden.

„Die Ukrainer haben keine Lufthoheit, was die ganze Situation problematisch macht und die Offensive drastisch ausbremst“, sagte Experte Sergej Sumlenny vom deutschen Thinktank European Resilience Initiative Center dem Portal. Gut ausgebaute russische Verteidigungsanlagen, inklusive Minenfeldern, Schützengräben und Panzersperren, erschwerten den Vormarsch. (Tadhg Nagel)