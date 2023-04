„Memo“ für Russlands Soldaten geleakt? Mit Stalin-Befehl und Hinweis auf Invaliden-Rente

Krieg und kein Ende: Die russischen Truppen kommen in der Ukraine kaum noch voran. © IMAGO / ITAR-TASS

Russlands Truppen werden im Ukraine-Krieg Motivationsprobleme nachgesagt. Ein mutmaßliches „Memo“ an Soldaten könnte die Marschroute des Kreml zeigen.

Riga – Russland kommt im Ukraine-Krieg nur mühsam voran. Die seit Wochen laufende Offensive scheint großteils verpufft zu sein. Entsprechend schwer fällt es selbst Wladimir Putin und seinen wichtigsten Gefolgsleuten, unter Rekruten Begeisterung für den Eroberungsfeldzug zu entfachen.

Um trotz der zahllosen Rückschläge die Moral unter den Streitkräften aufrechtzuerhalten, betätigen sich offenbar einige Anhänger des Kreml-Chefs als Scharfmacher. So berichtet die in der lettischen Hauptstadt Riga sitzende Internetzeitung Meduza von einem Memo, in das die Redaktion Einblick bekommen habe. Die Broschüre soll im Herbst 2022 an die russischen Soldaten verteilt worden sein, die in der Ukraine kämpfen.

Belohnungen für russische Soldaten? Bei Abschuss von Drohne rollt der Rubel offenbar

Darin sei unter anderem die Rede von „zusätzlichen Belohnungen“, die sich die ins Kriegsgebiet Entsandten verdienen könnten. So werden für eine abgeschossene Drohne 50.000 Rubel ausgelobt – das sind rund 580 Euro. Ein erbeutetes HIMARS-Raketensystem – diese hatten die USA der Ukraine zur Verfügung gestellt – ist demnach eine Million Rubel wert, also etwa 11.650 Euro.

Erklärt werde aber auch, wie eine Invalidenrente beantragt werden könnte. Denn es lässt sich – trotz der nach wie vor funktionierenden Propaganda – wohl niemand mehr erzählen, als Unterstützer des Aggressors bestehe aufgrund der zahlenmäßigen Überlegenheit kaum Gefahr für Leib und Leben.

Ob sie das Memo gelesen haben? Dieses russischen Soldaten kämpfen in der Ukraine ums Überleben. © IMAGO / SNA

Russland im Ukraine-Krieg: Memo soll an „Rückkehr zu stalinistischen Methoden“ denken

Angesichts der unbefriedigenden Entwicklung der sogenannten militärischen Spezialoperation denken die Verfasser aber offenbar auch über äußerst radikale Maßnahmen nach. So würden in dem Pamphlet auch „konkrete Schritte zur Verbesserung der Lage an der Front“ genannt. Darunter falle „eine Rückkehr zu den stalinistischen Methoden der Kriegsführung“. Gemeint sei etwa der Befehl Nr. 227 aus dem Hochsommer 1942, als die Rote Armee nach mehreren Niederlagen gegen die vorrückenden Truppen des Deutschen Reiches vor dem Rückzug in den Kaukasus und nach Stalingrad stand.

Die zentrale Botschaft des Befehls lautete: „Nicht einen Schritt zurück!“ Es war den sowjetischen Soldaten also unter Strafe verboten, sich ohne entsprechenden Befehl zurückzuziehen. Vorgesehen war die „Ausrottung“ von „Panikmachern und Feiglingen“ an Ort und Stelle. Wer sich „wegen Feigheit oder Instabilität“ eines Disziplinverstoßes schuldig gemacht hatte, wurde in Strafkompanien versetzt, die in besonders gefährlichen Abschnitten zum Einsatz kamen. So sollten Soldaten, die im Angesicht des Grauens der Mut verlor, die Gelegenheit bekommen, „ihre Verbrechen vor dem Vaterland mit dem Blut zu sühnen“.

Memo für russische Soldaten in der Ukraine: Verfasser stammen wohl aus Verteidigungsministerium

Zu solchen Methoden würden die Memo-Verfasser demnach auch heute noch greifen. Zu ihnen zählen laut den Meduza-Recherchen Oleg Karetkin vom russischen Verteidigungsministerium und Maxim Baranowski, als Dozent in der Abteilung für militärisch-politische Arbeit an der Militäruniversität des Verteidigungsministeriums tätig. Beide bestätigten ihre Rolle einer Journalistin, die sich als Mitarbeiterin des Pressedienstes des westlichen Militärbezirks ausgab.

Karetkin erklärte demnach sogar, die Idee zu dem Memo sei nicht etwa von oben gekommen, sondern auf eigene Initiative verfolgt worden. Lediglich der fertige Text sei von einem Oberst und der Hauptdirektion für militärische und politische Angelegenheiten überprüft worden.

