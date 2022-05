Nach Militär-Parade am 9. Mai: Neue Gerüchte um Gesundheit von Wladimir Putin

Von: Sophia Lother

Über die Gesundheit von Wladimir Putin, hier bei einem Gottesdienst in Moskau, ranken sich inzwischen eine Vielzahl an Gerüchten. © Sergei Fadeichev/Imago Images

Wieder werden Gerüchte über die Gesundheit von Wladimir Putin laut. Im Zentrum steht diesmal sein Auftritt bei der Militär-Parade am 9. Mai.

Moskau – Die Militär-Parade auf dem Roten Platz in Moskau mitten im Ukraine-Konflikt wurde von vielen Seiten kritisch beäugt. Denn für den 9. Mai befürchteten Fachleute, Wladimir Putin würde der Ukraine möglicherweise offiziell den Krieg erklären. Doch diese Ängste bestätigten sich nicht, stattdessen wütete der Kreml-Chef über die Nato, der er eine Bewaffnung von „Neonazis“ vorwarf.

Doch ein Detail während der Parade in Russland sorgt nun dafür, dass erneut Gerüchte über den Gesundheitszustand von Wladimir Putin die Runde machen. Das liegt unter anderem an einer Decke, die der Präsident bei sich hatte.

Wladimir Putin: Wie steht es um die Gesundheit des Kreml-Chefs

Spätestens seit dem Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine wird Putins Gesundheit immer wieder kritisch beäugt. Körpersprache-Experte Erik Bucy von der Texas Tech University erklärte beispielsweise gegenüber der britischen Sun, Putin wirke „erstaunlich geschwächt“. Bei einem Auftritt im Staatsfernsehen, bei dem Putin den Befehl für den Mariupol-Angriff gab, hielt dieser sich an einem Tisch fest. Sein Bein wippte unaufhörlich. Der Auftritt des russischen Präsidenten bei der Militär-Parade entfacht nun weitere Gerüchte.

Denn: Trotz relativ moderater Temperaturen von 9 Grad Celsius war Putin bei der Parade in Moskau der einzige, der sich eine dicke Wolldecke über die Beine legte. Immer wieder hustete er. In anderen Video-Ausschnitten sei zu sehen, wie er immer wieder zu humpeln scheint, berichtet die britische Online-Zeitung The Independent.

Gesundheit von Wladimir Putin im Fokus: Wie geht es dem Kreml-Chef wirklich?

Doch wie es Wladimir Putin wirklich geht, ist ungewiss. Der Kreml hat bisher nichts zur Gesundheit des russischen Präsidenten verlauten lassen. Statt die Gerüchte zu zerstreuen, facht dies jedoch den Enthusiasmus vieler Beobachterinnen und Beobachter nur noch weiter an. So berichtete die Boulevardzeitung The Mirror, nach der Militärparade müsse sich Putin einer dringenden OP unterziehen. Vom Kreml gab es auch hierzu bislang keine Informationen. (slo)