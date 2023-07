Versteckter Krebserreger? WHO will Süßstoff Aspartam bald wohl neu einstufen

Von: Sophia Lother

Süßungsmittel stecken in zahlreichen, alltäglichen Lebensmitteln. Einer von ihnen, das Aspartam, könnte nun als „wahrscheinlich krebserregend“ neu eingestuft werden.

Frankfurt – Er ist ein Süßstoff, der auf zahlreichen Inhaltsstoffangaben zu finden ist: Aspartam. Auf der Webseite der europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (efsa) ist zu lesen, dass Aspartam insgesamt 200-mal süßer ist als Zucker und in Europa als Tafelsüßstoff und Lebensmittelzusatz in Nahrungsmitteln zugelassen ist. Es wird sowohl für Getränke und Süßwaren sowie Kaugummi, als auch für Desserts, Milch- und kalorienreduzierte Produkte eingesetzt.

Bei ihrer Risikobewertung im Jahr 2013 erklärte die efsa, Aspartam sei „in den derzeitigen Expositionsmengen sicher“. Nun sorgen Berichte für Verunsicherung. Wie die Nachrichtenagentur Reuters erfahren haben will, soll der beliebte Süßstoff vonseiten der Internationalen Agentur für Krebsforschung (IARC) der WHO schon im Juli als „möglicherweise krebserregend für den Menschen“ eingestuft werden.

Krebs-Gefahr durch Süßungsmittel? Das sollten Sie zu Aspartam wissen

Vor allem für Verbraucherinnen und Verbraucher ist diese Nachricht besorgniserregend. Können Lebensmittel mit Aspartam nun noch bedenkenlos gegessen werden? Hier ist es wichtig, die Details näher zu betrachten. Wie auch die Nachrichtenagentur betont, basiert die Beurteilung der IARC auf Grundlage aller veröffentlichter Forschung. Nicht berücksichtigt wird dabei jedoch, ein wie hoher Konsum noch sicher ist.

Dafür ist ein anderer Expertenausschuss, der JECFA (Expertenausschuss der WHO und der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation für Lebensmittelzusatzstoffe), zuständig. Auch dieser kam nun zusammen, seine Erklärung soll zeitgleich mit der IARC-Einstufung am 14. Juli erfolgen.

Wie der Spiegel berichtet, bezieht die IARC dementsprechend nicht mit ein, ob eine alltägliche Anwendung tatsächlich krebserregend ist. Demnach habe die Agentur auch den Friseurberuf beispielsweise als „wahrscheinlich krebserregend“ eingestuft, weil Personen dort mit Haarfärbemitteln in Kontakt kommen.

Die Risikobewertung der efsa kam zu dem Schluss, „dass die derzeit zulässige tägliche Aufnahmemenge (Acceptable Daily Intake – ADI) von 40 mg/kg Körpergewicht/Tag die allgemeine Bevölkerung ausreichend schützt“. Sie fügte jedoch hinzu: „Allerdings gilt dieser ADI-Wert nicht für Patienten, die an der Krankheit Phenylketonurie (PKU) leiden, da diese sich strikt an eine Diät halten müssen, die arm an Phenylalanin (einer in Proteinen vorkommenden Aminosäure) ist.“

Krebs-Gefahr durch Aspartam? Studien geben Hinweise

Es bleibt also abzuwarten, welche Erklärungen am 14. Juli konkret abgegeben werden. In der Vergangenheit wurden Süßungsmitteln, nicht nur im Kontext einer möglichen Krebsgefahr, immer wieder kritisch betrachtet. So kamen mehrere Studien zu dem Ergebnis, dass zu viel Süßstoffe der Gesundheit schaden können, beispielsweise im Hinblick auf die Darmgesundheit.

Eine Studie italienischer Forschenden im Jahr 2015 zeigte, dass die Krebsgefahr durch Aspartam bei weiblichen Ratten stark erhöht war. Eine aktuelle großangelegte Studie zeigte im Jahr 2022, dass Menschen, die große Mengen an Süßungsmitteln wie Aspartam zu sich nahmen, ein „erhöhtes allgemeines Krebsrisiko“ aufwiesen. (slo)