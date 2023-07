Anzahl der Erkrankten nimmt stark zu – Elf Maßnahmen senken das Diabetes-Risiko

Von: Carolin Gehrmann

Die Zahl der Diabetesfälle wird in den nächsten Jahren drastisch zunehmen, prophezeien Fachleute. Mit elf Verhaltensregeln kann man sein Risiko senken.

Kassel – Es ist ein klassischer Fall von: „Die gute oder die schlechte Nachricht zuerst?“. Fangen wir doch einfach mit der schlechten an: Die Zahl der Diabeteskranken weltweit nimmt drastisch zu – und wird Expertinnen und Experten zufolge noch weiter steigen. Forschende rechnen bis 2050 mit einem Anstieg von heute 529 Millionen Fällen auf 1,3 Milliarden, wie sie in der medizinischen Fachzeitschrift The Lancet anhand ihrer Untersuchungsergebnisse prognostizieren.

Diabetes: Fallzahlen steigen auf alarmierende Weise – auch bei jungen Menschen

Zwar sind insbesondere ältere Menschen ab 65 von der Krankheit betroffen. Doch auch bei jungen Menschen steigen die Fallzahlen auf alarmierende Weise. Gerade bei Jugendlichen hat sich das Risiko, einen – meist ernährungsbedingten – Typ-2-Diabetes zu entwickeln, in den vergangenen zehn Jahren verfünffacht, wie die Deutsche Diabetes-Hilfe auf ihrer Webseite angibt.

Hier kommen wir auch schon zur guten Nachricht: Gegen Typ-2-Diabetes lässt sich etwas tun. Idealerweise kann man die Krankheit sogar ganz verhindern, sodass sie gar nicht erst ausbricht. Wenn es doch so weit kommt, dann können etwa die Hälfte aller Typ-2-Diabetes-Patienten ohne Medikamente gut behandelt werden.

Gegen Typ-2-Diabetes lässt sich aktiv etwas tun, sodass er gar nicht erst entsteht

Entscheidend sind hier vor allem eine gezielte Ernährungsumstellung, die Reduktion von Übergewicht, mehr Bewegung sowie generell ein gesundheitsbewusster Lebensstil. Ein bestimmtes Diabetes-Medikament war zuletzt als Abnehmwunder gefeiert worden. Es bringt aber eine Reihe von Nebenwirkungen mit sich.

Auch in Deutschland erkranken jedes Jahr etwa eine halbe Million Erwachsene neu an Diabetes. Das sind rund 1600 neu diagnostizierte Fälle am Tag. Bei 95 Prozent der Erkrankungen handelt es sich um einen Typ-2-Diabetes. Der deutlich kleinere Teil ist also von Typ-1-Diabetes betroffen, bei der es sich um eine Autoimmunkrankheit handelt, deren Entstehen nicht durch eine Ernährungsumstellung oder ähnliches verhindert werden kann.

Diabetes: Mit gezielten Maßnahmen kann die Krankheit verhindert werden

In allen anderen Fällen geht das aber durchaus. Dafür muss man zwar oftmals alte Gewohnheiten über Bord werfen. Doch das lohnt sich, wenn man die Entstehung von Diabetes verhindern will. Selbst wenn man schon erkrankt ist, Diabetes sich aber noch in einem frühen Stadium befindet, kann man die Krankheit möglicherweise noch zurückdrängen. Mit diesen elf Maßnahmen kann das Diabetes-Risiko laut Deutscher Diabetes Stiftung gesenkt werden:

Übergewicht abbauen (vor allem sogenanntes Bauchfett) täglich 30 Minuten leicht anstrengende Bewegung (man sollte ins Schwitzen kommen), zum Beispiel Joggen oder Nordic Walking; Faustregel: Jeder Schritt zählt auf gesunde Ernährung achten (möglichst vielseitig und nicht so energiereich; vor allem Fett und Alkohol sind hohe Energieträger) versteckte Fette meiden (besonders in Wurst steckt viel Fett; lieber zu pflanzlichen Alternativen greifen) auf Softdrinks wie Limonade oder Cola verzichten (die flüssigen Zuckerbomben fördern die Insulinresistenz, genau wie auch die Light-Varianten mit Süßstoff) Kaffee trinken kann schützende Wirkung haben, auch koffeinfreier (maximal sieben Tassen Kaffee täglich können das Risiko um 25 Prozent senken) Alkohol nur in Maßen (Alkohol erhöht den Blutzucker und schädigt die Nerven) mit dem Rauchen aufhören (30 bis 50 Prozent geringeres Risiko) Blutdruck im Normalbereich halten (senkt das Risiko für Gefäßschädigungen) für ausreichend Schlaf sorgen (Schlafmangel wirkt sich negativ auf Blutzuckerwerte aus) Stress reduzieren und für Entspannung sorgen (Stresshormone lassen den Blutzuckerspiegel ansteigen)

Diabetes verhindern lohnt sich – Begleiterkrankungen mindern die Lebensqualität

Es lohnt sich, diese Verhaltensempfehlungen zu beherzigen, denn Diabetes sowie die Begleit- und Folgeerkrankungen, die sich daraus ergeben, vermindern nicht nur die Lebenszeit, sondern senken auch die Lebensqualität. Diabetes erhöht das Schlaganfall-Risiko um das Doppelte.

Außerdem kommt es durch die Krankheit zu vielen Amputationen oder zu Erblindung. Etwa 30 bis 40 Prozent der Diabetes-Betroffenen haben Nierenschäden, viele davon müssen mit einer Dialyse behandelt werden. (Carolin Gehrmann)