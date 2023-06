170 Billionen Dollar Schulden

Von: Joachim Wille

Nach der Flut im vergangenen Sommer sind in Pakistan längst nicht alle Häuser wieder aufgebaut. afp © AFP

Zu einem großen Teil sind Industrieländer für die Erderhitzung verantwortlich. Britische Ökonomen haben die überschüssigen Emissionen nun in Geld umgerechnet.

Die reichen Industriestaaten, die die Erdatmosphäre seit über 150 Jahren mit Treibhausgasen aufheizen, müssen die Entwicklungsländer beim Klimaschutz unterstützen. Das steht außer Frage. Bereits 2009 versprachen sie auf dem UN-Klimagipfel in Kopenhagen, dafür ab dem Jahr 2020 100 Milliarden US-Dollar (93 Milliarden Euro) jährlich aufzubringen. Auf der Vorbereitungskonferenz zum diesjährigen Gipfel in Dubai, die aktuell in Bonn stattfindet, spielt das Thema erneut eine wichtige Rolle. Doch offenbar erfüllen die reichen Länder ihre Zusage nicht. Die Hilfsorganisation Oxfam jedenfalls wirft ihnen in einem Report vor, zuletzt tatsächlich höchstens ein Viertel der Summe aufgebracht zu haben.

Der Oxfam-Bericht analysiert die Zahlungen der Geberländer im Jahr 2020. Diese hatten selbst angegeben, 83,3 Milliarden Dollar aufgebracht zu haben. Die Kritik daran: Ein großer Teil dieser Summe stamme aus bereits existierenden Entwicklungshilfe-Etats, wobei oft nur ein geringer Klimaschutz-Nutzen erkennbar sei. Außerdem handele es sich vielfach nur um Kredite, keine echten Zuschüsse. Weiter moniert Oxfam, dass die 100-Milliarden-Zusage nicht an die sich verschärfenden Klimaveränderungen vor Ort angepasst wurde und deshalb zu niedrig sei. Zudem müsse der 2022 beim Klimagipfel in Ägypten vereinbarte neue Fonds, der besonders betroffene Staaten für Schäden und Verluste bei klimabedingten Katastrophen („Loss and Damage“) entschädigen soll, rasch mit Geld aufgefüllt und eingesetzt werden.

In der Fachwelt ist klar: Die 100 Milliarden reichen bei weitem nicht aus, um in den Entwicklungsländern den Übergang zu klimafreundlichen Energiesystemen sowie die Anpassung an den Klimawandel zu finanzieren. Wie viel Geld tatsächlich nötig wäre, um globale Klimagerechtigkeit herzustellen und gleichzeitig sicherzustellen, dass das 1,5-Grad-Limit aus dem Pariser Weltklimavertrag noch gehalten wird, haben nun zwei britische Forscher berechnet.

Die Industriestaaten müssten danach bis 2050 insgesamt rund 170 Billionen Dollar an Entschädigungszahlungen an arme Länder leisten, um ihre historische „Kohlenstoff-Schuld“ abzutragen. Das wären pro Jahr knapp sechs Billionen Dollar – also 6000 Milliarden – oder etwa sieben Prozent des jährlichen weltweiten Bruttoinlandsprodukts (BIP). Autoren der Studie sind die Ökonomen Andrew Fanning (Universität Leeds) und Jason Hickel (London School auf Economics), erschienen ist sie in „Nature Sustainability“.

Die beiden Forscher gingen bei ihrer Berechnung von dem globalen „CO2-Budget“ aus, das laut Weltklimarat IPCC bei Einhaltung des 1,5-Grad-Ziels emittiert werden darf. Das sind 1,8 Billionen Tonnen CO2. Sie ermittelten für 168 Länder weltweit den „fairen Anteil“ daran, basierend auf der jeweiligen Bevölkerungszahl. Sodann verglichen Fanning und Hickel diese Menge mit den CO2-Frachten, die das jeweilige Land seit 1960 freigesetzt hat, und kalkulierten für alle Staaten die weiteren Emissionen, wenn diese bis 2050 auf „netto null“ herunterfahren werden.

Es zeigte sich, dass vor allem die Industrienationen des globalen Nordens ihre gerechte Zuteilung an Emissionen bereits deutlich überschritten haben, im Schnitt um das Dreifache. Mit anderen Worten: Sie eigneten sich die anderen Ländern zustehenden Anteile an. Die USA zum Beispiel haben bereits mehr als das Vierfache ihres fairen Anteils verbraucht. Das Mutterland der Industrialisierung, Großbritannien, ist mit dem 2,5-Fachen dabei, Deutschland mit dem Doppelten. Anders ist es bei den Entwicklungsländern. Indien zum Beispiel hat nur knapp ein Viertel seines fairen Anteils genutzt.

Anhand der CO2-Preise gemäß den Klimaschutz-Szenarien des IPCC berechneten Fanning und Hickel einen Geldwert für die überschüssigen Emissionen all jener 67 Länder, die ihr Klimakonto überzogen haben. Sie kamen auf eine Gesamtsumme von 192 Billionen Dollar, wobei 170 Billionen Dollar oder 89 Prozent auf den globalen Norden entfallen und der Rest auf die Länder mit hohen Emissionen im globalen Süden, insbesondere Ölstaaten wie Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate.

Die größten Schuldenposten haben mit 80 Billionen die USA angehäuft, an zweiter Stelle steht die EU plus Großbritannien (46 Billionen). Das Geld ordneten die Ökonomen als Entschädigung den 101 ärmeren Ländern zu, die ihr Budget noch nicht ausgeschöpft haben und es künftig auch nicht mehr ausschöpfen können, da sonst das 1,5-Grad-Limit gerissen würde. Entschädigungsberechtigt wären zum Beispiel Indien (57 Billionen Dollar), die afrikanischen Länder südlich der Sahara (45 Billionen) und China (15 Billionen).

Um es konkreter zu machen: Die Industrieländer müssten im Schnitt bis 2050 rund 2700 Dollar pro Kopf und Jahr für die Entschädigungen aufbringen, wobei es in den USA 7200 und in Deutschland 4800 wären. Die Empfängerländer im globalen Süden würden 940 Dollar pro Kopf und Jahr erhalten, wobei die Spanne ebenfalls groß wäre. Bei Indien wären es 1160 Dollar, bei China, dessen Emissionen seit 2000 stark angestiegen sind, nur 280 Dollar.

Fanning sagte, es sei „eine Frage der Klimagerechtigkeit, dass die Länder, von denen wir eine rasche Dekarbonisierung ihrer Wirtschaft verlangen, obwohl sie keine Verantwortung für die überschüssigen Emissionen tragen, für diese ungerechte Belastung entschädigt werden sollten“. Er und Co-Autor Hickel halten es für angezeigt, für die konkrete Abwicklung den sogenannten Warschau-Mechanismus zu nutzen. Dieser wurde bereits auf dem Klimagipfel 2013 in der polnischen Hauptstadt eingerichtet, um die Debatte über das „Loss and Damage“-Problem voranzubringen. Die konkrete Höhe der Entschädigungen solle dabei jährlich neu berechnet werden, je nachdem, wie sich der CO2-Ausstoß international entwickelt.

Wie realistisch es ist, dass die reichen Länder die errechneten gewaltigen Summen aufbringen, wenn sie bisher nicht einmal die versprochenen 100 Milliarden jährlich zusammenbekommen, steht auf einem anderen Blatt. Trotzdem dürfte die Untersuchung der beiden Ökonomen die Debatte befeuern. Und vielleicht dazu beitragen, dass die 100 Milliarden endlich in Sicht kommen.