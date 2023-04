Zugunglücke in der Schweiz: Mehrere Verletzte nach Entgleisungen

Von: Robin Dittrich

Stürmisches Wetter sorgte dafür, dass zwei Regionalzüge in der Schweiz entgleist sind. Mindestens 15 Personen wurden verletzt, eine davon schwer.

Bern – Windgeschwindigkeiten von mehr als 130 Kilometer pro Stunde sorgten im Schweizer Kanton Bern dafür, dass zwei Regionalzüge entgleist sind. Mindestens 15 Menschen wurden bei den Zugunglücken verletzt, ein Mann sogar schwer.

Zwei Regionalzüge entgleisen in der Schweiz – schwerer Sturm im Kanton Bern war schuld

In der Schweiz und in Deutschland gibt es aktuell immer wieder Sturmwarnungen. Das Sturmtief „Mathis“ sorgte jetzt dafür, dass zwei Regionalzüge im Schweizer Kanton Bern entgleisten. Laut dem staatlichen Wetterdienst MeteoSchweiz wurden zum Zeitpunkt der Unfälle am Freitagnachmittag Windgeschwindigkeiten von mehr als 130 Kilometer die Stunde gemessen. Der erste Zugunfall ereignete sich gegen 16:30 Uhr: In der Nähe des Bahnhofs Lüscherz kippte ein Triebwagen des Verkehrsunternehmens Aare Seeland Mobil auf die Seite.

Immer wieder entgleisen Züge, in der Schweiz wurden dabei mindestens 15 Personen verletzt. © Uwe Lein/dpa (Symbolbild)

In der Folge rutschte der Regionalzug noch einige Meter und kam dann zum Stillstand. Bei dem Unfall wurden drei Personen verletzt, unter anderem der Lokführer. Nur kurze Zeit später kam es zum nächsten Unfall: Rund 40 Kilometer von der ersten Unfallstelle entfernt wurden zwölf Personen verletzt, als ein Zug des Regionalverkehrs Bern-Solothurn entgleiste. Eine Person wurde schwer verletzt. Von einer Wetterstation in der Nähe wurde laut dem privaten Wetterdienst Meneonews eine Böe mit 136 Kilometern pro Stunde gemessen.

Kantonspolizei Bern vor Ort – Rettungshelikopter bringt Mann nach Zugunglück in Schweiz in Krankenhaus

Der schwerverletzte Mann musste mit einem Rettungshelikopter ins nächste Krankenhaus geflogen werden, das berichtet die Kantonspolizei Bern. Beim zweiten Unfall sprangen der Triebwagen sowie zwei weitere Wagen aus den Gleisen. Der Triebwagen kollidierte dabei mit einem Fahrleitungsmast. Auch die weiteren elf verletzten Personen wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Alle anderen 42 Passagiere traten die Weiterreise mit dem Bus an.

Dieses Bild zeigt den Zugunfall in der Nähe von Lüscherz:

Um die Lage in den Griff zu bekommen, wurden zahlreiche Rettungs- und Einsatzkräfte aufgeboten. Dazu zählten neben Spezialdiensten der Polizei und vier Ambulanzteams auch 17 Feuerwehrleute. Die Polizei Bern geht bei der Unfallursache vom Unwetter mit starken Windböen aus. Ermittlungen zu weiteren möglichen Ursachen wurden dennoch aufgenommen. In weiteren Regionen der Schweiz kam es aufgrund des stürmischen Wetters ebenfalls zu Unterbrechungen und Stillständen bei der Bahn.

Nicht nur in Europa tobt Sturm: In den USA starben drei Menschen durch einen Tornado. Auch in Bayern verunglückte Mitte März eine Frau: Sie wurde mehrere Kilometer von einem Zug mitgeschleift.