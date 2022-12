Festnahmen bei Razzia in Reichsbürgerszene – Frankfurter Prinz Reuß sollte Regierung übernehmen

Von: Katja Thorwarth

In Frankfurt wurde der Hauptverdächtige bei der Razzia in der Reichsbürgerszene festgenommen. © Sabine Schramek

Bundesweit führt die Polizei eine Razzia gegen die Reichsbürgerszene durch. Die Gruppe wollte Polizisten und Angehörige der Bundeswehr rekrutieren.

+++ 8.45 Uhr: Nach Informationen von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung ist der Hauptbeschuldigte der 71 Jahre alte Adlige Heinrich XIII. Prinz Reuß, Immobilienunternehmer mit Wohnsitz in Frankfurt. Demnach sollte Prinz Reuß im Fall einer Machtübernahme die Regierungsspitze stellen. Nach MDR-Informationen liegt gegen den 71-Jährigen ein Haftbefehl vor.

Razzia bei Reichsbürgern: Szene wollte Polizisten und Soldaten rekrutieren

+++ 8.35 Uhr: Die mutmaßliche „Reichsbürger“-Gruppierung hat laut Bundesanwaltschaft vor allem Angehörige der Bundeswehr und Polizei für den geplanten Staatsumsturz rekrutieren wollen. Bei mindestens vier Treffen in Baden-Württemberg im vergangenen Sommer hätten mutmaßliche Mitglieder für die terroristische Vereinigung und ihre Ziele geworben, teilte die Behörde mit. Im November hätten Beschuldigte in Norddeutschland gezielt Polizeibeamte für die Vereinigung gewinnen wollen. Im Oktober hätten Angehörige des „militärischen Arms“ Bundeswehrkasernen in Hessen, Baden-Württemberg und Bayern ausgekundschaftet, „um sie auf ihre Tauglichkeit für die Unterbringung eigener Truppen nach dem Umsturz zu inspizieren“.

25 Festnahmen bei Razzia in Reichsbürgerszene – ehemalige AfD-Abgeordnete vermutlich dabei

Erstmeldung: Karlsruhe - Die Bundesanwaltschaft hat am Mittwochmorgen 25 Menschen aus der sogenannten Reichsbürgerszene im Zuge einer Razzia festnehmen lassen. Zahlreiche Beamte seien in elf Bundesländern im Einsatz, sagte eine Sprecherin der Karlsruher Behörde der Deutschen Presse-Agentur.

Festgenommen wurden die Menschen den Angaben nach in Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Hessen, Niedersachsen, Sachsen und Thüringen sowie jeweils eine Person in Österreich und Italien. Durchsuchungen habe es darüber hinaus in Brandenburg, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland gegeben. Noch am Mittwoch wollte die Bundesanwaltschaft mit der Vernehmung der ersten Festgenommenen beginnen, wie die Sprecherin sagte.

Hintergrund Mutmaßliche Mitglieder der Reichsbürgerszene haben nach Angaben der Bundesanwaltschaft die staatliche Ordnung in Deutschland stürzen und durch eine eigene ersetzen wollen. Diese Staatsform sei schon in Grundzügen ausgearbeitet gewesen. „Den Angehörigen der Vereinigung ist bewusst, dass dieses Vorhaben nur durch den Einsatz militärischer Mittel und Gewalt gegen staatliche Repräsentanten verwirklicht werden kann“, heißt es in der Mitteilung. „Hierzu zählt auch die Begehung von Tötungsdelikten.“ Die Mitglieder der Gruppierung folgen einem Konglomerat aus Verschwörungsmythen bestehend aus Narrativen der sog.enannten Reichsbürger- sowie QAnon-Ideologie. Sie sind der Überzeugung, dass Deutschland derzeit von Angehörigen eines „Deep State“ regiert wird. Befreiung verspricht nach Einschätzung der Mitglieder das unmittelbar bevorstehende Einschreiten der „Allianz“, eines technisch überlegenen Geheimbundes von Regierungen, Nachrichtendiensten und Militärs verschiedener Staaten, einschließlich der Russischen Föderation sowie den USA. Die Vereinigung ist der Überzeugung, dass sich Angehörige der „Allianz“ bereits in Deutschland aufhalten und deren Angriff auf den „Deep State“ zeitnah bevorstehe.

Razzia bei „Reichsbürgern“: Mit Waffengewalt einen Umsturz geplant

Die Gruppe soll aus einem Netzwerk aus „Reichsbürgern“ und Verschwörungsideologen bestehen, zu dem nach Informationen von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung neben anderen ein adliger Unternehmer aus Frankfurt am Main, eine ehemalige AfD-Bundestagsabgeordnete und Richterin aus Berlin sowie mehrere ehemalige Angehörige des Kommandos Spezialkräfte (KSK) und der Fallschirmjäger der Bundeswehr gehören.

Die Gruppierung soll dem Bericht zufolge geplant haben, die staatliche Ordnung gewaltsam zu beseitigen und mit Waffengewalt einen Umsturz herbeizuführen.

Razzia in Reichsbürgerszene: Größte Durchsuchungsaktion der bundesdeutschen Geschichte

Bei einer der größten Durchsuchungsaktionen der bundesdeutschen Geschichte durchsuchen dem Bericht zufolge seit dem Morgen Einsatzkräfte mehr als 130 Häuser, Wohnungen und Büros. 51 Personen gelten nach Informationen der genannten Medien bislang als Beschuldigte, für 25 soll es einen Haftbefehl geben. Bundesweit rückten demnach Polizeieinheiten, darunter GSG9-Spezialkräfte der Bundespolizei, an. Zuvor hätten das Bundeskriminalamt (BKA), mehrere Landeskriminalämter und Verfassungsschutzbehörden umfangreiche Ermittlungen geführt.

Bei einer Razzia im Jahr 2016 hatte ein sogenannter Reichsbürger im bayerischen Georgensgmünd auf vier Polizisten geschossen. Einer von ihnen erlag im Krankenhaus seinen Verletzungen. Das Spezialeinsatzkommando wollte die Waffen des Jägers beschlagnahmen. (ktho/dpa/epd)