Wieder Sommerzeit ab dem 27. März: Wann wird die Zeitumstellung endlich abgeschafft?

Weiter werden zweimal im Jahr die Uhren umgestellt. Das nächste Mal am 27. März – dabei sollte die Zeitumstellung längst abgeschafft sein. Was ist daraus geworden?

Frankfurt – Bald ist es wieder so weit: Am Sonntag, dem 27. März 2022, werden die Uhren in Deutschland wieder eine Stunde vorgedreht. Die Folgen: Eine Stunde weniger Schlaf in der Nacht der Umstellung, Sie müssen zahlreiche Uhren manuell umstellen, abends bleibt es länger hell und viele Menschen leiden unter einer Art „Jetlag“ durch die Zeitumstellung. Deshalb waren sich die Europäerinnen und Europäer eigentlich einig und die Zeitumstellung sollte längst Geschichte sein.

Im März 2021 hätten die Uhren zum letzten Mal umgestellt werden sollen. Doch aus der Abschaffung der Zeitumstellung in der EU scheint eine unendliche Geschichte zu werden. Ihren Anfang nahm diese Geschichte mit einer Online-Abstimmung der EU-Kommission. Im Jahr 2018 stimmten 4,6 Millionen Europäer über die Zukunft der Zeitumstellung ab und sprachen sich mit großer Mehrheit dafür aus, sie abzuschaffen.

Datum Umstellung auf 27. März 2022 Sommerzeit 30. Oktober 2022 Winterzeit 26. März 2023 Sommerzeit 29.Oktober 2023 Winterzeit 31. März 2024 Sommerzeit 27. Oktober 2024 Winterzeit

Zeitumstellung sollte schon 2021 in Europa abgeschafft werden: Was ist passiert?

In der Folge sprach sich das EU-Parlament dafür aus, die Zeitumstellung ab 2021 abzuschaffen: Im März 2021 sollten zum letzten Mal die Uhren umgestellt werden. Doch diese Frist ist längst verstrichen und noch immer ist die Abschaffung der Zeitumstellung nicht in trockenen Tüchern. Die EU-Staaten müssen dem noch zustimmen und dabei festlegen, welche Zeit in ihren Grenzen künftig gelten soll.

Und das ist der Knackpunkt, an dem momentan die Abschaffung der Zeitumstellung scheitert. Gäbe es in der gesamten EU eine einzige Zeitzone, könnte das vor allem für die Länder ganz im Westen oder ganz im Osten Probleme bedeuten. Im Westen würde bei einer dauerhaften Sommerzeit die Sonne im Winter erst sehr spät aufgehen, während es im Osten bei dauerhafter Winterzeit dagegen sehr früh dunkel werden würde.

Zeitzone bisher Länder UTC/GMT (Sommerzeit: UTC+1) Kanarische Inseln, Faröer, Island, Irland, Portugal, Großbritannien Mitteleuropäische Zeit (Sommerzeit: UTC+2) Albanien, Österreich, Belgien, Kroatien, Dänemark (Festland), Frankreich (Festland), Deutschland, Ungarn, Italien, Niederlande, Norwegen, Polen, Slowakei, Spanien (Festland), Schweden, Schweiz, Tschechien Osteuropäische Zeit (Sommerzeit: UTC+3) Bulgarien, Estland, Finnland, Griechenland, Lettland, Litauen, Moldawien, Rumänien, Türkei, Ukraine, Kaliningrad, Russland Moskauer Zeit (keine Sommerzeit) Weißrussland, Europäischer Teil Russlands, Ukraine: Nur Krim, Luhansk und Donezk Quelle: timeanddate.de

Wann wird die Zeitumstellung abgeschafft? Angst vor „Flickenteppich“ in Europa

Können sich die EU-Staaten nicht einigen, könnte aus dem, was derzeit eine große einheitliche Zeitzone von Spanien im Westen bis Polen im Osten ist, ein Flickenteppich werden – ein Problem unter anderem für den Tourismus und die Wirtschaft.

In einem öffentlichen Dokument der rumänischen Ratspräsidentschaft hieß es im Juni 2019 deshalb auch: „Ein EU-weit harmonisierter und koordinierter Ansatz ist von entscheidender Bedeutung, um Zeitzonen-Flickenteppiche zu vermeiden und das reibungslose Funktionieren des EU-Binnenmarktes zu gewährleisten.“

Sommerzeit oder Winterzeit? Welche Zeit soll nach der Abschaffung der Zeitumstellung gelten?

Wie die „Berliner Morgenpost“ berichtet, setzt die EU darauf, dass künftig vier Zeitzonen das Problem regeln könnten – immerhin gibt es in der EU derzeit auch mehrere Zeitzonen. Doch offenbar gibt es auch innerhalb dieser Regionen Uneinigkeit über die künftig geltende Zeit.

Wann es eine Einigung auf eine gemeinsame künftige Zeitzone geben wird, ist derzeit unklar. Tatsächlich spielt das Thema in vielen Ländern keine so große Rolle wie in Deutschland. Die etwa 4,6 Millionen Teilnehmer an der Online-Umfrage zur Abschaffung der Zeitumstellung im Jahr 2018 stammten zu rund zwei Dritteln aus Deutschland.

Bis es irgendwann womöglich eine Einigung gibt, heißt es weiter: Zweimal im Jahr werden die Uhren umgestellt – am letzten Sonntag im März und am letzten Sonntag im Oktober. Die Zeitumstellung auf die Winterzeit fand am 30. Oktober 2021 statt. (tab)