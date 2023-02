Trump erleidet nächtlichem Wutanfall wegen Ron DeSantis

Von: Daniel Dillmann

Verhärtete Fronten zwischen den republikanischen Alphatieren © Evan Vucci/ dpa

Donald Trump hat einen neuen Lieblingsfeind: Ron DeSantis. Einen Spitznamen hat er für seinen innerparteilichen Konkurrenten aber noch nicht gefunden.

Mar-a-Lago - Am schönsten schimpft es sich noch immer in der Nacht. Einst konnte das als Grundsatz für Donald Trump gelten. Während seiner Zeit als US-Präsident war Trump berühmt dafür, mitten in der Nacht oder am frühen Morgen seine Konkurrenz ins Visier zu nehmen und bissige Tweets auf alles und jeden abzuschießen.

Doch Twitter wurde Trump genommen und auch wenn er auf seiner eigenen Social-Media-Plattform „Truth Social“ ein neues Zuhause gefunden hat: nächtliche Wutreden hat es länger nicht mehr gegeben. In der Nacht auf Sonntag beweist das ehemalige Staatsoberhaupt der USA aber wieder, dass er es noch kann. Trumps Opfer diesmal: Ron DeSantis. Der Gouverneur Floridas gilt als härtester Herausforderer des Ex-Präsidenten im Kampf um die Nominierung der Republikaner für die US-Wahl 2024.

Donald Trump: Sein einstiger Schützling könnte ihm gefährlich werden

Bereits seit Wochen drohte Trump DeSantis mit Attacken, sollte dieser seine Kandidatur offiziell verkünden. Den Gefallen tat der Gouverneur dem Ex-Präsidenten nicht, was Trump aber nicht davon abhielt, nachts um 1 Uhr auf Truth Social loszuledern. Zunächst stellte er dabei klar, dass Nachrichten über einen möglichen Spitznamen, den er für DeSantis gefunden habe, falsch seien: „Ich werde Ron DeSanctimonious niemals ‚Meatball‘ Ron nennen, wie die Fake-News behaupten.“ Der Name sei „völlig unangemessen“ für DeSantis, der laut Trump seine Unfähigkeit vor allem im Kampf gegen die Corona-Krise - oder wie Trump es nennt: der „China-Virus“ - unter Beweis gestellt habe. Zuvor hatte die New York Times berichtet, dass Trump fieberhaft auf der Suche sei nach einem Spitznamen für DeSantis. „Meatball-Ron“ soll dabei hoch im Kurs gestanden haben. Das wiederum bestreitet Trump nun.

Bislang haben erst zwei Personen ihre Ambitionen auf das Präsidentenamt öffentlich gemacht: Donald Trump und seine ehemalige UN-Botschafterin Nikki Haley. Es gilt als sehr wahrscheinlich, dass Ron DeSantis seinen Hut im Lauf des Jahres in den Ring werfen wird. Der erzkonservative DeSantis gilt vielen als echte Alternative für Trump innerhalb der Republikanischen Partei - ein Grund für die zahlreichen Attacken des ehemaligen Präsidenten auf seinen einstigen Schützling. DeSantis selbst hat Trumps Köder bislang nicht geschluckt und sich zu keiner der Attacken öffentlich geäußert. (Daniel Dillmann)