Russische Geschichtserzählung: UdSSR stoppt geeintes Europa unter Hitler

Was sie zu gelesen bekamen, dürfte dem Militär und den Mitarbeitern der Behörde gefallen haben. Denn ein großer Teil der Broschüre widmet sich dem Bericht zufolge der Frage, wie abstoßend der Westen aus russischer Sicht ist. „Der Wohlstand des Westens wurde durch die Versklavung der Afrikaner, die rücksichtslose Kolonisierung Indiens, den Völkermord an den Indern und die vorsätzliche Vernichtung der Chinesen durch Opium geschaffen“, heißt es demnach. Ähnlich hatte sich Putin selbst öffentlich geäußert.

Als Wendepunkt werde das Jahr 1945 genannt, als die UdSSR „dem Ansturm eines von Hitler geeinten Europas standhielt“. Die darauffolgende Bildung eines sozialistischen Lagers habe den Westen zur Gründung der NATO gezwungen, die „seither aktiv subversiv tätig ist, um Russland zu schwächen“.

Russland vs. USA: Der Westen wolle das Land „zerstückeln“ und „abschaffen“

Nun hätten die USA aus „Ressourcenknappheit“ beschlossen Russland zu „destabilisieren“, es „ins Chaos zu stürzen“ und „ihm alle Säfte auszusaugen“. Es wird sogar noch dramatischer: Dem Westen würde nicht einmal eine „ehrenvolle Kapitulation“ Russlands genügen, vielmehr wolle er das Land „zerstückeln“ und „abschaffen“.

Und dabei gehe es dem Westen keinesfalls nur um Putins Regierung. Vielmehr wolle er gegen das ganze Land kämpfen. Aus all diesen Gründen verdienten es die „aktiven Nazis“ und die Verantwortlichen für die „zahlreichen blutigen Verbrechen des Kiewer Regimes“, vor Gericht zu landen, so die Stoßrichtung des „Memo“.

Russland und der Beginn des Ukraine-Kriegs: Soldaten sollten „ganz normal empfangen“ werden

Zu solchen Mitteln, um die eigenen Kämpfer gegen den Feind aufzustacheln und die Zeiten des Kalten Kriegs wieder aufleben zu lassen, schienen die Russen zu Beginn der Invasion nicht greifen zu müssen. Zumal der Feldzug binnen weniger Tage zu einem erfolgreichen Anschluss gebracht werden sollte.

Meduza zitiert einen Militärangehörigen, der bestreitet, schon damals mit einem solchen Memo in Berührung gekommen zu sein. „Wir sollten zwölf Stunden im Voraus in Kiew einreisen. Am Abend des 23. Februar wurde uns gesagt, dass das ukrainische Volk ‚Sie ganz normal empfangen sollte‘, weil es ‚der Kiewer Junta überdrüssig‘ sei“, sagte demnach die Person, die mittlerweile aus dem Dienst ausgeschieden sei.

Warten auf den nächsten Einsatz: Ein russischer Soldat sitzt in der Region Donezk auf einem Panzerfahrzeug. © IMAGO / Russian Look

Russland über die Ukraine: Nach Zusammenbruch der UdSSR nur noch ein „Flickenteppich“

Die Broschüre aus dem Herbst widmet sich auch der Geschichte der Ukraine – in der Kreml-Fassung. So sei das Land vollständig von Russland geschaffen worden. Unmittelbar nach der Revolution 1917 hätten Wladimir Lenin und seine Mitstreiter historisch russische Territorien an die Ukraine abgetreten, der Donbass sei geradezu in die Ukraine hineingezwängt worden.

Vor und nach dem Großen Vaterländischen Krieg – also den Auseinandersetzungen zwischen der Sowjetunion und Nazi-Deutschland im Zweiten Weltkrieg – habe Josef Stalin der Ukraine Gebiete von Polen, Rumänien und Ungarn übertragen. Nach dem Zusammenbruch der UdSSR sei die Ukraine „ein Flickenteppich von Regionen mit unterschiedlicher Geschichte, Kultur und Identität“ gewesen, ein erheblicher Teil der Bevölkerung habe sich damals mit der russischen Kultur und Sprache verbunden gefühlt. Dies scheint aus Sicht der Verfasser Anlass genug zu sein, sich das ganze Nachbarland einverleiben zu wollen.

Russen bedauern Rückzug in der Ukraine: „Schändliche Aufgabe von zuvor befreiten Gebieten

Das Memo soll etwa in der Zeit entstanden sein, als die Ukraine mit ihrer ersten großen Gegenoffensive überraschend große Teile des eigenen Territoriums zurückeroberte. Es finde sich auch der Hinweis, dass die Menschen im Donbass und in vielen Grenzregionen den russischen Soldaten mit Liebe und Respekt begegnen würden.

Auch deshalb bedauern die Verfasser den Rückzug wohl besonders: „Die schändliche Aufgabe von zuvor befreiten Gebieten durch unsere Einheiten und das Zurücklassen von Menschen, die uns ihr Leben anvertraut haben, untergräbt jedoch ihr Vertrauen in uns und unseren Sieg.“ Die Schmach scheint so tief zu sitzen, dass die Autoren des Pamphlets sogar auf einen der gnadenlosesten Befehle in der Geschichte ihres Landes zurückgreifen würden. (mg)