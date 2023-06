Mutter von Suleman Dawood verrät: Ihr Sohn wollte auf „Titan“-Tauchgang Weltrekord aufstellen

Von: Michelle Brey

Ein 19-Jähriger saß im „Titan“-U-Boot. In der Meerestiefe verfolgte er ein besonderes Ziel, wie seine Mutter in einem Interview erzählte.

London – Die Blicke vieler waren auf den Atlantik gerichtet. Das Verschwinden des U-Boots „Titan“ in der Nähe des „Titanic“-Wrack erregte große Aufmerksamkeit. Ein Happy End blieb jedoch trotz großangelegter Suche aus. Am Donnerstag (22. Juni) sind die fünf Insassen für tot erklärt worden, darunter der 19 Jahre alte Suleman Dawood. Er nahm mit seinem Vater Shahzada an der Expedition teil - und wollte in rund vier Kilometer Meerestiefe einen Weltrekord aufstellen.

Name des Titanic-U-Boots\t Titan Breite 2,80 Meter Höhe 2,50 Meter Gewicht 10.432 Kilogramm Tauchtiefe 4000 Meter Unternehmen\t OceanGate Expeditions

Expedition zum „Titanic“-Wrack: 19-jähriger Suleman Dawood wollte mit „Titan“ ins Guinness-Buch der Rekorde

Die Mutter und Ehefrau der beiden Toten, Christine Dawood, sprach mit dem britischen Sender BBC. Demnach sei ihr Sohn, der an der Strathclyde University im schottischen Glasgow studierte, ein begnadeter Zauberwürfel-Spieler gewesen. Er habe das Drehpuzzle in dem „Titanic“-U-Boot lösen wollen. Suleman habe sich sogar für einen Eintrag im Guinness-Buch der Rekorde beworben. Das Drehpuzzle ist auch als Rubik‘s Cube bekannt. Der Vater habe eigens eine Kamera mit in das kleine Tauchboot, das ehemalige Passagiere als „improvisiert“ bezeichneten, genommen. Die Tragödie im Atlantik sollte die Familie jedoch für immer trennen.

Tragisch, denn ursprünglich habe die Mutter selbst den Tauchgang zur „Titanic“ unternehmen wollen - gemeinsam mit ihrem Mann, wie sie der BBC erzählte. Die Corona-Pandemie durchkreuzte das Vorhaben. Die Expedition sei abgesagt worden. Ihr Sohn habe dann schließlich selbst Interesse gezeigt. „Dann habe ich verzichtet und ihnen die Gelegenheit gegeben, Suleman darauf vorzubereiten, weil er es wirklich machen wollte.“

Bevor beide Männer schließlich mit drei anderen Abenteurern die „Titan“ bestiegen, hätten sie sich noch umarmt und Witze gemacht, schilderte sie. Während des Tauchgangs harrten Christine Dawood und ihre Tochter Alina an Bord des Mutterschiffs „Polar Prince“ aus - bis das Unglück schließlich seinen Lauf nahm. Irgendwann hätten sie gehört, dass der Kontakt zum U-Boot „Titan“ abgerissen sei.

Suleman Dawood (l) und sein Vater waren Insassen des verunglückten „Titanic“-U-Bootes. © Montage: AFP/DAWOOD HERCULES CORPORATION/dpa/Action Aviation

„Titan“-U-Boot: Frau berichtet - ihr Mann und ihr Sohn starben bei Tragödie

Während der Rettungsmission sei die Stimmung nach einiger Zeit umgeschlagen. Verzweiflung habe Optimismus abgelöst. „Ich glaube, ich habe die Hoffnung verloren, als wir die Marke von 96 Stunden überschritten haben“, erinnerte sie sich. Für diese Zeitspanne – und bis Donnerstag, 13.08 Uhr – hätten die Sauerstoffreserven an Bord in etwa reichen sollen.

„Der Satz ‚Wir haben die Verbindung verloren‘... diesen Satz will ich in meinem Leben nie mehr hören. In dem Moment habe ich nicht verstanden, was das bedeutet. Ab da ging es bergab.“

„Titan“-Drama: Schwester von Suleman Dawood hoffte lange auf ein Happy End

An den Gedanken, das Drama könne noch ein glimpfliches Ende nehmen, klammerte sich die Tochter etwas länger. Doch auch ihre Hoffnung wurde durch den niederschmetternden Anruf der Küstenwache zerstört. „Da haben sie uns im Grunde informiert, dass sie Trümmer gefunden haben.“ Der Tod der fünf Insassen war damit faktisch bestätigt. Um die Tragödie zu verarbeiten und das Andenken an den 19-Jährigen zu wahren, haben sich Mutter und Tochter nun gemeinsam ein persönliches Ziel gesetzt, erzählen sie BBC. Sie wollen selbst lernen, wie man den Zauberwürfel löst.

Indes häufen sich die Vorwürfe gegen den toten „Titan“-Chef Stockton Rush. Er habe sich nicht von seinem Vorhaben abbringen lassen. Er soll „einige Regeln gebrochen“ haben. Offenbar wurde altes Flugzeug-Material in dem U-Boot verbaut. (mbr/dpa)